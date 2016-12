Politic show: Ce proiecte de legi au propus fostii parlamentari in ultimele zile de mandat; Udrea, la implinirea a 43 de ani: A venit vremea sa imi iau ramas bun... a venit vremea unui nou inceput; Topul linguselilor aduse politicenilor

Un fost deputat PSD, Ovidiu Cristian Iane, a depus dupa alegerile parlamentare un proiect de lege pentru imblanzirea conditiilor de detinere, port si folosinta a armelor folosite in scop sportiv, sustinand ca pretinsa crestere a incidentelor cu arme este o tema falsa si exagerata de mass-media. Un fost deputat PSD, Ovidiu Cristian Iane, a depus dupa alegerile parlamentare un proiect de lege pentru imblanzirea conditiilor de detinere, port si folosinta a armelor folosite in scop sportiv, sustinand ca pretinsa crestere a incidentelor cu arme este o tema falsa si exagerata de mass-media, scrie Gandul. Elena Udrea anunta, ca la implinirea a 43 de ani si dupa 13 ani in politica, este vremea pentru un nou inceput, precizand ca nu are regrete si ca, daca ar putea, ar lua-o de la inceput, chiar daca unele lucruri nu le-ar mai face la fel. "Va multumesc pentru urarile de bine pe care mi le-ati facut pentru astazi, cand implinesc 43 de ani... Ultimii treisprezece ani din viata mi i-am dedicat politicii. Nu am niciun regret. Daca as fi cu treisprezece ani in urma, as lua-o de la capat, chiar daca unele lucruri le-as face diferit. A fost viata pe care mi-am dorit-o", a scris, luni, Elena Udrea pe Facebook, citata de Adevarul. Unii dintre politicienii romani se intrec in linguseli la adresa sefilor de partid. Laudele sunt evidente si sunt rostite in diferite locuri, indiferent ca vorbim de facebook sau chiar de inceperea unui nou an scolar. Intr-o postare pe facebook, pe 21 decembrie, deputatul de Giurgiu Razvan Cuc il lauda pe seful sau, din cadrul partidului, Nicolae Badalau, pentru ca a prins un mandat de senator. "Felicitari, domnule presedinte Nicolae Badalau si mult succes! Suntem mandri ca giurgiuvenii sunt reprezentati la cel mai inalt nivel in Parlamentul Romaniei!", a scris pe facebook Razvan Cuc, citat de EVZ. Liderii politici au petrecut Craciunul acasa, in sanul familiei si in asteptarea premierului mai mult decat in cea a lui Mos Craciun. Vacantele in strainatate au fost amanate pentru alta ocazie. Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a amana nominalizarea premierului dupa Craciun le-a stricat sarbatorile politicienilor, mai ales celor din PSD, care asteptau ca seful statului sa o desemneze pe Sevil Shhaideh inca de joi. Aceasta situatie, a formarii Guvernului imediat dupa Craciun, i-a fortat pe liderii politici, in frunte cu Klaus Iohannis, sa stea acasa, de Craciun, relateaza Adevarul.



. Romania poate intra in criza politica daca presedintele respinge propunerea de premier facuta de Partidul Social Democrat. Liviu Dragnea nu renunta la Sevil Shhaideh, iar orice nume venit de la seful statului are toate sansele sa pice in Parlament, unde PSD are majoritatea absoluta. In plus, partidul de la putere are de partea lui si o decizie a Curtii Constitutionale care spune ca presedintele nu poate ignora propunerea sustinuta de alianta cu cele mai multe mandate in Legislativ, informeaza Digi24 . Comisia de validare a mandatelor de deputat a constatat, luni, ca doi deputati alesi din circumscriptia Prahova si-au dat deja demisia urmand ca sa urce urmatorul pe lista PSD din acest judet, beizadeaua fostului baron de Prahova. Cea care va ocupa unul din locurile ramase libere este Andreea Cozma, fiica fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cozma. Cei care au demisionat sunt Cornel Nanu, primarul Comunei Cornu si Sfirloaga Ludmila, vicepresedintele CJ Prahova, potrivit Romania Libera.