Politic show: Scandal financiar in Guvernul Grindeanu; Traian Basescu, despre situatia din Romania: Este atmosfera de razboi hibrid, care se duce cu dezinformare, cu manipulare, pana la prabusirea institutiilor statului; Chirica, intrebat daca protestul de la Cotroceni e organizat de PSD: Cred ca da

Pe vremuri, politicienilor le era frica de scandaluri care aveau treaba cu trecutul, dar din cauza lui Trump astora nu le mai e rusine cu nimic. In ultimii ani, oameni cu un trecut patat s-au chinuit sa urce pe scara politica. Afaceri dubioase, amante, weekend-uri pline de "zapada", toate aceste indiscretii din trecut reprezentau un atu pentru rivalii politici. Practic, astea sunt aspectele care au restrictionat domeniul politic, pentru un anumit tip de oameni. Candidatii trebuiau sa fie "curati", fara antecedente penale, familisti si politicieni de cariera, fara pic de experienta de viata. In mod evident, asta s-a cam schimbat in ultimii ani. Evolutia populismului a introdus alte tipuri de lideri, care detin controlul: oameni divortati, socialisti, atei si oameni cu o istorie de afaceri murdare si conexiuni dubioase. Multi s-au strecurat in politica intr-un fel sau altul, dar nu exista niciunul in istoria politica care sa fie mai controversat ca Donald Trump. Conflictele lui au si pagina de Wikipedia, potrivit Vice. . Guvernul Grindeanu este acuzat ca a "batjocorit" anumite regiuni ale tarii la alcatuirea bugetului, in timp unele judete precum Teleormanul si Timisul, de unde provin Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu, au primit mai multe fonduri pentru investitii. "Ar fi o grava eroare sa credem ca batjocura bugetara la adresa Iasului si a Moldovei (si) de anul asta e o consecinta a PSD-ului, si doar de am avea niste oameni cinstiti pe acolo ar fi altfel. Cinstea, corectitudinea, lucrurile pentru care protestam zilele astea, sunt una, dar boala defavorizariii sistematice a Moldovei e alta, si anume centralismul scapat de sub control. Teleormanul primeste investitii in infrastructura cat cele 6 judete din Nord-Est la un loc. Autostrada Iasi - Tg Mures nu e pe nicaieri. 4% din bani pentru o regiune care are 20% din populatia tarii. Apropo, foarte mult primeste si Timisul. Ce coincidente", spune liderul partidului "Pentru Iasi", consilierul local Andrei Postolache, intr-o postare pe Facebook, citat de EVZ Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine, in contextul celor 13 zile consecutive de proteste din tara, ca in Romania este o "atmosfera de razboi hibrid". In opinia sa, in astfel de momente nu mai trebuie "sa torni gaz pe foc". "Razboiul hibrid inseamna un razboi care nu se duce cu tancurile, nu se duce cu armate regulate, ci se duce cu dezinformare, cu manipulare pana la prabusirea institutiilor statului. Permiteti-mi sa va spun ca una dintre obligatiile presedintelui este ca in astfel de momente sa aiba grija ca statul sa nu colapseze. In astfel de momente nu mai torni gaz pe foc. Opresti focul, ca si batalia politica are o limita pana la care este legitim sa o duci. Cand aceasta batalie este impinsa catre dezagregarea functionarii statului, nu mai e in regula (...) Eu nu sfatuiesc pe nimeni, spun doar o parere", a precizat Traian Basescu, intr-o emisiune TVR1, citat de Romania Libera. Mihai Chirica a declarat ca PSD se afla in spatele protestului de la Palatul Cotroceni, in conditiile in care se manifesta "in numele si pentru partidul social-democratilor", asa cum si in Piata Victoriei au protestat oameni din partide politice. Chestionat la Digi 24 daca contramanifestatia de la Bucuresti este organizata de PSD, Mihai Chirica a spus: "Cred ca da, atat timp cat se manifesta in numele si pentru PSD sunt convins ca trebuie sa fie membri de partid ai PSD, organizati de catre PSD si este si normal sa fie asa. Asa cum si in partea cealalta au fost si oameni din partide politice". De asemenea, intrebat daca in alte orase organizatiile locale ale PSD urmeaza tendinta de a organiza contramanifestatii, vicepresedintele PSD a sustinut ca nu a vazut astfel de demersuri, potrivit News.ro. Primarul municipiului Iasi Mihai Chirica a lansat si un atac la adresa liderului partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca "politica conducerii cu pumnul de fier nu mai este valabila", chiar daca acesta a fost un bun lider de partid, care a dus la castigarea unor scoruri electorale foarte bune, noteaza EurActiv. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, potrivit stenogramei sedintei conducerii Senatului din 6 februarie, ca senatorii isi pun "o belea pe cap degeaba" daca nu trimit Parchetului toate documentele clasificate si neclasificate care au stat la baza elaborarii raportului comisiei senatoriale de ancheta privind evenimentele din decembrie 1989. Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare a trimis Senatului o scrisoare prin care solicita transmiterea unor documente neclasificate, precum si declasificarea unor documente care au stat la baza elaborarii raportului Comisiei senatoriale de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989, in vederea solutionarii "temeinice si legale" a dosarului Revolutiei. Senatorilor din Biroul Permanent nu le-a fost limpede care este calea de urmat, acestia nefiind siguri ca pot declasifica anumite documente, informeaza EVZ