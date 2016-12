Politic show: Ghinea: Nu este sfarsitul lumii daca protejata domnului Dragnea nu va fi prim-ministru; Care sunt sansele ca presedintele Klaus Iohannis sa fie suspendat de PSD-ALDE. Ce spun analistii si Constitutia; Ion Iliescu, despre refuzul lui Iohannis de a o desemna pe Sevil Shhaideh in functia de premier al Romaniei

Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat, marti, ca USR saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea PSD-ALDE de premier in persoana lui Sevil Shhaideh, el aratand ca nu este sfarsitul lumii daca "protejata" presedintelui PSD Liviu Dragnea nu va fi premier. "Salutam decizia presedintelui Iohannis care respinge nominalizarea doamnei Sevil Shhadeh. Era intentia noastra oricum de a vota impotriva acestei nominalizari, o nominalizare bizara, o persoana despre care se stiu foarte putine lucruri. Este bizar sa avem un fel de fantoma nominalizata la sefia guvernului. Nu avem detalii despre informatiile care l-au facut pe presedinte sa ia aceasta decizie, dar consideram ca este in limita mandatului sau constitutional", a precizat Ghinea, citat de Gandul Presedintele PSD, Liviu Dragnea, il ameninta cu suspendarea pe presedintele Klaus Iohannis si il someaza sa explice motivele care au stat la baza refuzului lui Sevil Shhaideh pentru functia de premier. Specialistii arata ca PSD nu va risca suspendarea presedintelui, demers anevoios, care cere timp si care ar arunca Romania in criza politica, ci va face o noua nominalizare de premier. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu exclude posibilitatea declansarii procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis ca urmare a refuzului de a o desemna pe Sevil Shhaideh in functia de premier. "Este o avalansa de mesaje pe care le-am primit de la oameni care se simt jigniti si care cer cu fermitate suspendarea presedintelui. Nu este o decizie foarte usoara. Am vorbit cu colegii mei de partid si maine o sa trebuiasca sa luam o decizie. Vreau sa cumpanesc foarte bine. Daca in urma acestei analize vom ajunge la concluzia ca pentru tara e bine sa il suspendam pe presedinte, nu o sa am nicio ezitare", a avertizat Dragnea, citat de Adevarul Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a declarat, marti, ca respingerea de catre Klaus Iohannis a propunerii PSD - ALDE ca Sevil Shhaideh sa ocupe functia de prim-ministru prelungeste un proces care necesita o mai mare urgenta, fiind necesar dialogul pentru clarificarea situatiei. "Se prelungeste, din pacate, un proces care necesita mai multa urgenta, ca sa se intre in noul an cu o echipa formata. De regula se sta de vorba. (...) E un Parlament nou, cu o structura noua, presedintele are si el o vechime destul de mica, dar dialogul este necesar pentru clarificarea lucrurilor. Sper ca pana la urma sa se gaseasca acea cale a dialogului", a spus Iliescu, la Digi 24. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu accepta propunerea PSD - ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie prim-ministru si a cerut acestei coalitii sa faca o noua nominalizare, anunta Romania Libera. Noul presedinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a demis pe ministrul Apararii, Anatol Salaru, pentru ca ar fi cochetat cu NATO. Dodon a declarat ca daca actualul guvern va cadea, va declansa alegeri parlamentare anticipate prin refuzul de a desemna un nou premier. In prima zi dupa investirea in functie, Igor Dodon a dispus inlocuirea limbii romane cu ￯limba moldoveneasca￯ pe site-ul Presedintiei. In a doua zi, Dodon a scos drapelul UE de pe frontispiciul institutiei prezidentiale, in a treia zi a fost la o emisiune la ProTV-Chisinau la care a anuntat ca-l va demite pe ministrul Apararii, Anatol Salaru, si a reiterat ca ii va retrage ex-presedintelui Romaniei, Traian Basescu, cetatenia Republicii Moldova, dobandita in 2016, noteaza Deutsche Welle. . Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit la postul de televiziune Realitatea TV despre situatia politica din ultimul timp care afecteaza clasa politica. "Razboiul" s-a declansat dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o numeasca oe Shhaideh in postul de prim-ministru, iar Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, lideri ai PSD si ALDE, au reactionat dur. ￯In acest tablou sunt multi actori: Iohannis, puterea parlamentara nou-instalata, Opozitia schioapa si 'actorul' - institutiile statului - serviciile secrete, care au o interventie clara, directa, de multe ori legitima in viata politica a noastra", a declarat Cozmin Gusa. Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat propunerea de premier a coalitiei PSD+ALDE, Sevil Shhaideh, s-a declansat un "razboi", considera consultantul politic, potrivit EVZ. . Sevil Shhaideh poate fi orice, dar ce stim sigur e ca nu poate fi femeie. Liviu Dragnea a amestecat toate potiunile si prafurile pe care le-a gasit prin dulapurile din Kiseleff. I-a invocat pe Ion Iliescu, Adrian Nastase si Viorel Hrebenciuc, fie-le numele mentionate prin dosare. Si-a scuipat in san si si-a facut cruce cu limba-n cerul gurii in timp ce baga mana-n palarie, rugandu-se sa nu-l scoata de urechi pe Victor Ponta. Cel de Sus, sau poate Cel de Jos, nu putem sti pentru ca la PSD e mereu o chestiune de perspectiva, i-a indrumat mana spre o credincioasa, nemancatoare de porc si putin dispusa sa sarbatoreasca venirea lui Iisus, pe numele ei Sevil Shhaideh. Des dus la biserica, domnul Presedinte a zis ca, totusi, nu pare momentul potrivit sa ii dea cadou lui Liviu Dragnea un om de paie, scrie Vice.