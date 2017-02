Politic show: Toate scenariile posibile pentru a bloca mutilarea Codului Penal; Grindeanu i-a raspuns lui Trump dupa avertismentul dat Romaniei; Vlase si Draghici, de la PSD, discutie cu Nicusor Dan pe holul Parlamentului: "Vrei sa ajungem ca Ucraina?"

Ordonanta de urgenta care modifica legislatia penala in interesul infractorilor poate fi blocata printr-o alta ordonanta de urgenta a Guvernului sau printr-o decizie a Curtii Constitutionale. In ambele situatii, dincolo de argumentele juridice, presiunea strazii este esentiala, intrucat mai sunt doar noua zile pana cand "clementa" PSD va intra in vigoare. Asadar, a inceput numaratoarea inversa. Ce se mai poate face? Guvernul a programat ca ordonanta de urgenta care modifica radical Codul Penal sa intre in vigoare peste 10 zile. Pot fi blocate efectele ordonantei in acest interval de timp foarte scurt? Aceasta ar fi intrebarea care sperie, deopotriva, politicieni si protestatari, dar din motive cu totul diferite: unii vor inchiderea dosarelor, ceilalti sustin legea, nu tocmeala. Pe scurt, exista patru metode prin care poate fi impiedicata toleranta aratata de Guvernul Grindeanu fata de cei cu probleme penale: trei dintre ele implica Curtea Constitutionala (CCR), iar una tine exclusiv de vointa Guvernului, noteaza Adevarul. Sorin Grideanu a reactionat cu un comunicat dupa ce mai multe state aliate Romaniei, in frunte cu SUA, si-au transmis ingrijorarea fata de ultimele evenimente petrecute in tara noastra. Premierul a adus lamuriri cu lupta pe care Romania o duce impotriva coruptiei. EVZ reda, integral, comunicatul publicat de prim-ministru pe site-ul Guvernului. "Am luat nota de declaratia comuna facuta astazi cu privire la lupta impotriva coruptiei in Romania. Doresc, de la bun inceput, sa subliniez ca lupta impotriva coruptiei este una dintre prioritatile Guvernului pe care il conduc si sunt in totalitate de acord cu evaluarea dumneavoastra privind raportul Comisiei de Cooperare si Verificare care reprezinta si pentru Uniunea Europeana si pentru noi o tema de maxim interes. Prin Delegatia noastra permanenta va voi transmite si textele legislative adoptate de Guvern privind amendarea Codului Penal si proiectul de lege cu privire la gratiere, informeaza EVZ. Social-democratii Gabriel Vlase si Mircea Draghici au avut miercuri o discutie informala pe holul Camerei Deputatilor cu liderul USR, Nicusor Dan, cei doi reprosandu-i conduita parlamentarilor USR si intrebandu-l daca vrea sa procedeze si PSD la fel. ''Nu merge asa, aici e Parlament. Nu-ti stapanesti parlamentarii. Aici trebuie sa fie altfel'', i-a spus Vlase lui Nicusor Dan. ''Da, dar si la Guvern trebuie sa fie altfel'', i-a replicat liderul USR. ''Atunci du-te la Guvern. Tu nu-ti stapanesti parlamentarii. Eu am 200, daca-i pun si eu sa faca la fel? Vrei sa ajungem ca in Ucraina?'', a continuat Vlase. ''Nu se poate asa, nici macar nu poti sa ajungi sa vorbesti la microfon'', a intervenit si social-democratul Mircea Draghici, care i-a mai spus lui Nicusor Dan ca parlamentarii USR nu si-au depus nici declaratiile de avere si de interese, iar, in plus, USR are probleme privind finantarea campaniei. ''Nu e nimic ilegal'', a replicat Nicusor Dan, citat de Gandul Presedintele Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca membrilor PSD care au jignit politicienii din formatiunea pe care o conduce ar trebui sa le fie rusine pentru aceasta atitudine. "Parlamentarii USR au fost acuzati ca au un comportament necivilizat in conditiile in care ei le-au spus ca sunt niste hoti si trebuie sa le fie rusine. A fost o discutie pe un ton civilizat pentru toti membrii puterii din Biroul permanent reunit. Sunt niste hoti si trebuie sa le fie rusine. Este pozitia oficiala a USR, catre membrii puterii din Bpr", a afirmat Nicusor Dan. Deputatul USR Cosette Chichirau a afirmat ca romanii trebuie sa inteleaga ca au o voce in Parlament si ca USR "nu va permite jaful tarii", relateaza Romania Libera. O paralela intre fotografia lui Ponta alaturi de Obama si a lui Dragnea alaturi de Trump ne arata un modus operandi al PSD in lupta cu Justitia si statul de drept. Cele intamplate marti seara la Guvern au fost atent planuite. EurActiv face o trecere in revista a tuturor atacurilor organizate de politicieni, mare majoritate din PSD, impotriva democratiei, Justitiei si statului de drept, fara a avea pretentia ca le-am cuprins pe toate. De la incercarea de amputare a Curtii Constitutionale care le statea in calea demiterii presedintelui Traian Basescu in 2012, discutia dintre doi ministri despre grupul infractional organizat in care se aflau, la planurile mai vechi de amnistie si gratiere si de modificare a abuzului in serviciu, la "Martea Neagra" din 2013, gratieri si amnistii aproape de a scoate penalii din mainile Justitiei, pana la "elefantii" eliberati "noaptea, ca hotii" in urma cu o zi, anunta EurActiv