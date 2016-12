Politic show: Dragnea, mesaj pentru un coleg in sedinta restransa a Camerei Deputatilor: Nu este sanatos sa vorbiti cu gura plina si, de obicei, se vorbeste la microfon; Controversele din biografia lui Sorin Grindeanu, cel propus ca premier; Dragnea, ruleta ruseasca si lupta de idei. 

Prima sedinta a conducerii Camerei Deputatilor, prezidata de Liviu Dragnea, a fost un prim test pentru USR, care a vazut cum gandesc politicieni vechi si de ce trebuie sa fie mai atenti la negocieri, aceasta sedinta avand si momente comice, in unul din ele fiind implicat si liderul social-democratilor. Sedinta a inceput cu Liviu Dragnea criticandu-l pe un coleg din PSD, deputatul Mircea Draghici: "Domnule Draghici, rugaminte: nu este sanatos sa vorbiti cu gura plina si de obicei se vorbeste la microfon, daca nu exagerez eu". Apoi, acesta a atras atentia asupra unui articol din Codul penal, referitor la conflictuld e interese, informeaza Adevarul. Noua nominalizare facuta de PSD si ALDE e mai pe placul presedintelui decat prima- Sevil Shhaideh. Iohannis a preferat putin suspans pana la anuntul oficial Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit ieri la Cotroceni cu Sorin Grindeanu, a doua propunere de premier facuta de PSD. Potrivit unor surse din Administratia Prezidentiala, seful statului considera ca Grindeanu este o propunere "mai buna, acceptabila" decat Sevil Shhaideh. Klaus Iohannis va anunta zilele acestea decizia pe care a luat-o, noul Guvern urmand sa fie format la inceputul lunii ianuarie. Potrivit acelorasi surse, Iohannis nu a nominalizat- o pe Sevil Shhaideh premier din "ratiuni de stat" si nu a dorit sa-i distruga viata acesteia, relateaza EVZ. PSD ar fi "castigat lupta de idei", scria recent un observator altfel avizat. In fapt, partidul invingator s-a vazut pus pe butuci de propriul sau lider. Va dura mult sa se refaca. Evaluarea scrutinului romanesc apreciind ca PSD ar fi castigat lupta de idei pare scrisa la repezeala. Caci nu e clar despre ce "idei" victorioase ar fi vorba. Incat intreb: ce idei, monser? De vreme ce nu le pot gasi i-am cerut sprijinul lui Valeriu Nicolae. Care ne-ajuta livrand cateva perle expulzate de gura lui Liviu Dragnea. Potrivit lui "copiii lor...stau cu o hartie in mana si spune am studii superioare". Sau, mai tare: ar exista "o obligatie a (romanului) de a te hrani cu importuri de proasta calitate care produc mutatii in corpurile copiilor si chiar in ale noastre", noteaza Deutsche Welle. Prima propunere de premier a coalitiei PSD-ALDE, Sevil Shhaideh, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a lasat impresia ca o va nominaliza, dupa discutiile pe care cei doi le-au purtat. Totodata, ea a precizat ca au discutat inclusiv despre cum va fi organizata ceremonia de investitura. Ea a participat, joi seara, la o emisiune Realitatea TV, in cadrul careia a povestit ca a avut o discutie "normala, naturala" cu presedintele Iohannis. "Discutia a fost foarte, poate eu nu ma pricep si nu stiu tonul conversatiilor la telefon, dar din ce am inteles eu, o discutie normala, naturala, chiar cum va fi ceremonia de investire a Guvernului, adica eu personal, poate nu ma pricep sa sesizez tonuri in conversatie, nu am inteles ca ar fi o problema, ar fi vorba de un refuz", a spus social-democrata propusa de PSD ca premier, citata de Romania Libera Fuga lui Ghita, care a scapat de filajul politistilor, e ca o comedie proasta la finalul careia te intrebi ce face statul roman. In Romania sta sa bubuie un scandal urias, care ar trebui sa fie urmat de niste demiteri la varful politiei, parchetelor si, poate, si al unor servicii secrete. Daca nu se va intampla asta, atunci chiar avem un stat mafiot si poate ar trebui sa-ti faci bagajele si sa te cari din tara. E vorba de disparitia subita a lui Sebastian Ghita, un eveniment oarecum mascat de frecusul Dragnea - Iohannis pe tema premierului. Am sa-ti explic de ce Ghita nu e totusi un smecher oarecare, care o sterge din Romania cand i se apropie funia de gat. E ceva mai mult de atat in tot jocul asta de-a hotii si vardistii, precizeaza Vice.