Politic show: Cum a dat zapada de furca si partidelor politice, speriate de amenzi; Am citit doctoratul ministrului PSD-ist al Justitiei, in care da citate gresite din Soros; John McCain: Putin va folosi toate atuurile pe care le are

. Intre 200 si 500 de lei e amenda pentru oamenii simpli daca nu-si deszapezesc, trotuarul din fata casei. La persoanele juridice, inclusiv la partidele politice, amenda merge pina la 2.000 de lei. Pana acum nimeni nu a fost amendat, ci doar somat. Noi am facut un raid, aleatoriu, pe la cateva fi liale ale principalelor partide. La unele s-a facut curat, la altele nu. Ieri la pranz, in fata sediului PNL Sector 1, situat pe Calea Grivitei 200, colt cu strada Turda, langa Podul Grant, trotuarul e curatat luna. Vecinii spun ca ei au dat zapada la o parte. Inauntru, deputatul Costica Cancaheu tocmai da o audienta. E sigur pe el: "Fiecare a facut curat in locul sau. Si eu am dat la lopata!". In schimb, la colegii sai de la sectorul 6, e pe Calea Crangasi colt cu strada Ceahlaul, usa filialei este inchisa, in timp ce o echipa intreaga de la firma de salubritate Urban, da zapada la o parte cu frenezie, informeaza EVZ. Teza de doctorat a lui Florin Iordache m-a facut sa-mi pun intrebari despre cat de mult s-a implicat, de fapt, ministrul Justitiei, in lucrarea sustinuta la Chisinau. Curioasa sa vad ce mai aduce nou Guvernul Grindeanu/Dragnea, am rasfoit teza de doctorat a unuia dintre cei mai de seama ministri ai recentului cabinet: Florin Iordache, ministrul Justitiei, cel care a fost varf de lance in lupta pentru coruptie in Martea neagra, de acum cativa ani. Dar n-o sa ma leg acum de ce a facut sau nu fostul viceprimar de Caracal, pe mine m-a interesat exclusiv teza sa de doctorat. Am citit-o cap coada si m-am distrat putin pe seama descoperirilor facute: note bibliografice masluite, o referire fara niciun sens la o carte a lui Soros si trimiteri la conferinte internationale care n-au avut nicio legatura cu cercetarea stiintifica, scrie Vice. . Senatorul american John McCain a vorbit despre prima conferinta de presa a presedintelui american ales, Donald Trump. In interviul acordat DW, McCain spune ca este nevoie de mai multa fermitate in relatia cu Rusia. In interviul acordat Janei Nemtova de la redactia rusa a DW si transmis in cadrul emisiunii acesteia, "Nemtsova. Interview", McCain spune ca este nevoie de mai multa fermitate in relatia cu Rusia, relateaza Deutsche Welle Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat ca suspendarea din functie a adjunctului SRI, Florian Coldea, s-a facut cu acordul presedinteului Klaus Iohannis. "Daca dumneavoastra credeti ca decizia de astazi a lui Eduard Hellvig s-a luat fara aprobarea presedintelui... Este exclus ca decizia de astazi sa fie luata fara aprobarea lui Iohannis. Eu am spus-o in mod repetat ca trebuie sa introducem sistemul de control parlamentar a serviciilor. Trebuie sa facem legi in care acest control sa devina real", a spus Traian Basescu, citat de EVZ. . Presedintele PSD Liviu Dragnea a adresat joi PNL, dupa decizia CCR de a respinge sesizarea liberalilor privind Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante, rugamintea de a intelege ca s-a incheiat campania electorala, el invitand PNL la a construi "impreuna" si nu la a bloca Romania. "Salut decizia de astazi a Curtii Constitutionale! Inca o data, se demonstreaza faptul ca PNL intelege sa blocheze orice proiect benefic romanilor in numele unui razboi politic generat tot de ei", a scris Dragnea pe Facebook. "Ii rog sa inteleaga ca s-a incheiat campania electorala. Ii invit sa construim impreuna o viata mai buna pentru romani si nu sa blocam Romania!", a adaugat liderul PSD, citat de Gandul