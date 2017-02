​Politic show: Ordonanta 13: ce e adevarat si ce e fals in declaratiile lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu; Ce informatii are Traian Basescu despre derularea protestelor; PMP cere demisia ministrului de Interne: E un atac la adresa libertatii de exprimare fara precedent

Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, ii cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa ce aceasta a prezentat, in conferinta de presa, numele mai multor jurnalisti care au popularizat protestele pe Facebook, acuzandu-i ca au contribuit si la publicarea pe internet a numerelor de telefon si a adreselor de domiciliu ale unor ministri. "A prezentat o lista neagra a persoanelor care instiga persoanele la proteste. Reprezinta un atac grav la adresa libertatii de exprimare si la adresa democratiei. Credem ca aceste practici comuniste nu isi au locul in randul institutiilor statului roman. PMP cere demisia ministrului de Interne. E inacceptabil un asemena comportament. Ii recomandam sa mearga sa stea la Sighet sa vada ce inseamna suferinta din partea celor care au fost inclusi candva pe asemenea liste de amenintare. E un atac fara precedent pe care il condamnam cu toata fermitatea", a declarat Eugen Tomac, joi, la Parlament, citat de Gandul. Principalul argument pentru catre Guvernul a modificat legislatia penala prin ordonanta de urgenta ar fi acela ca a fost obligat de o decizie a Curtii Constitutionale din iulie anul trecut, sustin premierul Sorin Grindeanu si liderul PSD Liviu Dragnea. Acest argument este insa fals. Premierul Sorin Grindeanu si liderul PSD Liviu Dragnea au organizat o conferinta de presa in care au oferit cateva explicatii si au raspuns catorva intrebari despre motivul si contextul in care Guvernul a emis ordonanta de urgenta nr. 13/2017, privind modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala. Adevarul a examinat cele mai litigioase chestiuni pe care le ridica acest scandal, care a scos in strada sute de mii de protestatari, raportand sustinerile celor doi lideri politici cu fapte usor de reconstituit.Fostul presedinte, Traian Basescu, a avut o interventie telefonica la B1 TV, unde a discutat despre proteste si situatia politica din Romania. "Nu imi dau seama ce ancheta se poate face, probabil se ancheteaza pe regulamentul de ordine interioara", a declarat Basescu. "Am fost ministru in 5 guverne si, spre deosebire de alti ministri, am chemat directorii la inceputul mandatului si am spus obiectivele mele: 1996-2000: nu avem bani de autostrazi, nu avem bani de nu stiu ce investitii, pregatiti proiecte care pot fi finantate de Banca Mondiala de Investitii. Au trebuit sa execute obiectivul politic pe care l-am fixat. Pe cei care au spus ca eu nu pot, i-am dat afara. Trebuia sa reabilitez drumuri din vremea lui Ceausescu, sa fac patru benzi drumul pana la Iasi, iar cine a crezut ca nu se poate, l-am dat afara", a precizat fostul presedinte. Intrebat daca este in regula ca Procuratura sa cenzureze actele Guvernului, Basescu a spus "categoric, nu. Procurorul general al SUA a avut o alta opinie decat Trump, iar el l-a dat afara imediat", noteaza EVZ . Biroul Permanent al PRU se va reuni, sambata, pentru a lua masuri impotriva lui Bogdan Diaconu, pe motiv ca a "murdarit imaginea partidului", dupa ce ar fi adoptat o pozitie publica prin care apara decizia Guvernului de a aproba OUG privind gratierea si modificarea Codului penal si de procedura penala. Astfel, PRU cere demisia acestuia, sustinand ca "a murdarit imaginea partidului si a adus prejudicii grave nationalismului romanesc". "Ne delimitam ferm de Bogdan Diaconu care a avut in cursul zilei de astazi pozitii publice prin care apara deciziile de noapte ale Guvernului. PRU nu se recunoaste in demersurile lui Bogdan Diaconu si ii cere, din acest motiv, inca o data, demisia, pentru ca a murdarit imaginea partidului si a adus prejudicii grave nationalismului romanesc", precizeaza reprezentantii formatiunii, intr-un comunicat de presa, potrivit Romania Libera . Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga faptul ca inregistrarea difuzata in care spune ca problema coruptiei este "bullshit" ar fi veridica. Intrebat despre inregistrarea aparuta in presa elvetiana joi, Dragnea a negat ca a folosit acele cuvinte. "Nu, nu discut asta. Eu nu am spus asa ceva. (...) Nu stiu ce au facut, ce au montat, eu nu pot sa spun asa ceva. Eu nici macar nu eram singur eu cu acei reporteri", a precizat el, citat de news.ro. Ulterior, jurnalistii i-au prezentat liderului PSD inregistrarea si au difuzat-o in cadrul conferintei de presa, fiind intrebat daca este sau nu vocea lui pe inregistrare si daca a spus sau nu acele cuvinte. "Nu facem jocul cu pixelul albastru, eu v-am spus ca eu nu am avut aceasta succesiune de cuvinte. Eu nu stiu fiecare cum le-a montat acolo", a raspuns Liviu Dragnea, citat de EVZ