Politic Show: Ruptura in Guvern. PSD il forteaza pe Grindeanu sa-l pastreze pe Florin Iordache; DW: Cum se iese din criza pasnic, democratic, responsabil?; Am protestat cot la cot cu PSD-istii de la Cotroceni si m-au mutat in fata, sa se vada ca-s si tineri acolo

Motiunea contra guvernului a fost respinsa si primul ministru Sorin Grindeanu a facut o declaratie de rezistenta, anuntand ca intentioneaza sa-si continue mandatul. A fost ziua partidelor mici. A lui Kelemen Hunor, presedintele UDMR, si a lui Traian Basescu, presedintele PMP. Fiecare a vorbit insa in numele unei bogate istorii politice personale sau de partid. Primul a mutat, strategic, tema discutiei intr-un plan mai general: "Nu soarta guvernului Grindeanu ne preocupa, a spus Kelemen Hunor, ci alta e dilema noastra: Exista in Romania o separatie reala a puterilor in stat sau este o simpla fictiune?" La prima vedere a parut un truc ca sa evite o pozitie clara despre demiterea guvernului, dar s-a vazut mai apoi ca a fost mai mult decat atat. Presedintele UDMR a folosit prilejul pentru a face un rechizitoriu sever al functionarii democratiei romanesti: "separatia puterilor e o gluma proasta", "deciziile politice majore nu mai sunt luate de cei alesi", "legile nu se pun in aplicare". "E din ce in ce mai greu sa spui ca in Romania ar exista un stat de drept, dar nu din 31 inauarie 2017, ci de foarte multa vreme"., ptrivit Deutsche Welle Surse de la varful PSD au relatat EVZ ca partidul face presiuni pentru mentinerea in functie a ministrului Justitiei, Florin Iordache, in timp ce premierul Sorin Grindeanu este "foarte hotarat" sa-l demita pe acesta pentru modul in care a gestionat subiectul OUG 13 de modificare a Codurilor penale. In aceasta seara si maine dimineata sunt programate mai multe discutii intre Grindeanu - Iordache, Grindeanu - PSD si in interiorul coalitiei de guvernare PSD-ALDE cu privire la situatia ministerului Justitiei, dezvaluie EVZ La ora cinci eram prezent la datorie. Cat o luam spre multimea de vreo 80 de persoane, o doamna de langa mine-si spunea oful exaltata:"Merg de-o ora pe jos ca sa ajung aici. Hai acolo-n fata, ca sa-l dam jos pe neamtul asta." Si dusa a fost. N-am mai vazut atata viteza la o femeie in varsta de cand am vazut ultima data un loc liber in RATB. Putin mai incolo, am intalnit-o in carne si oase pe doamna Floricica Dansatorea. Cunoscuta nu numai dupa flerul sau artistic, dupa cum o recomanda chiar numele, ci si pentru faptul ca este o protestatara devotata. Inca din prima zi a protestului de la Cotroceni, a acoperit mai mult de jumatate din cei prezenti acolo cu glasul ei mirific. De asemenea oameni are nevoie tara asta, scrie Vice. Romania are o singura sansa de-a iesi la malul unei societati in care legea sa fie egala cu bunul simt si civilizatia aia interioara: Anume ca Protestul de 2 saptamani din Piata Victoriei (sau din marile Piete ale marilor orase) sa se transforme, in fine, in protestul de zi cu zi, fata de abuzurile la care decidentul il supune zilnic si care creaza reteta penala din care acelasi decident ajunge ca la un moment dat sa ceara IMPUNITATE. Ei, abia asta-i greu ! Si de aici se naste lista - LISTA - domeniilor in care, daca fiecare cetatean ar protesta zilnic, s-ar naste firicelul de Romanie pe care ni-l dorim toti cei care au credinta si incredere in democratia liberala, scrie cursdeguvernare.ro. La ce arbitru suprem ar trebui apelat? Cat de bine a fost presedintele? Si oare cum sa stea poporul cu ochii, ani la rand, pe ei? De ce sar eu, acum? Pentru ca as vrea sa ma bucur, dar sunt din ce in ce mai trist. CCR cu deciziile ei. Camelia Bogdan exclusa din magistratura. Motiunea respinsa. Alta intrebare? Pentru ca vreau schimbare. Pentru ca "Romania se afla in plina criza", dupa cum a recunoscut Klaus Iohannis in discursul sau din parlament, in reactie la dura lovitura data statului de drept de guvernul Grindragnea si de revolutia civilitatii iscata, spre bucuria mea, de ea. Dar, cum se iese din criza n-a spus. Si nici de la CCR, care a negat conflictul juridic, nu s-a aflat. Seful statului a schitat pe scurt, in alocutiunea sa aparent curajoasa, perfect articulata si moral impecabila, cine anume a provocat criza si de ce. A condamnat manevrele majoritatii PSD-ALDE care, la scurt timp dupa castigarea alegerilor "a intrat in coliziune frontala cu o parte insemnata a societatii romanesti". A demonstrat ca intelege natura legiferarii cu dedicatie, indrituind hotia, care a incercat sa intoarca prin OUG 13 statul de drept romanesc la stadiul de voievodat comunisto-feudal, scrie Deutsche Welle