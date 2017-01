Politic show: Clotilde Armand, sageti catre Dragnea; Turcescu s-a luat la cearta cu Dragnea pe holurile Parlamentului; PNL va sta cu ochii pe Guvern abia dupa Congres

dar a uitat sa explice cum a risipit el niste miliarde de lei la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in perioada cand era ministru.Un infractor face o comisie parlamentara de ancheta in Parlamentul Romaniei si ne da lectii despre economie si statul de drept. Domnule Dragnea, sunteti lipsit de orice etica profesionala, nu uitati ca votul popular nu va face mai putin infractor. Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate, nu de joaca dvs. de-a guvernarea", a scris Armand pe Facebook, citata de

Vicepresedintele USR Clotilde Armand i-a transmis luni liderul PSD Liviu Dragnea, care afirmase ca la buget exista "o gaura de 10 miliarde", ca votul popular nu il face mai putin infractor si ca Romania are nevoie de de stabilitate si predictibilitate, nu de joaca lui "de-a guvernarea". "Dragnea a descoperit ce utila esteConducerea Camerei Deputatilor a decis, luni, convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, motivul fiind faptul ca in aceasta perioada ar trebui discutate mai multe ordonante de urgenta ale Guvernului si pentru a discuta in comisii mai multe proiecte de lege, potrivit explicatiilor date de Ioana Bran, secretar al Camerei Deputatilor. Doar 35 de deputati au fost prezenti la sedinta de plen. Deputatul PMP Robert Turcescu catre Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a lipsit de la sedinta Camerei Deputatilor: Domnule Dragnea, eram in piata si am auzit la radio ca la ora 17.00 se convoaca sesiune extrordinara. Si am ajuns. Dvs de ce nu ati ajuns, sunteti presedintele Camerei? Sunteti deputat si presedintele Camerei Deputatilor. Ne-ati convocat cu 45 de minute inainte, noteaza Adevarul.



EVZ a aflat ca "guvernul din umbra" al PNL, menit sa sanctioneze derapajele cabinetului Grindeanu, este departe de a se concretiza. Liberalii sunt preocupati cu rafuielile interne Ajuns principal partid de Opozitie, PNL se multumeste sa taxeze Puterea prin comunicate de presa sau postari pe Facebook. Liderii partidului nici la TV nu se mai inghesuie. Liberalii sunt macinati de razboaiele interne si sunt preocupati de gasirea unui lider care sa preia partidul dupa Congresul planificat in primavara. Gruparile se razboiesc pana si pe data organizarii acestuia. Un demers prematur: propunerea vicprese dintelui Ovidiu Raetchi de a se forma un guvern din umbra a fost catalogata drept prematura de unii colegi din partid. "Daca venim acum sa avansam nume pentru un presupus Guvern din umbra sau din penumbra, nu facem decat sa incurajam un anumit tip de scenarita contrafactuala, care de fapt nu duce decat la destabilizarea PNL.PSD se confrunta cu o opozitie anemica, reprezentata de presedintele Iohannis si de USR. In PNL, Raluca Turcan a fost criticata dupa ce a atacat planurile anti-justitie ale PSD. La alegerile din 11 decembrie, in jur de 2.400.000 de romani au votat partide cu un mesaj anti-PSD: PNL, USR si PMP. La o luna dupa scrutin, o parte din politicienii din opozitie par sa fi uitat de ce au fost trimisi in Legislativ. Social-democratii domina Parlamentul alaturi de ALDE si UDMR, iar liderii majoritatii au inceput, deja, sa vorbeasca despre subiecte controversate, cum ar fi modificarea legii amnistiei si gratierii sau a Codului Penal, informeaza Romania Libera. Parlamentul va ancheta la ordinul liderului PSD, Liviu Dragnea, o "gaura" de 10 miliarde de lei la bugetul de stat, inregistrata de fosta guvernare tehnocrata. Consultantii fi scali consultati de EVZ acuza PSD-ul de dezinformare Comisiile parlamentare de buget ii vor audia, in urmatoarele doua saptamani, pe fostul premier Dacian Ciolos, directorul ANAF, si fostii ministri ai Finantelor si Fondurilor UE, pe marginea unei diferente de 10 miliarde de lei intre veniturile estimate de fostul Guvern si veniturile reale incasate. Potrivit PSD, Romania estimase venituri de 231,1 miliarde de lei si a realizat venituri de 221,1 miliarde de lei. "Ceea ce s-a intamplat este ilegal. Cine a mintit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai intamplat in Romania, va trebui sa plateasca", a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, citat de EVZ.