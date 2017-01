Politic show: Peste 20 de liberali au decis sa treaca la ALDE; Dragnea: Se fac presiuni ca mie si lui Tariceanu sa ni se inventeze dosare; Fosta senatoare care cerea pensii speciale si "mica gratiere" paraseste ALDE

Peste 20 de liberali si-au anuntat, miercuri, trecerea la ALDE. Printre acestia se afla consilierul local PNL Caracal si sef al Ocolului Silvic din zona, Mircea Popescu, care a fost cercetat pentru taierea ilegala a 800 de metri cubi de lemne din Padurea Resca, informeaza Mediafax. Trecerea lui Popescu si a celorlalti 21 de membri ai PNL Caracal la ALDE a fost anuntata, miercuri, intr-o conferinta de presa la care au participat si presedintele organizatiei judetene, deputatul Mihai Nita, dar si presedintele executiv Ioan Ciugulea. Imediat dupa venirea in partid, Mircea Popescu a fost numit presedinte interimar la ALDE Caracal, in fruntea unui birou interimar care va functiona pana la alegerile interne. Mircea Popescu a declarat, in cadrul conferintei de presa, ca in PNL nu avea "de lucru", anunta Romania Libera.



Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ''regimul Iohannis'' face presiuni pentru a li se ''inventa'' dosare lui si liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, scopul fiind acela de a ''tulbura'' Guvernul, el anuntand ca va face un demers legal saptamana viitoare legat de dosarul Referendumul. ''Pana de curand primeam informatii pe care le catalogam ca zvonuri, ca regimul Iohannis imi pregateste niste dosare. Mi s-a mai spus ca sunt tot felul de indivizi care au fost condamnati ori au fost in inchisoare, au iesit din inchisoare sau risca sa intre in inchisoare si care sunt presati, sunt amenintati sa scrie niste denunturi pentru ca hartia suporta orice. In ultimele zile am inceput sa primesc astfel de informatii de la oameni din sistem care sunt oripilati de aceasta atitudine. Nu e vorba numai de mine, e vorba si de domnul Tariceanu'', a spus Dragnea la Antena 3, citat de Gandul. Fosta senatoare ALDE, Cristiana Anghel, a demisionat din formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu. "Astazi am trimis si inregistrat la conducerea ALDE demisia mea din functia de vicepresedinte al ALDE la nivel national si din partid", a declarat, pentru Agerpres, Cristiana Anghel. Potrivit aceleiasi surse, Anghel nu a dorit sa comenteze motivele deciziei si a precizatm ca nu ia in calcul inscrierea intr-un alt partid, "deocamdata". Cristiana Anghel este unul dintre alesii din fosta legislatura care nu a mai prins loc in Parlament la scrutinul din 11 decembrie. Ascensiunea politica a Cristianei Anghel s-a datorat mediatizarii pe care i-a facut-o trusul media controlat de Dan Voiculescu, iar de-a lungul timpului a avut, ori a sprijinit mai multe initiative legislative controversate, printre care cea cunoscuta sub numele de "mica g" sau acordarea de pensii speciale pentru parlamentari, noteaza Digi24. . Odinioara colaboratoare apropiata a sefului peremist Vadim Tudor - poreclita "karatista" si (dupa ce a devenit primarita Craiovei, din partea PSD) "Becali din Banie", Olguta Vasilescu ar fi trebuit sa joace, in septembrie 2007, o carte deosebit de importanta pentru PRM, din postura de organizatoare a unui mare congres extremist, la Bucuresti. In capul listei invitatilor se aflau controversatii Jean-Marie Le Pen, Alessandra Mussolini si Jorg Heider. Olteanca Olguta Vasilescu a intrat in politica la doar 16 primaveri, in PRM, unde a inregistrat o ascensiune fulminanta. La aceeasi varsta a devenit purtatorul de cuvant al gruparii si presedinte al organizatiei de tineret. In paralel, Olguta Vasilescu a lucrat ca jurnalista la cotidianul craiovean "Cuvantul Liber", unde a ocupat, ulterior, functia de redactor-sef adjunct, scrie EVZ. Raportul Comisiei Europene privind Justitia din Romania, prezentat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), atrage ferm atentia ca adoptarea celor doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea legilor penale ar putea atrage "reevaluarea progreselor inregistrate". Cel mai recent raport al Comisiei Europene privind Justitia din Romania, elaborat in cadrul Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV) si publicat miercuri, arata ca sistemul judiciar ca atare a facut progrese remarcabile in consolidarea reformelor, dar singurul pericol in ceea ce priveste ireversibilitatea acestor reforme vine din partea clasei politice, informeaza Adevarul.