Politic show: De ce Referendumul anuntat de Iohannis nu poate fi oprit. Pericolul ordonantelor ramane; PSD il ia peste picior pe Iohannis. Grindeanu: Eu chiar sustin un referendum; Dodon vrea sa inlocuiasca "Istoria Romanilor" cu "Istoria Moldovei"

Constitutia si deciziile CCR apara dreptul exclusiv al presedintelui Klaus Iohannis de a organiza Referendum pe tema gratierii si amnistiei, in ciuda tuturor criticilor PSD. Cu toate astea, asumandu-si riscurile politice aferente, Guvernul Grindeanu poate sa adopte, oricand, cele doua ordonante de urgenta, diminuand juridic scopul consultarii populare. Presedintele Klaus Iohannis a trimis la Parlament cererea necesara pentru declansarea procedurii privind organizarea unui referendum national pe tema Justitiei, in general. "Poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", se arata in scrisoarea lui Iohannis. Din acest moment, Parlamentul are la dispozitie 20 de zile pentru a se constitui, in sedinta comuna, si a adopta o hotarare, care va contine un punct de vedere consultativ, informeaza Adevarul. Pe masa cu scrisoarea de la Klaus Iohannis in care il anunta oficial de convocarea referendumului dupa ordonantele lui Iordache, PSD il ia peste picior pe presedinte, care a ales ca tema "continuarea luptei anticoruptie si integritatea functiei publice". De pe treptele partidului, premierul Sorin Grindeanu nu a scos un cuvant despre o posibila retragerea a proiectelor de acte normative privind gratierea si modificarea Codurilor Penale, transmitandu-i ironic lui Iohannis ca el, personal, sustine un astfel de referendum. "Cum sa nu sustii lupta impotriva coruptiei?", a comentat prim-ministrul. Nici seful sau de partid, Liviu Dragnea, nu a dat vreun semn ca ordonantele ar putea fi retrase, pasandu-i responsabilitatea oficiala lui Grindeanu. "Am discutat numai despre buget", a raspuns Dragnea, intrebat de jurnalisti daca in cadrul discutiilor cu ministrii, despre buget, s-au dezbatut si cele doua OUG privind gratierea si modificarea Codurilor Penale. Intrebat daca va aproba ordonanta privind gratierea, Dragnea a raspuns: "Eu nu sunt in Guvern, nu dau ordonante", noteaza Gandul. A fost convocata o sedinta de lucru la tema "Semnificatia marilor evenimente istorice intru consolidarea statalitatii Republicii Moldova", la initiativa lui Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova. In cadrul sedintei, la care au participat istoricii si experti din mediul academic, au fost puse in discutie mai multe subiecte legate de importanta evenimentelor din trecutul Moldovei, dar si actiunilor care se impun in vederea consolidarii statalitatii si identitatii moldovenesti. Potrivit unui comunicat de presa, Igor Dodon a propus crearea unei comisii de expertiza istorica. Aceasta urmeaza sa se intruneasca lunar pentru a propune si dezbate diferite proiecte si programe in domeniu. Comisia isi va desfasura activitatea in cadrul Consiliului Societatii Civile pe linga Presedintele Republicii Moldova. Dodon a repetat necesitatea studierii istoriei Moldovei in curriculumul scolar, titreaza zugo.md, citat de EVZ. Presedintele Senatului si copresedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca referendumul este o arma foarte periculoasa, "care a fost utilizata cu precadere de dictaturi". "Sa stiti ca referendumul este o arma foarte periculoasa, care a fost utilizata cu precadere de dictaturi. Inclusiv in Romania: in perioada lui Ceausescu, in perioada lui Carol al II-lea, in perioada lui Antonescu. Ei bine, aceasta arma nu stiu daca intelegeti ca este extrem de periculoasa. De ce? Haideti sa ne imaginam in toate tarile din Europa un referendum pe problema... sa spunem a pedepsei cu moartea. Sa stiti ca probabil in majoritatea tarilor referendumul ar fi afirmativ. Imaginati-va un referendum legat de castrarea chimica a pedofililor si a celor care sunt violatori. La fel. Sunt niste lucruri care trebuie sa ne puna niste semne de intrebare. Un instrument atat de politic... Stiti ca in Germania nu este prevazut instrumentul referendumului, spune Romania Libera. "Voi chiar nu raspundeti de nimic? Moartea lui Adamescu, om condamnat la patru ani de inchisoare, deci nu condamnat la moarte. Datorita starii de sanatate avocatii domnului Adamescu au cerut in mod repetat instantelor, eliberaea conditionata a milionarului. Avea acest drep datorita starii de sanatate￯, scrie Traian Basescu pe Facebook. "Procurorii DNA au avut in mana toate actele medicale ale omului, acte care demonstrau o situatie critica a sanatatii. Cu toate acestea, au cerut cu inversunare mentinerea starii de incarcerare. Mai mult, starea de sanatate a fost agravata de boli contractate in penitenciar", continua mesajul fostului presedinte. El spune ca si judecatorii, cu actele medicale in mana, "dar obedienti si inspaimantati de presiunea procurorului DNA", au mentinut starea de incarcerare a unui om "slabit de boala pana la epuizare", scrie Adevarul.