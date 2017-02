Politic show: Dragnea a dezvaluit ce regret il macina; Premierul Romaniei, Sorin Grindeanu: In continuare sunt articole in Codurile penale care sunt declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala a Romaniei; Efectele protestelor: Dragnea ramine singur

Infringerea suferita de PSD in urma protestelor de amploare care au avut loc atit in tara, cit si in strainatate, l-au facut pe Liviu Dragnea sa isi assume o parte din vina. Presedintele PSD a afirmat ca regreta faptul ca nu a iesit sa le transmita cetatenilor ce inseamna adoptarea OUG 13/2017 pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala. Insa a tinut sa transmita un mesaj subliminal si catre ministrul Justitiei, Florin Iordache. "Imi reprosez ca nu am iesit miercuri. Am crezut ca iese ministrul Justitiei. E greseala pe care mi-o asum. Am stat sa studiez si OUG si decizia CCR", a declarat, la Antena 3, Liviu Dragnea, citat de EVZ.



Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, duminica, la un post de televiziune din Romania, ca exista in continuare in Codul penal si in Codul de procedura penala articole declarate neconstitutionale, precizand ca acestea trebuie puse "repede" in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. "In continuare sunt articole in Codul penal si in Codul de procedura penala care sunt declarate de Curtea Constitutionala neconstitutionale. De aceea, am cerut, tot in sedinta de guvern de azi, de urgenta, Ministerului Justitiei, sa dea drumul la o dezbatere publica la care sa vina toate partidele politice, institutii, ONG-uri astfel incat de urgenta sa se ajunga la un proiect de lege care sa fie asumat de catre Ministerul Justitiei si care sa fie trimis catre Parlament. Acest proiect de lege trebuie sa contina acele paragrafe din deciziile Curtii Constitutionale sau din directive ale Uniunii Europene, Comisiei Europene care sa modifice Codul penal. Atat, strict deciziile Curtii Constitutionale care sunt obligatorii pentru toata lumea", a declarat Grindeanu, citat de Romania Libera.



Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, duminica seara la Romania TV, despre abrogarea ordonantei de urgenta care modifica legislatia penala si protestele din tara. Liderul social-democrat a declarat ca asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa le ceara celor din strada sa inceteze protestele in conditiile in care ordonanta a fost deja abrogata, iar Romania are nevoie de stabilitate. Despre ordonanta abrogata: Prin dezinformare (n.r.-s-a ajuns la protestele din strada). Astazi s-au publicat stenogramele sedintei de Guvern in care a fost aprobata o OUG in care au fost modificate peste 100 de modificari ale Codului penal. Miza a fost PSD. PSD sa fie rupt, divizat, sfasiat pentru a nu avea sansa sa spuna romanilor ce se poate face bine. Cele mai multe masuri ale Guvernului, ale primului trimestru, au fost aprobate. Cred ca mai sunt doar 12. Nu mai vorbeste nimeni despre buget, iar noi le-am dus in continuare, noteaza Adevarul. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca pentru Romania cele mai importante obiective sunt stabilitatea si linistea si ca nimeni din tara noastra nu castiga din escaladarea protestelor din strada. "Celor care sunt in Piata Victoriei si celor care sunt la Cotroceni si presedintelui Iohannis si colegilor mei le spun ca cele mai importante in Romania sunt stabilitatea si linistea. Nimeni nu castiga din escaladarea acestor proteste, nimeni din Romania", a spus Dragnea la Antena 3, intrebat ce le transmite romanilor care au iesit in strada. Liderul PSD a mentionat ca din experienta ultimelor zile a invatat ca, atunci cand iei o decizie, comunicarea este cea mai importanta, informeaza Romania Libera . Liviu Dragnea nu se lupta doar cu peste 500.000 de oameni care au protestat duminica in strada, ci si cu oamenii din partidul sau. De la inceputul protestelor, mai multi oameni din cadrul Partidului Socialist Democrat au anuntat ca parasesc partidul din cauza neconcordantelor existente in rindul socialistilor. Dupa ce EVZ a tinut cititorii la curent cu ultimele plecari, a venit rindul unui nou membru important sa ia o decizie care arata clar problemele cu care se confrunta presedintele PSD, Liviu Dragnea. Petro Lobont, presedinte PSD Deva, si-a anuntat retragerea din fruntea partidului. Desi nu a dorit sa isi comenteze decizia, surse din anturajul acestuia au precizat ca hotarirea a fost luata in urma pasilor facuti de PSD in cursul saptaminii trecute, relateaza EVZ