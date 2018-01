Caru' cu Vedete: Fosta sotie a multimilionarului Cocos s-a casatorit cu bogatasul iranian! La aproape 2 ani de la tragedie, a angajat un avocat francez si... Vaduva lui Ekeng ii declara razboi lui Dinamo: "M-au umilit!"; Ce pensie incaseaza Nina Iliescu. Ia mai mult decat fostul presedinte al Romaniei

Sotia fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substantiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viata. Nina Iliescu este partenera de viata a ex-presedintelui Ion Iliescu de decenii. Aflata la pensie, aceasta are venituri lunare substantiale. Astfel, Nina Iliescu incaseaza suma de 10.600 de lei pe luna. Astfel, aceasta il depaseste ca bani pe cel care ii este sot, Ion Iliescu, care a explicat in trecut de ce nu a avut copii. Ion Iliescu incaseaza o pensie de 3.916 lei. Dar acestia nu sunt singurii bani pe care ii primeste lunar. El mai beneficiaza si de o indemnizatie pentru ca a ocupat functia suprema in stat, in valoare de 5.331 de lei. In total, fostul presedinte al Romaniei incaseaza 9.247 de lei pe luna, relateaza Libertatea Mircea Badea a avut cateva vorbe dure sa le adreseze actorului Marius Manole si solistului Tudor Chirila. Marius nu a rezistat impulsului de replica, si a publicat si el pe contul sau personal de Facebook, opinia personala asupra a ceea ce a declarat prezentatorul tv. Prezentatorul tv a facut aceste comentarii in urma unei emisiuni tv la care Marius Manole a fost invitat sa vorbeasca despre cateva probleme sociale cu care se confrunta Romania. Badea a scris pe o retea de socializare parerea sa despre actor, dar a facut si o comparatie rautacioasa, implicandu-l si pe Tudor Chirila in mesaj. "Eu cred ca Marius Manole e chiar mai prost decat Tudor Chirila. Boul baltii! (tocmai l-am vazut la teveu)", a scris Mircea Badea pe contul sau de Facebook, potrivit Click Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar Can Can are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. Diana Roibu si Dorin Cocos s-au casatorit la numai cateva luni de la divortul omului de afaceri de Elena Udrea. Cei doi au avut parte de o nunta de vis la Palatul Snagov, insa casnicia nu a durat prea mult. Omul de afaceri a fost arestat preventiv in Dosarul Microsoft, iar la intoarcerea acasa a avut parte de un adevarat soc: sotia lui plecase! Presa relata dupa despartirea-bomba ca Diana Roibu ar fi fugit cu o parte din averea lui Dorin Cocos, cateva milioane de euro. Afaceristul ar fi trecut milioanele respective pe numele tinerei sale sotii pentru a se asigura ca nu va ramane fara nimic in urma problemelor cu justitia. O anticipare corecta, insa socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea din targ. Dupa terminarea perioadei de arest preventiv, Dorin Cocos s-a intors intr-o casa goala, basarabeanca parasind Romania. La vremea respectiva se scria ca a plecat in Asia, la o matusa. Dorin Cocos a incercat timp de cateva luni sa se impace cu basarabeanca, insa ruptura a fost definitiva. Fosta stewardesa a cerut divortul, invocand ca Dorin Cocos ar fi mintit-o, ea nestiind cu ce se ocupa omul de afaceri.Actrita Teatrului "Constantin Tanase" si colega de prezentare lui Cristi Brancu la "Agentul VIP" (Antena Stars) zambeste din nou. Diagnosticata cu cancer de piele si ramasa singura cu doi copii, dupa decesul sotului, Bianca Sarbu si-a gasit alinare in bratele unui tanar cu inima mare, Bogdan Romanescu. Vineri, 12 ianuarie, ei si-au oficializat povestea de dragoste. Bianca Sarbu (39 de ani) si Bogdan Romanescu (28 de ani) s-au casatorit, doar in prezenta unor prieteni, la scurt timp dupa ce Cupidon le-a sagetat inimile. "S-au cunoscut in urma cu o luna, el este sofer la Trustul Intact, coleg cu ea, s-au placut si aia a fost. Bogdan i-a spus ca o ia cu doi copii, ca nu-l sperie rolul de tata, asa ca s-au si casatorit. Ea zicea inca de anul trecut ca spera sa gaseasca pe cineva care sa aiba grija de toti trei. Acum este fericita. A fugit de la Casa Casatoriilor direct la teatru, la repetitii, pentru ca luna viitoare va avea premiera spectacolului "E spectacol in oras, de la Tanase", ne-au povestit surse din apropierea actritei, scrie Click Nathalie, vaduva lui Patrick Ekeng, si-a angajat un avocat francez si va actiona clubul Dinamo in judecata, in speranta ca justitia din Romania va face lumina in cazul mortii sotului ei. Sotia regretatului fotbalist nu si-a gasit nici acum un loc de munca si se afla intr-o situatie disperata. Nathalie nu a mai primit niciun semn din partea clubului Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. De cand fotbalistul s-a stins fulgerator din viata, femeia a primit din partea oficialilor din "Stefan cel Mare" doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Patrick Ekeng este dezamagita ca nicio persoana din cadrul clubului Dinamo nu s-a mai interesat de situatia ei, desi conducatorii i-au promis sustinere din toate punctele de vedere. Nathalie a facut rost de bani si a angajat un avocat, care se va ocupa de toata hartogaraia, anunta Can Can