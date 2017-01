Politic show: Cat a platit Dragnea pentru cina cu Donald Trump din Statele Unite; Surse liberale: Antonescu ar prelua PNL daca partidul s-ar rupe de Iohannis; Cum a aflat premierul Grindeanu ca presedintele Iohannis vine la sedinta de guvern

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, participa in SUA la evenimentele premergatoare investirii noului presedinte ales american, Donald Trump. Acesta a postat recent fotografii de la cina pe care a avut-o in SUA cu potentialii membri ai cabinetului Trump. Liviu Dragnea a postat pe contul de Facebook joi, 19 ianuarie, urmatorul mesaj: "Aseara am avut onoarea de a participa, impreuna cu premierul Sorin Grindeanu, la o cina in format restrans alaturi de Presedintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, relateaza EurActiv.ro Singura preocupare a liberalilor in aceasta perioada este vanarea sefi ei PNL care a dus la formarea a doua tabere in interiorul formatiunii. Lupta pentru putere i-a facut sa uite ca sunt in Opozitie si sa fie vocali impotriva PSD Fostul lider PNL, Crin Antonescu, le-a spus liberalilor ca ar prelua iar sefia PNL, numai cu conditia ca ei sa se delimiteze de Klaus Iohannis, au dezvaluit surse, pentru EVZ . In acest moment, partidul se confrunta cu o criza de lider. Fuziunea PDL-PNL este departe de a deveni o realitate, fostii pedelisti si vechii liberali uneltind in spatele usilor inchise pentru preluarea puterii.Premierul Sorin Grindeanu a declara, miercuri, ca a aflat de sosirea presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de guvern "intr-un mod informal, de la cei care asigura paza". "Am aflat in momentul in care se apropia de Guvern, intr-un mod informal, de la cei care asigura paza. Asa am fost informat. Este dreptul constitutional al presedintelui de a veni si de a prezida sedinte de guvern. (...) Daca m-as duce neanuntat la Cotroceni, probabil ca ar trebui sa ma intrebati. Nu eu am mers neanuntat", a spus premierul Sorin Grindeanu, citat de Gandul. Intentia Guvernului Grindeanu sustinut de coalitia PSD - ALDE de a emite miercuri o OUG pe ascuns prin care sa aduca modificari ale Codului penal si a Codului de procedura penala, precum si pentru gratierea unor pedepse, a fost impiedicata de presedintele Klaus Iohannis si sanctionata dur de opinia publica, de procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi dar si de Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, scrie partidulpromite.ro. Pregatirea alegerii noului presedinte al PNL demonstreaza ca liderii partidului sunt adeptii "bisericutelor" formate in jurul vechiului PNL sau a fostului PDL. In timp, ce fostii PDL-isti il pregatesc pe Catalin Predoiu pentru a prelua partidul, vechii liberali par indecisi asupra alegerii unui alt politician pe care sa-l arunce in lupta ca sa pretinda sefia. Mai multi lideri ai fostului PDL s-au intalnit marti pentru a vorbi despre viitorul PNL, in conditiile in care in lunile mai-iunie ar urma sa fie Congresul partidului, noteaza Adevarul . Oricat l-am critica pe seful statului sau blestema coruptia la nivel inalt, nu ne putem compara cu eficienta lui Klaus Iohannis. Care ar putea face minuni, daca-l ajuta poporul si institutiile inca incomplet pesedizate. La 18 ianuarie Klaus Iohannis a ajutat Romania in chip decisiv, blocand, prin surprinzatoarea si salutara sa prezenta in guvern, adoptarea unor ordonante de urgenta care ar fi transformat Romania, poate definitiv, intr-un stat de la un cap la altul mafiot. Seara, mii de tineri au demonstrat in metropolele tarii, scosi in strada nu atat de ONG-uri, spre iritarea Alinei Mungiu Pippidi. Si nici de partide, potrivit Deutsche Welle.