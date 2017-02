Politic politic: Ce a invatat Dragnea din protestele sutelor de mii de romani; Perspectivele gangsterismului politic romanesc; Reactii dupa demisia lui Florin Iordache de la conducerea Ministerului Justitiei

. "Nici macar nu e o chestiune politica", a raspuns Liviu Dragnea atunci cand a fost intrebat ce a invatat din evenimentele ultimelor doua saptamani, mergand in continuare pe ideea ca masurile luate la Justitie nu au fost bine explicate, motiv pentru care au si generat efecte la care nimeni nu s-a gandit. "Nici macar nu e o chestiune politica. Am spus mai devreme, orice masura, daca nu e explicata bine, poate genera efecte la care nu te gandesti deloc. Asta este cea mai importanta lectie", le-a spus liderul PSD jurnalistilor. Acesta a insistat ca la Ministerul Justitiei a fost o problema de comunicare si ca de acum incolo trebuie sa se actioneze "dupa manual" si toate hotararile trebuie explicate bine atat inainte cat si dupa adoptarea lor. Referitor la decizia CCR privitoare la sesizarile pe OUG 13, seful PSD a subliniat lucrul care i s-a parut cel mai important: ca guvernul "a actionat legal", informeaza Gandul. . Legile gangsterismului nu s-au schimbat defel. Nici cel politic romanesc nu s-a modificat. Intru potolirea maniei romanilor, ministrul justitiei a demisionat. Dar sacrificarea lui nu pare suficienta sa aplaneze criza. Regulile gangsterismului sunt vesnice. Orice porcarie a unor bosi gen Al Capone, de pilda, era invariabil urmata de o ampla actiune de stergere a urmelor faptasului. Iata de ce a durat enorm inainte ca lumea civilizata sa parvina, printr-un contabil, ajutat de o idee geniala si de o echipa de incoruptibili, sa-i vina de hac pe cale fiscala criminalului din Chicago . Gangsterismul politic, de la Hitler si Stalin incoace, nu face in aceasta privinta opinie separata. Dimpotriva, respecta regulile de baza ale fenomenului. Nu rezista tentatiilor. Nu ia prizonieri. Sterge cu grija urmele faradelegilor. Iar dupa ce o face, invariabil, de oaie, aplica principiul "scapa cine poate", relateaza Deutsche Welle . Presedintele USR, Nicusor Dan, si sefa interimara a PNL, Raluca Turcan, au reactionat, joi, dupa ce Florin Iordache si-a anuntat demisia de la Ministerul Justitiei. Astfel, intr-un mesaj postat pe Facebook, liderul USR a scris: "Unul dintre responsabilii pentru OUG 13, Florin Iordache, a plecat. Mai sunt doi piromani la rand". La randul sau, Raluca Turcan a precizat ca "a fost sacrificat unul dintre executantii lui Liviu Dragnea". "A fost sacrificat unul dintre executantii lui Liviu Dragnea. Demisia lui Florin Iordache nu ofera nicio garantie fata de alte probabile abuzuri ale Guvernului sau ale majoritatii PSD-ALDE", a scris Raluca Turcan. Si liberala Alina Gorghiu a reactionat la demisia lui Florin Iordache, potrivit Romania Libera . Presa germana acorda in continuare spatii ample protestelor din Romania. Oamenii ies in masa pentru a manifesta impotriva guvernului corupt, iar autoritatile nu reusesc sa controleze fenomenul. Cotidianul Die Welt gazduieste o ampla analiza consacrata protestelor din Romania, semnata de Boris Kalnoky, in care se arata ca nu e suficient in Romania sa castigi niste alegeri pentru a putea guverna, mai ales daca ai de gand sa guvernezi "abuziv". Deja in 2015, premierul de atunci, Victor Ponta, a trebuit sa demisioneze dupa proteste de masa, provocate de un incident nepolitic: Incendiul de la Colectiv, soldat cu 64 de morti. "Populatia a recunoscut insa problema mai profunda. Normele PSI nu fusesera respectate, localul nu avea autorizatie sa permita accesul atator clienti iar toate acestea ar fi fost de neinchipuit in absenta mitei platite de proprietar diverselor autoritati. A fost deci vorba de coruptie", subliniaza autorul. De la finele lunii ianurie, "coruptia a redevenit tema principala, si toata Europa priveste spre tara din estul Europei. Zilnic, mii de oameni ies in strada, la finele saptamanii trecute au fost mai bine de 100.000 de romani, scrie Deutsche Welle . Camelia Bogdan ii lovea pe politicienii corupti acolo unde-i doare cel mai tare. La buzunar Printre stirile despre proteste si motiunea impotriva Guvernului Grindeanu, e posibil sa-ti fi scapat o mica bomba care a explodat miercuri: judecatoarea Camelia Bogdan a fost data afara din magistratura. Bine, decizia luata de Consiliul Superior al Magistraturii, forul de conducere al judecatorilor si procurorilor, nu e definitiva, a fost deja contestata, dar, oricum, sanctiunea e neobisnuit de drastica. Bogdan a ajuns un super brand in Romania dupa ce l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de puscarie si l-a pus si sa plateasca uriasa suma de 60 de milioane de euro, prejudiciul produs statului in urma privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare, noteaza Vice