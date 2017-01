Politic show: Cum era sa exportam la americani un geniu anti-terorism. Dar e ok, Dragnea l-a facut ministru; Prima sedinta de Guvern, prima decizie majora luata de Grindeanu; De ce guvernul roman cu cele mai multe femei ca ministri ramane tot unul de misogini

Nu stiu daca mai tineti mine scandalul din primavara legat de lipsa taxiurilor la aeroport. A fost unul dintre momentele de nervi la maxim din munca la Guvern (eram atunci la Cancelaria premierului). Personal am luat-o foarte urat. Calatorind foarte mult cu avionul, inainte de a lucra la Guvern, cand reveneam acasa ma simteam mereu umilit de hartuiala cu taximetristii. Ba chiar scrisesem un articol in Dilema Veche, care a avut succes, in care descriam cum tarile pot fi clasificate si dupa criteriul simplu: cit de usor gaseste un strain care nu stie locul si limba un taxi spre oras, la un pret predictibil? Deci as putea spune ca incercasem un mic eseu de antropologie comparativa (treceam prin cel putin 10 tari) pe tema: taxi-aeroport, scrie Adevarul. Prima sedinta de Guvern, prima decizie majora luata de Grindeanu. Premierul Sorin Grindeanu a semnat miercuri seara decizia pentru numirea lui Mihai Busuioc in functia de secretar general al Guvernului. In urma decizia care a fost publicata in Monitorul Oficial, Mihai Busuioc a fost eliberat din functia de secretar general al Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si numit secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Ministrii noului Cabinet au ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 20:00. Sedinta de Guvern a inceput in jurul orei 21:15. Prim-ministrul Grindeanu a fost insotit pana in fata salii de sedinta de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, care i-au urat succes noului premier. La sosirea la Palatul Victoria, cei trei au fost primiti de fostul premier Dacian, potrivit EVZ. Desi cabinetul Grindeanu are opt femei, asta nu-i mare motiv de bucurie pentru feministe. Doamnele, ca si colegii lor, sunt doar marionetele lui Dragnea. Cei 27 de ani de politica in libertate m-au invatat sa privesc cu suspiciune declaratiile politicienilor. E obositor sa verifici de fiecare data, dar numai asa poti evita manipularile. De exemplu, cand politicienii pozeaza in progresisti si feministi, intr-o tara in care se strang trei milioane de semnaturi pentru a introduce homofobia in Constitutie, nu pot sa nu ma intreb daca vor sa-si enerveze electoratul sau sa mascheze altceva. Ai aflat deja ca vom avea opt doamne in Cabinetul Grindeanu. Daca te uiti la tabloul complet - opt ministri in cabinetul propus, alti opt in cel ce isi incheie mandatul, primarul general al Capitalei, presedintele actual si cel anterior al PNL - poti crede ca in Romania nu exista o problema cu accesul femeilor la cele mai inalte pozitii in stat, fie ele alese sau numite, anunta Vice. . Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri seara, ca la ambasadele straine din Bucuresti se transmite in ultimele zile ideea ca PSD va subjuga Justitia din Romania, desi aceasta idee este falsa. Liviu Dragnea a sustinut, intr-o interventie la Realitatea TV, ca nu poate fi vorba de subjugarea Justitiei intr-un stat democratic, iar punctul lui de vedere, deja exprimat, este ca judecatorii trebuie sa fie cu adevarat independenti si protejati. Presedintele PSD a facut aceste precizari dupa ce a fost solicitat sa comenteze informatiile potrivit carora noua guvernare PSD - ALDE vizeaza o diminuare a puterii DNA, ceea ce ar slabi lupta impotriva coruptiei, informeaza Romania Libera . Noul ministru al Energiei, Toma Petcu (ALDE), s-a impiedicat pe scarile de la Palatul Victoria, ridicandu-se insa rapid. Cei 26 de ministri ai Cabinetului Grindeanu au sosit la Guvern imbarcati in trei microbuze, fiind primiti de fostul premier Dacian Ciolos. Toma Petcu, noul ministru al Energiei, s-a impiedicat pe scarile de la intrarea in Guvern, ridicandu-se insa rapid. Echipa de ministri a lui Sorin Grindeanu a sosit de la Cotroceni, unde a depus juramantul de investire, la Palatul Victoria, unde a fost intampinata de fostul premier Dacian Ciolos. Petcu, deputat ALDE de Giurgiu, a fost presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. El a fost schimbat din functie de premierul Dacian Ciolos, dupa o vizita a presedintelui ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in Giurgiu, Petcu fiind in conducerea ALDE Giurgiu si participand la intalnirea cu Tariceanu, relateaza Gandul.