Politic show: PSD, de acord cu referendumul lui Iohannis. Obiectia lui Dragnea: Tema nu trebuie fetisizata; Traian Basescu: Presedintele Iohannis i-a jucat pe pesedisti. Dragnea a crezut ca e barbatul numarul 1 al tarii, dar seful statului l-a pus cu spatele la zid; Cele mai penibile gafe facute de politicienii romani cu presa straina

. Adrian Severin mai neaga si acum articolul din Sunday Times, desi a ajuns la inchisoare din cauza lui Cand e vorba s-o dea la intors dupa ce au spus o prostie mare cat casa unor ziaristi straini, politicienii romani il pot face si pe Donald Trump sa roseasca. Asa ca nu trebuie sa te mire minciuna penibila scoasa de Liviu Dragnea care, saptamana trecuta, mai avea putin si se jura pe mama ca nu a spus despre coruptie ca este un "bullshit" unui post de radio elvetian, desi declaratia fusese inregistrata. O sa-ti dau mai jos cateva exemple din istoria recenta, ca sa vezi ca seful PSD face parte dintr-o galerie selecta de politicieni care au comis-o in fata presei straine, informeaza Vice. Presedintele moldovean, Igor Dodon, si-a inceput vizita oficiala de trei zile la Bruxelles. Dupa ce a pledat la Moscova pentru denuntarea Acordului de Asociere cu UE, pentru nedeschiderea unui biroul NATO la Chisinau, pentru "parteneriat strategic cu Rusia" si "memorandum cu Uniunea Eurasiatica", luni, 6 februarie, presedintele moldovean, Igor Dodon, si-a inceput vizita oficiala de trei zile la Bruxelles. In pofida declaratiilor belicoase facute la Moscova, unde a spus ca "Moldova nu a obtinut nimic de pe urma semnarii Acordului de Asociere si de Liber Schimb cu UE, ci doar a pierdut piata ruseasca", Igor Dodon va beneficia, la Bruxelles, de intalniri la cel mai inalt nivel. Acesta va fi primit de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, de inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, vicepresedinte al Comisiei Europene, potrivit Deutsche Welle PSD va da aviz favorabil initiativei lui Klaus Iohannis de a convoca referendum, dupa ce guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care aduce modificari la codurile penale, anuntat luni Liviu Dragnea. Liderul social-democratilor a transmis si ca asteapta ca presedintele sa transmita in Parlament un mesaj echilibrat si sa faca apel la stabilitate. "Ma astept, sper ca presedintele sa aiba un mesaj echilibrat si un apel la calm si la stabilitate pe care il avem si noi, dar o sa vedem maine'', a afirmat presedintele PSD, intrebat la ce se asteapta de la Klaus Iohannis, atunci cand presedintele se va adresa Parlamentului in plen. Dragnea a precizat ca PSD va aviza favorabil initiativa sefului statului de a organiza un referendum privind lupta anticoruptie, precizand ca tema pe care este convocat votul popular, lupta anticoruptie, este "de actualitate mereu", dar nu trebuie "fetisizata", noteaza Gandul. . Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, spune ca seful statului, Klaus Iohannis, "a jucat ireprosabil" politic pentru aducerea in situatie dificila a PSD. "I-a jucat pe pesedisti. Aroganti ca intotdeauna, cand castiga ei devin aroganti a doua zi. Sunt umili pana cand castiga. (...) Si Dragnea a crezut ca toata lumea e a lui si e barbatul numarul 1 al tarii. Corect sau incorect, atentie, corect sau incorect, Iohannis i-a jucat pas cu pas pana i-a pus cu spatele la zid. Asta e realitatea", a spus Traian Basescu, luni, la B1 Tv, intrebat cum priveste miscarile politice facute de presedintele Klaus Iohannis in ultima perioada. El a apreciat ca "transformarea" sefului statului tine si de "niste sfatuitori mai buni", arata Romania Libera . Aliatii parlamentari din UDMR ai coalitiei de guvernare considera ca actualului Cabinet Grindeanu ii va fi foarte greu sa gestioneze situatia provocata de OUG 13 privind modificarea Codurilor penale. "Va fi greu, daca nu imposibil, cu aceste balbaieli, sa existe, cu acest guvern, o guvernare coerenta si transparenta si corecta, fiindca asta este situatia. Nici doua luni de la alegeri nu au trecut si au reusit sa mobilizeze impotriva lor o mare parte din societate, ceea ce nu s-a intamplat in 27 ani. La mijlocul mandatului, dupa un an, dupa trei, cum a fost cu Guvernul Boc, cu Ciorbea, de exemplu, dar nici dupa nici doua luni de zile. Deci, e ceva uluitor", a spus presedintele UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, va propune UDMR ca parlamentarii maghiari sa nu participe la votul de la motiunea de cenzura prin care PNL, USR si PMP vor sa rastoarne Guvernul, scrie EVZ . In ingrijorarea generala (perfect legitima), exista, totusi, motive de entuziasm si speranta. Numarul mare al celor care, de zile intregi, ies in frig in mai toate orasele tarii - si se comporta exemplar - imi da sentimentul ca, pe scena noastra publica, se contureaza un tip de prezenta nou cu adevarat, cu exponenti de cea mai buna calitate: le-am contemplat portretele seara de seara, i-am auzit vorbind, le-am urmarit comportamentul si ma bucur sa stiu ca reactia prompta, dar decenta fata de nefacutele unei guvernari, care a reusit sa se compromita in doar o luna de "activitate", ofera garantia unei constiinte civice renascute, a unei promitatoare vitalitati sociale. E vorba predominat de tineri (ceea ce nu inseamna ca nu s-au mobilizat, alaturi de ei, si alte generatii), de oameni cuviinciosi, inteligenti, plini de umor (citeva pancarde si lozinci sunt admirabile), imuni la provocari golanesti, capabili sa se impuna prin civilizatie si tenacitate, relateaza Adevarul.