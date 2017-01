Politic show: Promisiunile versus realitatea PSD; Cum se fac jocurile pentru alegerile din PNL; Justitia, mamele noastre si mama lui Liviu Dragnea

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, promitea, in timpul campaniei pentru alegerile parlamentare, ca Bucurestiul va avea o centura ocolitoare cu patru benzi si o autostrada inel de 102 km, daca partidul sau castiga alegerile si ajunge la guvernare. Ministerul Transporturilor a anuntat, joi, insa, ca abandoneaza lucrarile pentru Centura Capitalei si ca acestea vor fi realizate abia dupa anul 2020. Asta, desi liderul PSD preciza, in noiembrie 2016, ca daca PSD va castiga alegerile parlamentare si va ajunge la guvernare, Centura Capitalei nu doar ca va avea patru benzi, plus o autostrada inel in jurul Bucurestiului de 102 km si va costa 1,2 miliarde de euro, ci si ca pana in anul 2020 va fi gata, informeaza euractiv.ro. Vechii liberali si fostii democrat-liberali cauta candidati separati pentru sefia PNL, desi au trecut mai mult de doi ani de zile de la fuziunea celor doua partide. Mai multi lideri liberali si-au anuntat, oficial sau neoficial, candidatura pentru viitorul congres al partidului. Printre numele vehiculate se numara Catalin Predoiu, Raluca Turcan, Gheorghe Falca, Cristian Busoi, Marian Petrache sau Ovidiu Raetchi. Insa, in cercurile liberale, varianta cea mai vehiculata vizeaza ca in cursa sa ramana doi candidati cu sanse, unul sustinut de fostul PDL si altul de vechiul PNL. Primii care s-au organizat au fost fostii membrii PDL, care au avut deja o intalnire informala, sub conducerea lui Vasile Blaga. La aceasta intalnire s-ar fi stabilit, la nivel informal sustinerea fostilor membrii PDL pentru Raluca Turcan, sefa interimara a formatiunii, noteaza Romania Libera.



Exista meserii din care n-ai nicio sansa sa iesi ca de la sauna. Politica, afacerile, presa - sunt indeletniciri dupa care, de la o anumita varsta, n-ai cum sa mai ai toti dintii originali. Pe unii i-ai rupt in ceafa "adversarului", intr-o confruntare in piata publica; fara altii ai ramas dupa ce ai incasat, din cand in cand, vreuna tare peste bot. Ti-i repari cu portelan, iti aranjezi cravata, iti potrivesti palaria si iesi din nou pe Strasse. Nu dinti-s problema. Asta pentru ca au existat (ca or fi fost 5, ca or fi fost 8 sau 15 momente in viata) situatii in care, inainte de-a lovi sau incasa, de-a trimite o torpila sau de-a-mi incropi un scut ca la Deveselu, de-a "decreta" un adevar de-al meu de care stiam ca o sa-i influenteze pe altii, m-am gandit : "ce-ar zice mama de chestia asta?". Si sunt absolut convins ca majoritatea oamenilor "intregi", care-si joaca viata pe diferitele paliere ale societatii, au momentele lor in care fac apel - ca un fel de ultim apel - la un reper de moralitate basic, intruchipat , de cele mai multe ori, de mama, relateaza Curs de Guvernare . Liberalii, aflati in pragul alegerilor interne care au provocat o serie de tensiuni, cauta acum metode prin care sa stabilizeze formatiunea. PNL n-ar refuza o casatorie din interes cu partidul lui Nicusor Dan, sperand ca astfel isi salveaza imaginea in ochii electoratului Chiar daca formeaza principalul partid de Opozitie, liberalii nu au fost prea vocali impotriva Puterii. Acum PNL se gandeste ca o alianta cu un alt partid ar fi un lucru pragmatic care ar avea scopul de a tine piept majoritatii PSD-ALDE. Surse liberale din conducere au precizat, pentru EVZ, ca nu exclud o alianta cu USR, numai sa vrea si Nicusor Dan. Aceasta idee a fost lansata prima oara in spatiul public de deputatul PNL, Ionut Stroe , care la mijlocul saptamanii a spus ca "PNL si USR trebuie sa aiba o cale comuna". Mai mult, Stroe, considera ca "unul din obiectivele strategice fixate de partid in viitorul Congres ar putea fi formarea unei aliante politice PNL-USR", precizeaza EVZ . Proiectele privind gratierea si modificarea Codurilor penale nu vor fi retrase, ministrul Justitiei urmand sa propuna luni seara, dupa consultarile publice facute pe repede inainte, modalitatea de promovare a lor. Exista trei variante, conform unor surse politice citate de Mediafax: adoptarea directa prin ordonanta de urgenta a Guvernului, trimiterea lor in Parlament sau angajarea raspunderii Guvernului asupra celor doua acte normative. Atat presedintele Klaus Iohannis, cat si procurorii sefi ai Parchetului General, DNA si DIICOT, dar si sefa instantei supreme sau asociatiile profesionale din justitie si din societatea civila au solicitat coalitiei PSD-ALDE retragerea acestor acte normative, calificandu-le ca fiind "cu dedicatie" pentru politicienii corupti, in ciuda pretextului folosit de PSD si de ALDE, care invoca situatia supraaglomerarii penitenciarelor, anunta Gandul. . Potrivit unor surse oficiale, decizia-pilot impotriva Romaniei este aproape de final, dar va fi publicata in a doua jumatate a anului, nu in primavara. Romania nu va fi obligata sa plateasca 80 de milioane de euro, ci va trebuie sa vina cu solutii concrete pentru depopularea inchisorilor. Surse politice mai sustin ca seful statului va fi intrebat azi in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei despre ordonantele pe Justitie. Presedintele Klaus Iohannis si presedintele CEDO, Guido Raimondi, au discutat, marti, la Strasbourg, despre ordonantele pregatite de Guvernul Grindeanu care ar legifera gratierea si ar modifica legislatia penala, in contextul in care CEDO pregateste o decizie-pilot impotriva Romaniei, ca urmare a conditiilor proaste din inchisori. Dupa ce presedintele PSD Liviu Dragnea a motivat urgenta gratierii prin faptul ca Romania va fi obligata sa plateasca 80 de milioane de euro daune, presedintele Klaus Iohannis spune ca nu se pune problema unei astfel de sume, arata Adevarul