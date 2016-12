Politic show: Lazar Comanescu: "Ministrii, cat sunt ei de ministri, uneori mai fac si lucruri care trebuie facute pentru ca li se cere..."; Dispretul lui Dragnea fata de electorat; Reactiile romanilor la premierul musulman Sevil Shhaideh iti arata de ce ne meritam soarta

Ministrul de Externe, Lazar Comanescu, a declarat azi ca a transmis ￯foarte clar" omologului ungar Peter Szijjarto, cand s-a intalnit cu acesta, ca spiritul de cooperare convenit impreuna la Bucuresti nu se reflecta in abordari precum gesturile unor oficiali maghiari la adresa Romaniei. "Eu cred ca a inteles foarte bine mesajul. Nu vreau sa intram detaliile discutiei pe care am avut-o, amicala si onesta. Ministrii, cat sunt ei de ministri, uneori mai fac si lucruri care trebuie facute pentru ca li se cere. (...) Sa nu ne imaginam ca numai ei sunt sursele de initiative. Dincolo de acest lucru, am fost foarte clar in a transmite mesajul ca spiritul de cooperare despre care am convenit impreuna cand a fost prietenul meu aici, la Bucuresti, nu se reflecta in asemenea abordari si ca este cazul sa reflectam asupra modului in care reactionam, actionam, ne pozitionam, astfel incat, daca dorim sa mergem inainte, sa evitam sa aducem asperitati in mersul acesta inainte", a afirmat Comanescu, la prezentarea bilantului MAE, noteaza EVZ. Mi se pare mai socanta hecatomba de reactii virulente, suscitate de numirea doamnei Sevil Shhaideh ca premier, decat masura in sine. Care, pe mine nu m-a surprins din cale afara, desi ramane foarte discutabila. Inainte de a explica de ce aceasta numire ar trebui sa iste critici dure, dar n-ar trebui defel sa uluiasca, sa reliefam clar si fara echivoc ca, in neregula cu ridicarea doamnei Shhaideh pe scut, nu e obarsia ei etnica tatara si turceasca. Si nici apartenenta ei la religia musulmana. Ori faptul ca i se incredinteaza conducerea unui guvern roman unei femei. Toate acestea n-ar trebui sa fie nici salutare nici deplorabile, ci normale, intr-o societate europeana incercand sa recupereze handicapul care o mai desparte de modernitate, libertate, prosperitate si de o democratie functionala. In fond, de ce sa nu poata fi un bun administrator o femeie? Ori o persoana de alta origine etnica si de alta religie, decat a majoritatii? A trecut ceva apa, sper, pe Dunare si Dambovita, de acum aproape un veac, cand s-a pus in fine capat discriminarii stupide, in baza careia s-a refuzat cetatenia, pe baza de religie, multor locuitori ai Romaniei, arata Deutsche Welle Liviu Dragnea a gasit formula perfecta sa faca pustanii progresisti sa taca. Si pe restul s-o ia razna. Zilele astea, Liviu Dragnea a dovedit tuturor, probabil cu ajutorul strategilor sai israelieni, ca domina politica romaneasca. Daca nu era destul scorul ala colosal de la alegeri luat de PSD, acum a gasit solutia perfecta pentru premier, pe care Klaus Iohannis nu are cum s-o refuze - Sevil Shhaideh. Musulmana. Femeie. Aghiotanta baronului local condamnat penal Nicusor Constantinescu. Tipa care s-a ocupat de impartirea banilor la primariile din Romania, in guvernul Ponta. Daca te iei dupa comentariile romanilor de pe net, o sa vezi ca majoritatea s-au blocat in partea cu "musulmana" si partea cu "femeie" si asta e fix motivul pentru care a numit-o. Dragnea stie ca dusmanii lui politici sunt elitistii conservatori crestini si tinerii progresisti pro-occidentali (de dreapta sau de stanga), toti uniti doar prin faptul ca urasc PSD-ul. Prin numirea asta i-a bagat in spume pe primii, care se fac de rahat pe toti peretii cu comentarii rasiste zilele astea, si i-a facut sa taca malc si sa faca glumite jenante pasiv-agresive pe cei din a doua categorie, relateaza Vice. Simpatizantii PSD, sinceri adepti ai ideilor traditionale ale partidului, sunt derutati de propunerea, ca premier a lui Sevil Shhaideh si cer explicatii liderilor PSD. Scandalul a inceput dupa ce Victor Ponta a postat, miercuri, pe pagina lui de Facebook, un text "politic corect" la adresa pozitiei oficiale a PSD. "Sevil Shhaideh este o persoana extrem de echilibrata si un bun profesionist! Am apreciat activitate sa ca Secretar de Stat la MDRAP in timpul mandatului de ministru al lui Liviu Dragnea / din acest motiv am propus-o ca ministru si cred ca a facut o munca foarte buna! Dl Klaus Iohannis a acceptat si semnat numirea ca Ministru in 2015 pt Sevil - nu are deci niciun motiv sa refuze desemnarea ca si Prim Ministru! Voi vota ca deputat investirea unui Guvern PSD - ALDE condus de Sevil Shhaideh!", a scris Victor Ponta. "Da parca in campanie psd urla cu jos iohannis si ciolos ca nu s romani, ca nu s ortodocsi...gata, am devenit dintr o data toleranti? cu tot respectul, ca nu am nimic cu musulmanii, dar daca aia e romanca, eu sunt mircea cel batran", i se reproseaza lui Victor Ponta, mentioneaza Romania Libera. Dacian Ciolos a reactionat la declaratiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit caruia "guvernul Ciolos este un risc de securitate nationala pentru ca Romania a pierdut miliarde de euro", premierul afirmand ca guvernul sau nu "a pierdut miliarde de euro", ci a reusit anul acesta sa aduca in Romania 7,23 miliarde de euro de la Comisia Europeana. "Guvernul Ciolos nu a pierdut miliarde de euro, ci a reusit anul acesta sa aduca in Romania 7,23 miliarde de euro de la Comisia Europeana, din care aproape 2,5 miliarde aferente perioadei actuale de programare", a declarat premierul Dacian Ciolos prin purtatorul de cuvant al Executivului, Liviu Iolu . De asemenea, precizeaza prim-ministrul, "acest Guvern a crescut rata de absorbtie cu peste 20%. De la 58% - cat au reusit toate guvernele precedente incepand cu 2007 - la aproape 82% in prezent", scrie Adevarul Igor Dodon depune vineri juramantul de presedinte al Republicii Moldova. El a reusit deja sa irite o parte a societatii, facand declaratii anti-constitutionale, in favoarea regimului separatist pro-rus din Transnistria. Acesta l-a felicitat pe noul sef al gruparii separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu ocazia victoriei la recentele "alegeri prezidentiale" din autoproclamata "rmn" (alegeri nerecunoscute de nimeni) si a declarat, intr-un interviu pentru "Rossia Today", ca "Moldova trebuie sa-si ceara scuze de la Transnistria pentru razboiul din 1992". De asemenea, Dodon a rugat Rusia "sa faca mai mult pentru a stopa romanizarea tinerilor moldoveni (prin oferirea burselor de studii de catre Romania), inclusiv prin oferirea unui numar mai mare de burse in Rusia pentru tinerii din Republica Moldova", informeaza Deutsche Welle.