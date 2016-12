Politic show: Cine este sexy milionara pe care Dragnea a bagat-o direct in conducerea Camerei Deputatilor; Antonescu, radiografie dura a PNL; Cine sunt oamenii care vor conduce noul Parlament

. Dupa socul pe care l-au avut pesedistii la ora 11 30 cand seful lor a anuntat numele premierului propus - Sevil Shhaideh - o colega de care uitasera ca exista, au mai avut inca unul cateva ore mai tarziu, cand Liviu Dragnea a anulat procedura parlamentara prin care in grupul de deputati ai partidului se anunta candidati pentru functiile din Biroul Permanent si apoi se voteaza. Liviu Dragnea a trecut peste vot si a decis el insusi cine devine membru al BP. Pe lista, printre greii PSD, un nume care i-a lasat pe toti cu gura cascata. Ioana Bran, care a petrecut azi prima ei zi de deputat. Tinara deputata are 30 de ani si un background impresionant: este fiica cea mica a milionarului din Satu Mare Ioan Bran, patronul Distileriilor Bran, cele care produc palinca de export Bran, precizeaza BN24. Fostul lider al PNL Crin Antonescu a declarat miercuri seara ca partidul are o problema de identitate, criticand faptul ca in campanie liberalii au avut ca singur mesaj ''un fel de turnatorie publica'', ''un fel de asistenta pentru DNA''. PNL nu are doar problema unui om, al unui lider, are o problema de identitate deja, a subliniat el la Realitatea Tv, adaugand ca nu este o catastrofa sa pierzi alegerile, ''problema este sa stii care este indentitatea ta''. Antonescu a subliniat ca este nevoie de o dreapta conservatoare, precizand ca pesedismul nu este de stanga, iar dreapta nu se poate la nesfarsit ca antipesedista, relateaza Gandul. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu vor fi sefii celor doua Camere ale Parlamentului. Alaturi de ei, cei doi si-au luat o echipa de oameni de incredere printre care sunt oameni ca Florin Iordache, Nicolae Badalau, Paul Stanescu sau Andrei Gerea. Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost votat, ieri, presedinte al Camerei Deputatilor, functie echivalenta cu a treia pozitie in stat potrivit ierarhiei constitutionale. Liviu Dragnea a fost singura propunere care s-a supus la vot. Niciun alt partid nu a lansat un nume care macar sa incerce sa-l concureze pe liderul PSD. Alegerea sefului deputatilor a insemnat si primul vot secret, cu bile, in urma caruia Dragnea a strans in jurul sau o majoritate confortabila de 213 deputati, anunta Adevarul. Coalitia parlamentara formata din PSD si ALDE i-a propus, ieri, presedintelui Klaus Iohannis, instalarea ca premier a fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh (52 de ani). EVZ a aflat ca social-democratii au discutat, in spatele usilor inchise, ca acest cabinet sa functioneze cu mandat limitat, pana cand presedintele partidului, Liviu Dragnea, va avea dreptul legal sa fie el insusi prim-ministru Surse de la varful PSD au dezvaluit ieri EVZ ca social-democratii au decis sa sustina Guvernul condus de Sevil Shhaideh pentru o perioada de 6 - 12 luni, timp in care sa se clarifice daca este constitutional articolul din Legea 90/2001, care ii interzice unui condamnat penal sa fie membru al Guvernului, potrivit EVZ. . Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, l-a ironizat, miercuri seara, pe fostul sef al statului, Traian Basescu, pe motiv ca partidul condus de acesta, PMP, a obtinut la limita numarul de voturi necesare pentru a intra in Parlament, iar Basescu s-a declarat multumit ca a devenit senator. "Dupa ce ai fost presedintele tuturor romanilor, sa te bucuri ca ai luat abia cinci la suta din voturi la alegeri?", s-a intrebat retoric Crin Antonescu in emisiunea "Jocuri de putere" de la Realitatea Tv. "Dupa ce-au fost presedinti ai Romaniei, domnii Iliescu si Basescu se plimba in Parlament si fac glume", a comentat Crin Antonescu, citat de Romania Libera. Sevil Shhaideh a fost propusa premier de PSD doar ca varianta temporara. Planul social-democratilor este sa-l instaleze pe Liviu Dragnea la Palatul Victoria "pana la Paste", dupa ce Curtea Constitutionala le va permite persoanelor cu cazier sa ajunga in Guvern. Intre timp, Liviu Dragnea a fost ales presedinte al Camerei Deputatilor. O condamnare nedreapta si o lege neconstitutionala nu mi-au permis sa cer functia de premier, deocamdata", a inceput Liviu Dragnea discursul de la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, informeaza Adevarul . Liderul PSD Constanta. formatiune din care provine Sevil Shhaideh, spune ca propunerea acesteia pentru functia de premier din partea PSD-ALDE este una potrivita, dar recunoaste ca nominalizarea a fost o surpriza chiar si pentru organizatia Constanta. Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, presedinte al organizatiei municipale si presedinte executiv al filialei locale a PSD Constanta, spune ca nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru functia de premier a Romaniei este "potrivita", fiind un model de succes al cuiva care vine din administratia publica locala. Decebal Fagadau a declarat ca, desi Sevil Shhaideh este membru PSD doar de anul trecut, personal o cunoaste de peste 10 ani, din perioada in care aceasta ocupa functiile de director Sisteme Informatice, respectiv, al Directiei Generale de Proiecte din cadrul Consiliului Judetean Constanta, arata Gandul.