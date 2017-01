Politic show: CV-ul plin de greseli al noului ministru al Energiei; Kelemen Hunor cere ca viitorul Minister al Culturii sa aiba un compartiment special care sa se ocupe de minoritati; Cozmin Gusa caracterizeza Guvernul Grindeanu: "Acest Guvern va avea o viata scurta!"

Nou ales deputat ALDE de Giurgiu, propunerea partidului condus de Calin Popescu Tariceanu si Daniel Constantin pentru ministerul Energiei din cabinetul Grindeanu are un CV plin de greseli de ortografie, dar si de formulari cel putin bizare, postat pe Camera Deputatilor. Toma Petcu, fost presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, se recomanda o fire loiala, sociabila si "placuta" in CV-ul sau postat pe Camera Deputatilor. "Pot asigura managementul oricarui compartiment din cadrul unei compani cu exceptia celui economic", scrie Petcu in CV-ul sau, cu ortografia de rigoare. De asemenea, la rubrica "alte competente si aptitudini", Petcu scrie intr-o romana aproximativa: "Pregatire militara si de autoaparare, dobtndite an cadru Scoli Superioare a Jandarmeriei Romane de la unitate Rosu", noteaza Gandul. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca schimbarea denumirii Ministerului Culturii va lasa "un gust amar" in cazul in care nu va exista in interiorul acestei institutii si o structura care sa se ocupe de minoritatile nationale, informeaza Agerpres. Precizarea a fost facuta in contextul in care viitoarea denumire a Ministerului Culturii, conform noii formule guvernamentale, este Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. "Am avut o discutie legata de denumirea Ministerului Culturii. Noi am spus ca continutul este important, dar nu putem sa nu vorbim si despre simboluri si simbolurile au un rol important in politica si in viata fiecarui om, informeaza Romania Libera. . Romania incepe 2017 intr-un adevarat tumult al reasezarii globale, cu o Rusie revizionista si revansarda, cu ambitii de superputere si dorinte neoimperiale, cu o America in reasezare si intoarsa spre interior si spre noi azimuturi, pragmatica si mult mai mercantile, cu o relatie transatlantica in revizuire si reasezare. Cu o Uniune Europeana tot mai scindata si bolnava, in fata crizelor repetate si suprapuse, incoltita de curente eurosceptice, xenofobe, populiste, anarhiste si nationaliste si cu un deficit major al lidershipului, precizeaza Adevarul. Fostul deputat Sebastian Ghita a trimis in redactia Romania TV o inregistrare audio in care sustine ca unul dintre vorbitori este fostul presedinte Traian Basescu, acesta comentand problemele din Justitie. Persoana prezentata drept Basescu afirma ca Romania este "un stat mafiot" si precizeaza ca are inregistrari cu Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi si judecatoarea Camelia Bogdan. Intr-o noua inregistrare trimisa redactiei Romania TV, Sebastian Ghita sustine ca numeroase cazuri care au dus la condamnari au fost "masluite", printre acestea fiind cele ale lui Adrian Nastase, Codrut Seres sau Dan Voiculescu. In plus, Ghita vorbeste fraudarea alegerilor prezidentiale din 2009, scrie Adevarul. Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, la Realitatea TV, numele ministrilor anuntati marti de Liviu Dragnea, sustinand ca acesta are un plan precis si sofisticat cu acest guvern. Gusa a detaliat si cinci caracteristici ale Guvernului Grindeanu: 1. Supradimensionarea, cauzata de acest motiv de a considera ALDE un castigator al alegerilor. Iar cu 5% cat a luat in alegeri, fata de 45% cat are PSD, este prea mult sa ai presedintia Senatului, patru ministere si vicepremier. 2. Este un Guvern fara autoritate, nu exista autoritate profesionala si nici vreun premiant al clasei, diferenta la acest Guvern este ca exista un sef. La Guvernul Ciolos nu exista un sef. Klaus Iohannis a vorbit despre "Guvernul meu", insa aici avem un sef personalizat, relateaza EVZ