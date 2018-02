Business report: Romania - nu nivelul preturilor e (deocamdata) problema, ci viteza lor de crestere; Aspiratorul de forta de munca - Europa Occidentala; 9.038 beneficiari de pensii de serviciu, la finele lunii decembrie 2017

Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2017, de 9.038, cei mai multi, 3.460, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.778 lei, din care 12.601 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. De legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, beneficiau 881 persoane. Pensia medie era de 5.468 lei, din care 3.475 lei suportati de la bugetul de stat. In ceea ce priveste beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, numarul acestora era de 804 de persoane, pensia medie cifrandu-se la 3.708 lei (2.194 lei suportati de la bugetul de stat), relateaza Economica Potrivit datelor publicate de Eurostat cu baza in anul 2015, Romania a inregistrat la finele lui 2017 cel mai ridicat ritm de crestere al preturilor pe ultimele trei trimestre ale anului trecut, cu o majorare de 2,52% in intervalul aprilie -decembrie. Asta desi nivelul preturilor s-a pastrat sub cel din 2015 pana in luna octombrie iar valoarea din decembrie (+1,98%) s-a situat atat sub media UE28 (+2,96%) cat si cea a Zonei Euro (+2,68%). Cu alte cuvinte, nu nivelul preturilor e (deocamdata) problema ci viteza lor de crestere, care , pe parcursul ultimelor noua luni ale anului trecut, a fost aproape tripla fata de media UE28 (+2,52% comparativ cu +0,88%) si de patru ori mai ridicata fata de Zona Euro. (+2,52% comparativ cu +0,64%), scrie Curs de Guvernare Tara noastra nu reuseste sa depaseasca pragul de 1.000 km de autostrada, iar inaugurarea unei noi linii de metrou, care trebuia terminata in 2014, se lasa asteptata. Exista insa o natie pe aceasta planeta care nu are concurenta atunci cand vine vorba de infrastructura. Unul dintre cele mai mari proiecte ingineresti din lume a inceput in anul 2002 si se va termina in anul 2030, acesta fiind cel mai scump din lume. Cel mai mare proiect ingineresc din lume este realizat de China si se numeste "Introducerea apei de la sud la nord". Cele mai multe rauri din China curg prin sudul tarii, iar cei mai multi locuitori sunt in partea de nord a Chinei, in orase precum Beijing sau Tianjin. Mao Zedong a propus in anii '50 construirea unui canal care sa transporte apa din sud in nord, insa lucrarile au inceput de abia in 2002, conform Capital Marea Britanie intentioneaza sa angajeze, cat mai curand, 52.000 de soferi de camion, iar Franta 20.000. In acest timp, Romania a pierdut deja aproximativ 15.000 de astfel de profesionisti. Occidentul atrage ca un aspirator forta de munca din restul Europei, inclusiv din Romania. Iar partea cea mai proasta pentru noi este ca ne pleaca profesionistii, lucratorii calificati si inalt calificati. "Noi am pierdut aproximativ 15.000 de soferi profesionisti in ultimii sase ani", spune Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT). Exodul acesta, a explicat Hagiu, "are aceste doua componente distincte. Pe de o parte, forta de munca angajata in firmele romanesti care detaseaza soferi profesionisti pentru munca in strainatate. Pe de alta parte, angajarea soferilor romani, direct de catre firmele din Franta, Olanda, Anglia etc., cu carte de munca, rezidenta s.a.m.d.". Acesti soferi de camion raman, in cea mai mare parte, in tarile care i-au adoptat, doar 15% dintre acestia revenind in Romania dupa ce au lucrat ani de zile in Occident, arata Romania Libera. Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a avansat la 4,4%. In decembrie, cea mai mare crestere a preturilor, fata de luna anterioara, s-a inregistrat in industria metalurgica (+5,9%). Cea mai mare scadere a preturilor, in decembrie fata de noiembrie, a fost in activitati de servicii anexe extractiei (-2,5%). Pe marile grupe industriale, cel mai mare avans, fata de luna anterioara, s-a inregistrat in industria bunurilor intermediare (+1,4%). Preturile productiei industriale reprezinta o masura a preturilor solicitate de catre producatori pentru produsele sau serviciile livrate in primul stadiu de comercializare, anunta Adevarul. Calatoria cu trenul a ajuns un fel de loterie. Doar daca ai noroc prinzi un loc pe scaun. Sefii CFR Calatori isi recunosc neputinta. La cererea actuala ne-ar mai trebui inca 350 de vagoane. Cum nu au bani sa cumpere, iau in calcul sa renunte la rutele mai putin circulate. De la 1 martie, s-ar putea inchide 25 de trasee, iar pe alte 72, se va renunta la cursele de weekend si de sarbatori. Sindicatele spun ca statul are vina lui, pentru ca nu deconteaza integral biletele gratuite ale studentilor si taie, an de an, din alocatia CFR Calatori. Trenurile CFR Calatori se dovedesc insuficiente si neincapatoare, in conditiile in care numarul de calatori e intr-o continua crestere, de cand studentii nu mai platesc niciun leu pe bilet. Anul trecut in trenurile de stat s-au urcat cu 1,5 milioane de calatori mai multi decat in 2016. Din cei peste 54 de milioane de calatori transportati de CFR, 700 de mii au calatorit in picioare, potrivit Digi 24