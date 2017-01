Politic show: Sapte zile de guvernare PSD, sapte controverse; Premierul Sorin Grindeanu da rapoarte la doi stapani; Un nou scandal in UDMR

. Sapte zile de guvernare PSD, sapte controverse. De la sesizarea Avocatului Poporului care i-a deschis usa Guvernului lui Liviu Dragnea, chiar in a doua zi dupa instalarea lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, la redeschiderea discutiei pe amnistie si gratiere ori maririle de pensii si salarii si anchetarea bugetelor lasate de Dacian Ciolos, prima saptamana dupa instalarea oficiala la putere a PSD a fost marcata de decizii care au polarizat scena politica si dezbaterea publica. 1. Primul test pentru bugetul tarii: majorarile care ar putea arunca in aer deficitul bugetar. In primele zile ale anului, la scurt timp dupa ce Cabinetul Grindeanu a depus juramantul de investitura, Guvernul a trecut la aplicarea unor promisiuni din campanie, primele dintr-o lunga serie de majorari si taieri de taxe pe baza carora PSD si-a construit programul de guvernare, anunta Gandul. Pentru a croi bugetul de stat, premierul Sorin Grindeanu s-a intalnit miercuri cu Klaus Iohannis, seful sau pe linie de stat, apoi cu Liviu Dragnea, seful sau pe linie de partid. Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat ieri, la Cotroceni, pe premierul Sorin Grindeanu si pe ministrul de Finante, Viorel Stefan. Tema discutiei? Bugetul de stat pe 2017. Mai exact, modalitatea prin care PSD va reusi sa puna in practica toate promisiunile electorale, incadrandu-se, totodata, intr-un deficit bugetar de doar 3%, prag impus de Comisia Europeana. Intalnirea a fost mai degraba de curtoazie: s-a discutat mai mult despre proiecte si mai putin despre cifre, informeaza Adevarul. Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, a solicitat, ieri, conducerii UDMR sa publice "partea secreta" a acordului incheiat cu PSD. "Exista un acord de colaborare parlamentara de o pagina jumate, care a fost publicat, dar noi cerem sa fie publicata si partea secreta a acestuia", a precizat Zsolt. Liderul PPMT sustine ca cei din conducerea UDMR ar trebui sa raspunda cum au fost folosite fondurile primite de Uniune de la stat, de aproape 5 milioane de euro, dar si daca a existat o intelegere la negocierile privind formarea noului guvern si sustinerea parlamentara a unor ministri "certati cu legea". Presedintele executiv al UDMR Bihor, Szabo Odon, singurul din Uniunea care a reactionat, a declarat ca Zsolt, "de circa zece ani, merge pe teoria conspiratiei, care nu i-a iesit niciodata", relateaza EVZ. Fostul deputat liberal Ludovic Orban a declarat, marti, ca Dacian Ciolos va fi primit cu bratele deschise in Partidul National Liberal, insa, nimeni nu ii poate promite acestuia ca va fi ales in vreo functie. "Din punctul meu de vedere, Dacian Ciolos este binevenit in Partidul National Liberal. Cu conditia sa isi doreasca si el lucrul acesta. Ar fi fost mult mai bine daca facea pasul acesta inainte de alegerile parlamentare. Nu a fost sa fie. Cred, de asemenea, ca Dacian Ciolos poate sa candideze la orice functie in PNL in cadrul alegerilor din partid. Nimeni din PNL sau din afara lui, insa, nu poate sa ii promita ca va fi si ales. Acest lucru nu il pot decide decat membrii PNL care vor participa la Conventia Nationala a PNL", a scris Orban pe Facebook, citat de Romania Libera. . Teza de doctorat a lui Florin Iordache m-a facut sa-mi pun intrebari despre cat de mult s-a implicat, de fapt, ministrul Justitiei, in lucrarea sustinuta la Chisinau. Curioasa sa vad ce mai aduce nou Guvernul Grindeanu/Dragnea, am rasfoit teza de doctorat a unuia dintre cei mai de seama ministri ai recentului cabinet: Florin Iordache, ministrul Justitiei, cel care a fost varf de lance in lupta pentru coruptie in Martea neagra, de acum cativa ani. Dar n-o sa ma leg acum de ce a facut sau nu fostul viceprimar de Caracal, pe mine m-a interesat exclusiv teza sa de doctorat, noteaza Vice.