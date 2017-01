Politic show: Dragnea ii da replica lui Iohannis: Ce "vazuram" aseara mi-a lasat un gust amar; PNL ii tranteste usa in nas lui Ciolos. USR il asteapta cu bratele deschise; Klaus Iohannis preia steagul de lider al Opozitiei  

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat ironic replica sefului statului, Klaus Iohannis, la adresa sa rostita in cadrul ceremoniei de depunere a juramantului de catre Guvernul Grindeanu, el precizand ca ceea ce "vazuram" i-a lasat un gust amar. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat ironic replica sefului statului, Klaus Iohannis, la adresa sa rostita in cadrul ceremoniei de depunere a juramantului de catre Guvernul Grindeanu, el precizand ca ceea ce "vazuram" i-a lasat un gust amar. Solicitat sa comenteze modul in care a interpretat replica sefului statului, Klaus Iohannis, la adresa sa si a programului de guvernare PSD, Dragnea a raspuns: "Nu a fost o replica de nivelul unui presedinte, parerea mea. Adica ce vazuram noi aseara n-a prea fost o replica a unui presedinte, zic eu". El a mentionat ca a plecat de la ceremonia de depunere a juramanului de catre ministrii Cabinetului Grindeanu, desfasurata la Palatul Cotroceni cu un "gust amar", potrivit Gandul. Vicepresedintele PNL, Mihai Voicu, a criticat, ieri, invitatia facuta de fostul premier Dacian Ciolos liberalilor de a se implica in ONG-ul bazat pe platforma "Romania 100", care nu va deveni partid politic. "Un domn care ne-a spus in campania electorala ca nu doreste sa fie pe afisele noastre si ca ii folosim abuziv imaginea ne lanseaza la televizor propuneri de colaborare. Mentioneaza ceva de platforma Romania 100. Pai cu platforma asta am pierdut alegerile. Nu, mersi", a scris Voicu, pe Facebook. Liderul liberal a adaugat ca "PNL nu este in situatia de a-l adopta pe Ciolos", fiind nevoie sa se organizeze alegeri democratice "de sus pana jos". USR nu-l refuza pe Ciolos. La randul ei, presedintele PNL, Raluca Turcan a spus ca nu a discutat cu fostul primministru despre proiectul sau politic si ca nu s-a pus problema intrarii sale in partid, informeaza EVZ. Presedintele se va pozitiona ca principal opozant al Guvernului Grindeanu, in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2019, cred analistii contactati de ￯Adevarul￯. Presedintele Klaus Iohannis a degajat o ostilitate vadita fata de Guvernul Sorin Grindeanu inca din seara depunerii juramantului. O poza dezlanata alaturi de toti ministrii - 24 la numar- la sfarsitul ceremonii a fost singurul moment in care seful statului s-a afisat cu noul Cabinet. Apoi, Klaus Iohannis a facut dreapta-imprejur si a preferat anturajul jurnalistilor, carora le-a transmis: "o sa ne vedem mai des de acum inainte". Presa a sesizat imediat un potential de vrajba in aceste vorbe aparent inofensive. In acest timp, ministrii discutau intr-un colt cu Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, prezenti la Cotroceni ca lideri ai Parlamentului. Iohannis i-a ocolit si s-a retras in biroul sau fara sa schimbe niciun cuvant. Acesta este inceputul unei noi coabitari intre presedinte si premier, dupa un an deLiderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, referitor la ideea lui ca are dreptul sa fie numit premier, ca "acel drept legitim nu dispare". Totusi, Dragnea a precizat ca Sorin Grindeanu ramane prim-ministru. "Nu am de gand sa fiu prim-ministru nici acum, nici anul acesta", a sustinut Liviu Dragnea. Pe de alta parte, presedintele PSD s-a aratat dezamagit de atitudinea presedintelui Iohannis de la ceremonia de la Cotroceni, in care au depus juramantul membrii Guvernului Grindeanu. Dragnea a lasat sa se inteleaga ca seful statului nu i-ar fi dat atentie, astfel ca membrii Cabinetului n-au facut decat sa vorbeasca intre ei, relateaza Romania Libera. . Cabinetul Dragnea-Grindeanu a rupt "apele si padurile" de la Mediu ca sa impace ambele partide din coalitia de guvernare. Pesedistii nu sunt prieteni ai mediului inconjurator. Guvernele lor au fost mereu cam toxice. Nastase premia businessuri mari si obscure precum Schweighofer, ori ii traznea cate o idee sangeroasa ca Dracula Park la Sighisoara. Ponta se dadea justitiar ecologist in opozitie, dar la guvernare a fost convins instantaneu de deliciile naturii. Adevarul e totusi destul de trivial; nu exista niciun partid in Romania care sa nu se pise pe orice tine de mediul inconjurator, relateaza Vice. . Avocatul Poporului si-a anuntat, joi seara, surprinderea fata de afirmatiile purtatorului de cuvant al Presedintiei vizand demersul institutiei conduse de Victor Ciorbea de a ataca la Curtea Constitutionala articolul 2 din Legea 90/2001, exprimandu-si speranta ca afirmatiile respective nu reprezinta punctul de vedere al presedintelui Romaniei si nici al reprezentantilor Administratiei Prezidentiale. "Avocatul Poporului isi exprima surprinderea fata de afirmatiile facute astazi (joi, n.r.) de catre purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale si speranta ca acestea nu reprezinta punctul de vedere al presedintelui Romaniei si nici al reprezentantilor Administratiei Prezidentiale", arata reprezentantii Avocatului Poporului, citati de Adevarul.