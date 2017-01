Politic show: Promisiunile PSD, PNL, USR, ALDE si PMP din campanie privind reformarea Justitiei; Un senator PNL ingroapa guvernul Ciolos; Igor Dodon este acuzat de tradare dupa intalnirea cu Vladimir Putin

Ridicarea MCV-ului este cel mai important angajament electoral prezent pe lista promisiunilor partidelor politice care au ajuns in Parlament. Masura a fost asumata de PSD care, in ciuda retoricii obisnuite, aduce ca argument in acest sens progresele Romaniei din domeniul Justitiei. Una din promisiunile electorale din campanie facute de PSD suna asa: "Se va realiza o analiza riguroasa la nivelul penitenciarelor care va viza elaborarea unui program de masuri imediate de natura legislativa si administrativa. Scopul este crearea de conditii care sa respecte statutul si demnitatea umana si sa evite sanctionarea Romaniei de catre organismele internationale." Toata polologhia se poate rezuma in doua cuvinte: amnistie si gratiere, scrie partidulpromite.ro . La audierea de ieri in Parlament a reprezentantilor ANAF si a celor din ministerul Fondurilor Europene din Guvernul Dacian Ciolos, Opozitia abia si-a facut simtita prezenta. In sedinta, parlamentarii din Comisia de buget au vrut sa afle informatii despre "gaura" de 10 miliarde lei in bugetul pe 2016, descoperita de PSD. Sefii comisiilor au decis, in premiera, interzicerea accesului presei in sala. Ulterior, vicepresedintele Comisiei de Buget, senatorul PNL Florin Citu, a dezvaluit, pentru EVZ, ca i-a intrebat pe cei audiati daca ceilalti membri ai Cabinetului Ciolos, inclusiv vicepremierul Vasile Dincu, stiau ce se intampla la Fonduri Europene, informeaza EVZ. Comportamentul presedintelui moldovean Igor Dodon la intalnirea de marti cu presedintele rus Vladimir Putin va fi subiect de discutie in Parlament, acolo unde exista deja o initiativa de suspendare a presedintelui. Ideea discutarii in Parlament a "pozitiilor exprimate de Igor Dodon pe 17 ianuarie, in cadrul vizitei oficiale la Moscova", a venit din partea Partidului Democrat, care controleaza majoritatea parlamentara si Guvernul. La Moscova, Igor Dodon nu a reusit sa convinga autoritatile ruse sa anuleze restrictiile economice impuse in 2014, nu a dobandit nimic pentru migrantii moldoveni din Rusia (asa cum promitea in campania electorala), s-a ferit sa ceara Rusiei respectarea statutului de neutralitate al Moldovei prin evacuarea armatei sale din stanga Nistrului, arata Deutsche Welle. Presedintele Klaus Iohannis considera ca NATO trebuie sa inceapa un "proces de reflectie" cu privire la relatia pe care o are cu Federatia Rusa, in contextul in care acordurile de la Minsk nu au fost respectate, anexarea ilegala a Crimeei continua, precum si militarizarea Ucrainei si a Marii Negre. Toate aceste idei au fost exprimate de seful statului cu ocazia intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditate la Bucuresti, desfasurata miercuri, dupa ce seful statului a fost pentru prima data la o sedinta a Guvernului. "(NATO - n.r.) ar trebui sa declanseze un proces de reflectie privind relatia Aliantei cu Rusia, respectiv privind necesitatea modernizarii Conceptului Strategic din 2010, si sa identifice noi modalitati de sprijin pentru partenerii NATO. Totodata, va trebui sa examineze modul in care Alianta se poate implica mai mult in combaterea terorismului", a afirmat presedintele in fata diplomatilor straini, citat de Adevarul . Presedintele Klaus Iohannis i-a smuls ieri premierului Sorin Grindeanu, intr-o vizita intempestiva la Palatul Victoria, promisiunea ca Guvernul nu va modifica pe ascuns legislatia penala. EVZ a aflat ca Sorin Grindeanu se gandeste sa nu-si asume gratierea si modificarea codurilor penale, ci sa lase proiectele fierbinti sa plece din Parlament Imediat dupa ce PSD si ALDE au castigat alegerile parlamentare si Liviu Dragnea nu a putut sa ajunga premier din cauza condamnarii sale, in spatiul public s-a infiripat zvonul potrivit caruia coalitia de guvernare va adopta amnistia si gratierii penalilor, cu scoaterea politicienilor din puscarii si stergerea cazierelor acestora. Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a pus paie pe foc spunand ca e "de bun augur" o discutie despre amnistie si gratiere.