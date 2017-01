​Politic show: Seful SRI, asteptat sa dea explicatii in Parlament dupa dezvaluirile lui Ghita; Cine sunt parlamentarii care vor controla SRI; George Maior le ia fata lui Dragnea si Grindeanu la intalnirea cu Trump

vorbesc de toti cei care sperau sa aiba alt rezultat, informeaza Romania Libera.

Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI se va reuni marti, a anuntat presedintele acesteia, senatorul PSD Adrian Tutuianu luni, afirmand ca va adresa o solicitare directorului SRI, Eduard Hellving, pentru a veni in fata alesilor. ''Maine (marti-n.r) vom face o prima intalnire mai informala a Comisiei de control pentru ca dorim sa vedem exact ce avem de facut, sa vedem Regulamentul Comisiei. Apoi, institutional voi adresa o solicitare directorului SRI, domnului Hellving, si vom stabili de comun acord o odata si o ora pentru audiere pe acest subiect si pe altele daca vom aprecia ca sunt necesare audieri si pe alte subiecte'', a declarat presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, senatorul PSD Adrian Tutuianu, intrebat daca il va chema la comisie pe Eduard Hellving dupa afirmatiile lui Sebastian Ghita, noteaza Gandul.



PSD l-a instalat in fruntea Comisiei de Control al SRI pe Adrian Tutuianu, fost presedinte al CJ Dambovita, anchetat de procurorii DNA. Componenta comisiei SIE inca nu a fost decisa, din cauza neintelegerilor dintre PSD si PNL Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a votat, ieri, Comisia pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii (SRI). Respectand algoritmul parlamentar, din totalul de noua membri, PSD va avea patru oameni, PNL-doi, USR, UDMR si ALDE cate unul. Asadar, coalitia PSD-ALDE va avea majoritate si in Comisia SRI. Ba chiar una linistitoare, daca mai adaugam si votul UDMR, partid care sustine PSD in Parlament, desi, pe hartie, e in Opozitie. Presedintele PSD Liviu Dragnea n-a mai pastrat niciun parlamentar PSD din vechea Comisie de Control al SRI, scrie Adevarul Liderul PSD zboara astazi la Washington pentru ceremonia de investire a presedintelui SUA. Premierul a primit si el o invitatie similara, dar nu a decis daca va face deplasarea, in timp ce Klaus Iohannis precizeaza ca Romania va fi reprezentata de ambasadorul George Maior Surse de la varful PSD au relatat, ieri, ca premierul Sorin Grindeanu ar putea pleca maine in SUA, dupa sedinta de Guvern. Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu ar urma sa participe, printre altele, la o cina alaturi de Donald Trump, la ceremonia depunerii juramantului de catre presedintele american, la un mic dejun privat la Hotelul Trump si la un concert "Make America Great Again". Dragnea a fost invitat personal de catre seful echipei de fundraising (strangere de fonduri, n.red.) a lui Donald Trump, Elliot Broidy, in prezent vicepresedinte al Comitetului de investire al presedintelui SUA. Potrivit presei americane, Elliott Broidy de orgine israeliana, a recunoscut in instanta ca a mituit diversi oficiali. Cu toate acestea, el a scapat de inchisoare platind cautiunea, arata EVZ Donald Trump a negat o serie de informatii urate despre legaturile campaniei lui cu Rusia, dar acesta nu e sfarsitul acestei complicate controverse. Marti dupa-amiaza, o conferinta de presa a lui Donald Trump a devenit mult mai palpitanta dupa ce au iesit la iveala niste rapoarte neverificate, dar incredibil de sinistre care sustin ca, pe tot parcursul campaniei sale electorale, noul presedinte a fost in contact cu serviciile de informatii rusesti, ca Rusia il sustine pe Trump de ani de zile si ca rusii au filmat in secret o petrecere cu prostituate si pisat organizata de Trump intr-un hotel din St. Petersburg, probabil cu scopul de a-l santaja cu asta in viitor. Aceste acuzatii nedovedite, pe care Trump le-a negat, au circulat pe retelele sociale in cateva minute si au schimbat atmosfera conferintei de presa, prima de dupa alegeri, relateaza Vice. Presedintele Camerei Deputatilor, liderul social-democrat Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in ultimele doua luni i se spune ca, in primavara, va primi o condamnare cu executare. Totodata, el a sustinut ca presiunile vin din partea "celor suparati ca au pierdut alegerile", potrivit Mediafax. "Presiunile nu le simt, alea le vedem cu totii la televizor. Nu exista un prilej in care sa nu primesc amenintari din toate zonele. Eram aseara la emisiune si, dupa ce am spus eu lucrul asta, au mai spus si alti oameni din platou ca si ei au auzit. De vreo doua luni de zile, in ultima luna din ce in ce mai intens, mi se tot spune ca o sa fiu condamnat cu executare cat de curand, in primavara asta", a sustinut Liviu Dragnea. Intrebat cine face aceste presiuni si amenintari, social-democratul a raspuns: "Sunt generate de o mare suparare, de cei care au pierdut alegerile, si cand spunLiderul PSD, Liviu Dragnea, promoveaza in Executiv secretari de stat propusi de baronii fideli, din sudul tarii. Exista, insa, si o lista neagra, pe care s-ar afla inclusiv Marian Oprisan. Negocierile pentru esalonul doi din Executiv (secretari de stat, directori, prefecti), controlate de Liviu Dragnea si urmate de decizii semnate de premierul Grindea-nu, au, pana la aceasta ora, un castigator sigur. Este vorba de senatorul Paul Stanescu, fost presedinte al CJ Olt, partener de vanatoare cu Liviu Dragnea. Judecatoare la Justitie, "moasa" lui Judecator al lui Bercea Mondial Implicat in doua dosare penale, Stanescu nu doar ca s-a pus la adapost in Parlament, dar filiala Olt a obtinut si doi ministri - pe Florin Iordache (Justitie) si Florin Jianu (IMM-uri). Iar acum si-a plasat trei oameni in functiile de secretari de stat. Astfel, Sofia Mariana Mot se afla printre cei care vor fi propusi secretari de stat in Ministerul Justitiei, potrivit ministrului Florin Iordache, anunta Romania Libera