Cristoiu: In jurnalul Elenei Udrea nu exista nicio referire la momentul la care face referire Ghita

Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca in jurnalul fostului deputat Elena Udrea nu exista nicio referire la momentul la care face referire Sebastian Ghita intr-o noua inregistrare facuta publica joi, potrivit careia generalul Florian Coldea de la SRI l-ar fi santajat pe Victor Ponta, pe vremea cand acesta era premier, pentru a propune numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA.

"In jurnalul Elenei Udrea nu exista nicio referire la acest moment. Din punctul asta de vedere, nu pot sa spun ca exista. Exista numai referiri la Sebastian Ghita, de unde rezulta ca Elena Udrea se cunostea cu Ghita foarte bine. Dansul m-a invocat pe mine ca posesor al jurnalului. Eu v-am spus acum oficial ca in jurnalul Elenei Udrea nu exista o referire la acest moment. Daca nu exista, nu exista", a declarat Cristoiu, pentru Agerpres.

El mai spune ca, din cate stie, niciodata seful operativ al serviciului nu se intalneste cu premierul sau cu presedintele fara seful SRI.

"Deci, daca aceste intalniri au avut loc, au avut loc cu Coldea plus domnul George Maior. Indiferent de relatia domnului Ghita cu serviciul, nu cred ca seful antenei CIA se intalnea de doua ori pe saptamana cu domnul Sebastian Ghita. E vorba de seful antenei. Nu se poate intalni, chiar daca domnul Ghita era ofiter. Nu se poate intalni cu un colaborator de doua ori pe saptamana. E cam mult", a adaugat Cristoiu.



Fostul deputat Sebastian Ghita sustine, intr-o noua inregistrare difuzata joi de Romania TV, ca generalul Florian Coldea de la SRI l-a santajat pe Victor Ponta pe vremea cand acesta era premier pentru a propune numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA.



"Ce nu s-a spus public pana acum e faptul ca Victor Ponta a fost santajat pentru a o numi pe Laura Codruta Kovesi. Practic, in fata mea, Florian Coldea i-a spus ca daca nu o va numi pe Laura Codruta Kovesi la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programata in America, pentru a se intalni cu Biden sau cu Obama, va fi anulata. Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus ca anuntul cu privire la anularea vizitei va fi facut in apropierea alegerilor prezidentiale, iar chestiunea aceasta il va distruge", a afirmat Ghita. El mai sustine ca a fost direct implicat in numirea Laurei Codruta Kovesi la sefia DNA prin prisma legaturilor pe care le avea cu Florian Coldea si cu Elena Udrea.