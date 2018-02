Business report: Se-ntoarce operatiunea "sticla si borcanul". Ministerul Mediului vrea sa platim 2 lei pentru fiecare ambalaj. Cum s-ar recupera banii; Cum stam cu banii si pe ce ii cheltuim. Un plus de 40% la veniturile personale in 4 ani, o crestere cu 20% a PIB in aceeasi perioada; Care este cea mai ieftina masina electrica din Romania

Faimosul slogan de pe timpul regimului comunist "Recuperare, reciclare, refolosire" va fi pus din nou in practica: Ministerul Mediului propune modificarea legii deseurilor, astfel incat pentru fiecare ambalaj care poate fi reutilizat cumparatorul sa achite in magazin 2 lei, urmand sa si-i recupereze atunci cand va returna ambalajul. Cu alte cuvinte, vom merge la supermarket, vom cumpara apa minerala imbuteliata in sticla ori vreun borcan de compot, pentru care vom plati pe langa pretul produsului si 2 lei garantia, urmand ca data viitoare cand mergem la cumparaturi sa ne luam sacosa cu sticle si borcane si sa ne primim banii inapoi. Acelasi proiect de OUG obliga autoritatile locale sa colecteze separat cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale si sa ofere cetatenilor cel putin doua variante de tarif. Aceste tarife vor fi stabilite in functie de volumul deseurilor, frecventa de colectare, greutatea acestora si folosirea sau nu a sacilor de colectare, relateaza Adevarul. . Pensiile speciale din Aparare au costat bugetul de stat 2,82 de miliarde de lei in 2017, cu peste 20% mai mult decat in 2016. Pensia speciala medie bruta din MApN a depasit 3730 de lei lunar in 2017 si a fost cu circa 500 de lei mai mare decat cea din 2016. Pensiile speciale din Aparare se platesc doar de la bugetul de stat, adica din banii tuturor contribuabililor. Pensiile speciale din MApN se platesc doar de la bugetul de stat. "Pensiile militare de stat se platesc de la bugetul de stat. Casa de Pensii Sectoriala a MApN nu primeste bani de la bugetul asigurarilor sociale, sau din alte surse de finantare", au raspuns pentru Economica oficialii institutiei. In jur de 65.000 de militari iau pensii speciale platite de Casa de Pensii a MApN. Pensia speciala medie bruta din Aparare a depasit 3730 de lei lunar in 2017, reiese din datele oficiale pe care CPS a MApN le-a transmis. Prin urmare, pensia speciala medie bruta din MApN a crescut cu 15,20% in 2017 fata de nivelul din 2016, adica s-a majorat cu aproape 500 de lei.Romania.travel, portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, inchis intrucat reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului, a redevenit activ incepand de sambata, ministrul Turismului, Bogdan Trif, platind taxa pentru redeschidere. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, declara ca nu exista cadrul legal pentru plata acestui domeniu si ca o va achita din salariul lui. El crede ca, pana in prezent, site-ul, creat de fostul sef al Biroului de Turism al Romaniei la New York, Simion Alb, a fost platit tot "din buzunar", in lipsa unui cadru legal. Alb, care a parasit institutia in toamna anului trecut, a predat administrarea portalului romania.travel catre Ministerul Turismului in luna mai, atunci cand Mircea Dobre, pe atunci ministru al Turismului, a decis sa desfiinteze birourile de promovare externa a Romaniei, noteaza Adevarul. Desi Romania a avut de recuperat fata de media europeana in ceea ce priveste partea ce revine gospodariilor din rezultatul economic, aceasta evolutie net diferita intre nivelul veniturilor personale si avansul PIB (alimentat tocmai de aceste majorari de venituri) nu este sustenabila pe termen lung. Ceea ce ar trebui sa atraga atentia factorilor de raspundere, din perspectiva sustenabilitatii politicilor de venituri, este majorarea cumulata de aproape 40% a veniturilor personale pe parcursul a patru ani in care, per total, PIB-ul s-a majorat cu circa 20%. Mai mult, majorarea de 40% provine din combinarea cresterilor in bani de 52% cu scaderea de 28% a celor in natura. In premiera absoluta, sumele alocate pentru mancare au scazut sub o treime din total. Banii economisiti ca urmare a reducerii costurilor cu alimentele (-6,1% ca pondere in total) au fost redistribuiti in principal catre imbracaminte si incaltaminte (+2,7%), dar si catre mobilier, scrie Curs de guvernare.



Vanzarile de masini electrice si hibride au ajuns in Romania la 2.074 de unitati, in primele 10 luni ale anului 2017. Asta e crestere cu 148% fata de aceeasi perioada din anul anterior. In Romania, statul ii ajuta pe cei ce vor sa-si achizitioneze o masina electrica. Astfel, cei care isi vor cumpara un automobil 100% electric vor primi prin programul guvernamental Rabla Plus un ajutor de circa 6.000 de euro. Cea mai accesibila masina electrica este Renault Twizy Electric care este de fapt incadrat la categoria cvadricicluri, categoriile L6E (cvadriciclu usor) si L7E (cvadriciclu greu). Aceasta costa 7.000 de euro, poate transporta doi pasageri si are o viteza maxima de pana la 80 de kilometri la ora. Autonomia bateriei este de pana la 100 de km. La acest pret se mai adauga chiria bateriei: de la 30 euro cu TVA pe luna, pentru un rulaj de 2.500 de kilometri pe an. Din pacate, cei care doresc sa-si cumpere un Renault Twizy Electric nu pot beneficia de ajutorul de la stat, intrucat Twizy este inclus la categoria cvadricicluri. Ajutorul de 6.000 de euro se acorda doar pentru autoturisme, scrie Playtech.