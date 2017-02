Wall Street Journal: Kovesi, cruciatul anticoruptie care agita Romania 

In urma cu nu foarte mult timp, procurorii anticoruptie din Romania se ocupau rareori de suspecti de coruptie cu functie mai importanta decat un profesor sau un politist dintr-un orasel mic, scrie publicatia, notand ca mita era, de regula, un porc, un miel sau un curcan.In aceste zile, Directia Nationala Anticoruptie ancheteaza circa 2.100 de cazuri de abuz in serviciu, multe dintre ele impotriva unor politicieni importanti. Senatori, parlamentari si ministri au fost judecati, iar prejudiciul din cazurile anchetate a fost de un miliard de euro. Denuntatori au inceput sa apara zilnic la DNA."Lucrurile sunt complet diferite", a declarat procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, fosta campioana de baschet, care a devenit o figura populara pentru rolul sau in lupta anticoruptie.Rezistenta intampinata de Kovesi din partea Guvernului a dus la cele mai ample proteste de la caderea comunismului. Manifestatiile impotriva coruptiei au avut loc in fiecare seara incepand din 31 ianuarie, iar de saptamana trecuta s-au confruntat cu contrademonstratii impotriva DNA.De cand a preluat conducerea DNA, in 2013, a trimis peste 3.000 de oameni la inchisoare. In orice moment, multi dintre procurorii ei se pot ocupa de 100 sau mai multe cazuri.Carele de televiziune parcheaza in fata sediului Directiei pentru a surprinde politicienii care intra in cladire. Numarul de dosare au transformat-o intr-o celebritate, adorata si urata in acelasi timp.Tinerii educati care au iesit in strada in capitala o iau in calcul pentru presedintie, scrie Wall Street Jorunal."Este ca un simbol pentru noi (...) aproape de persoana ideala", spune psihologul Adriana Balan. "Am pus-o pe un piedestal foarte inalt", adauga ea. Cu toate acestea, multi dintre manifestanti spun ca nu mai pot vorbi despre Kovesi cu parintii si rudele lor de la tara fara a se certa.