Subiectele zilei: Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, acuzat de ucidere din culpa; Copiii bolnavi de leucemie lasati sa moara; Functionarii publici - statut de salariati de rangul intai: Raman in functii chiar daca sunt condamnati cu suspendare

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, dr Gheorghe Borcean, este acuzat de malpraxis si ucidere din culpa, dupa decesul unei paciente la Spitalul Municipal din Caransebes. Doctorul Gheorghe Borcean a declarat pentru Romania Libera ca asteapta rezultatul anchetei, insa nu are ce sa-si reproseze pentru ca a actionat pentru salvarea vietii pacientei. Sotul femeii decedate solicita daune de un milion de euro. "Sunt acuzatii grave, dar sunt doar afirmatiile petentului. Lucrurile sunt reclamate si la Colegiul Medicilor, si la Comisia de malpraxis a DSP, si la Parchet. S-a actionat in conformitate cu toate normele profesionale si deontologice. Am actionat in disperare de cauza", a decllarat Gheroghe Borcan, potrivit Romania Libera Situatie alarmanta in spitalele din Romania. Copiii cu leucemie primesc tratamente incomplete care, in loc sa-i salveze, le micsoreaza sansele de supravietuire. La Spitalul de Pediatrie din Iasi, trei medicamente pentru afectiunile oncologice lipsesc de aproximativ o luna. Ministrul Sanatatii admite ca astfel de probleme sunt in spitalele din toata tara si promite ca va cauta o solutie. De mai bine de o luna, parintii celor opt copii cu leucemie, internati in Spitalul de Pediatrie din Iasi, se tem in fiecare secunda pentru vietile celor mici. Trei medicamente vitale lipsesc din spital. Tatal unuia dintre copii, un baiat de 6 ani, povesteste ca a incercat sa rezolve singur situatia. La Spitalul de Pediatrie din Iasi, ultima aprovizionare cu cele trei medicamente vitale s-a facut in octombrie anul trecut. Si medicii sunt ingrijorati, conform Digi 24 Modificarile pe care Ministerul Dezvoltarii le pregateste in statutul functionarilor publici din Romania fac din acesti cetateni adevarati favorizati ai societatii. Proiectul pus in dezbatere de minister aduce modificari fundamentale Legii privind Statutul functionarilor publici. Documentul a fost pus in dezbatere publica - potrivit News.ro, pe data de 1 martie, iar perioada in care pot fi transmise propuneri de modificare expira vineri, 10 martie. Printre cele mai sensibile modificari ale legii se numara: proiectul prevede ca raporturile de serviciu cu un functionar public inceteaza in cazul unei decizii definitive de condamnare la inchisoare doar daca aceasta este cu executare, scrie Curs de Guvernare Populistul de dreapta Geert Wilders vocifereaza impotriva strainilor si a UE in campania electorala din Olanda inainte de alegerile din 15. martie. Putini olandezi se pronunta in favoarea Uniunii Europene. De ce? In Germania, la actiunile miscarii pro-europene "Pulse of Europe" participa de obicei cateva mii de persoane. In schimb, cei cativa prieteni ai Europei care se aduna in Museumsplein la Amsterdam par destul de pierduti. Vreo 50 de oameni impart stegulete si pliante cu simbolurile europene pe ploaie si vant. Dupa cateva cuvinte incurajatoare din partea organizatorilor, cei mai multi pleaca repede spre un loc mai calduros. De ce exista putini europeni convinsi in Olanda? "Politicienii nostri nu ne dau un exemplu bun", explica Jan Pieter Verhoeg, care restaureaza case istorice, potrivit Deutsche Welle. Natacha Bouchart, primar al orasului Calais, considera distributia de alimente ca un prim pas spre o potentiala amenintare terorista asupra orasului ei. Se pare ca daca oferi ajutor refugiatilor marginalizati care incearca sa fuga de razboi, persecutie si saracie, asta constituie o amenintare masiva a sigurantei, ce ar putea pune in pericol o regiune intreaga. Cel putin asa crede Natacha Bouchart, primarul actual al orasului port din Franta, Calais. Intr-o tentativa de a inabusi preventiv aparitia in oras a unei noi tabere de refugiati, Bouchart a semnat un ordin care interzice distributia de alimente tuturor refugiatilor din Calais. Bouchart, care este membra al partidului centru-dreapta, Les Republicains, a explicat presei ca ea a implementat politici "de prevenire a distribuirii de alimente imigrantilor", conform Vice Martin Schulz, candidat la functia de cancelar la parlamentarele din Germania, si-a depasit atributiile atunci cand s-a aflat in postul de presedinte al PE prin faptul ca a recomandat avantaje lucrative pentru unii angajati, anunta secretariatul PE. Intr-o scrisoare de raspuns la intrebarile comisiei de control bugetar a PE, secretariatul legislativului european afirma ca decizia lui Schulz de a-si promova personalul "nu a corespuns regulamentelor si de aceea nu a fost niciodata implementata de serviciile" Parlamentului European, relateaza DPA, preluata de Agerpres. Der Spiegel relatase ca, in timpul mandatului sau de presedinte al PE, Martin Schulz a facut presiuni pentru obtinerea unor termeni preferentiali la angajare pentru confidentul sau, Markus Engels. In octombrie 2015, Schulz ar fi ajutat si alti colegi sa obtina avantaje lucrative, scrie Euractiv.ro Militari romani s-au familiarizat, miercuri, cu elicopterele americane Black Hawk, executand diverse manevre in cadrul unui antrenament comun cu militarii SUA, desfasurat la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Cinci dintre vestitele elicoptere Black Hawk au ajuns la baza Mihail Kogalniceanu, pentru un exercitiu la care iau parte militari romani si americani, timp de noua luni. Militarii au facut manevre de incarcare atat cu motoarele elicopterelor oprite, cat si cu ele pornite, dar si operatiuni de asalt, exercitiul fiind parte a angajamentului Statelor Unite ale Americii in asigurarea flancului estic al NATO, in cadrul operatiunii Atlantic Resolve. Brigada 10 elicoptere de luptă este prima mare unitate de acest gen dislocată în Europa de Est ca parte a operaţiunii Atlantic Resolve, noteaza Adevarul