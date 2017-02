Politic show: Cine este Mihai Chirica si cum a ajuns disidentul din PSD; Scenariul care il spulbera pe Dragnea; Catalin Ivan: Daca PSD vrea sa mai existe, vremea deciziilor cu comanda unica trebuie sa se incheie

. Relativ necunoscut pana in urma cu o luna, Mihai Chirica, primarul Iasului si presedintele interimar al PSD Iasi a devenit vocea "contra" din partidul aflat la putere. Desi se spunea ca a fost mana dreapta a lui Gheorghe Nichita, Chirica a devenit cunoscut dupa izbucnirea scandalului "Amanta". Ieseanul Mihai Chirica a stat intr-un con de umbra ani de zile, desi se spune despre el ca a condus Primaria Iasi ca "mana dreapta" a fostului primar si lider PSD, Gheorghe Nichita. Chirca a devenit cunoscut in viata politica abia dupa ce izbucnit dosarul "Amanta", cel care i-a distrus cariera lui Nichita. De atunci, actualul primar al Iasului a preluat incetul cu incetul fraiele Primariei si a filialei PSD Iasi, acum ajungand unul dintre cei mai vocali membri de partid. Mihai Chirica a intrat prima data in Primaria Iasi in 2002, ca inspector la Directia Tehnica, in vremea in care orasul era condus de Constantin Simirad. In doar cinci luni a ajuns sa conduca acest birou, scrie Gandul Dupa vizita intreprinsa la Moscova si Bruxelles, presedintele moldovean Igor Dodon a mers in vizita in Iran, desi anterior anunta ca ar vrea sa intreprinda vizite oficiale la vecini - la Kiev si Bucuresti. Se pare ca retorica butucanoasa a pro-rusului Dodon la Bruxelles i-a determinat pe vecini sa-l tina la distanta. Autoritatile de la Kiev au preferat sa se intalneasca luni, 13 februarie, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, exponentul gruparii oligarhice care controleaza momentan puterea si care, declarativ, pledeaza pentru continuarea parcursului european al Moldovei. Asta dupa ce, in campania electorala, Igor Dodon a declarat ca peninsula Crimeea este "teritoriu al Federatiei Ruse", motiv pentru care Ucraina a fost la un pas sa-l declare persona non-grata. Desi, Igor Dodon nu a fost niciodata agreat la Bucuresti, din cauza viziunilor sale geopolitice contrare interesului national al Republicii Moldova, in cadrul vizitei efectuate recent la Moscova, presedintele moldovean a irosit inclusiv posibilitatea mentinerii unei relatii formale cu Romania vecina, anunta Deutsche Welle Lupta momentului pe scena politica pare sa se duca intre premierul Romaniei, Sorin Grindeanu, si liderul care l-a pus in fruntea tarii, Liviu Dragnea. Iar pierzatorul va fi ultimul, este concluzia facuta de unul dintre cei mai apreciati consultanti politici ai Romaniei. Cozmin Gusa a dezbatut razboiul care mocneste dupa zilele de protest din fata Guvernului intre presedintele PSD si premierul Romaniei. Consultatul politic a oferit amanunte spectaculoase despre modul in care se poarta cel mai asteptat duel politic al momentului. "Faptul ca oamenii politici se afiseaza cu oameni de afaceri, unii chiar controversati, nu e neaparat o noutate, ci a devenit chiar ceva banal", a declarat Cozmin Gusa. Reactia fostului om politic survine dupa ce in presa a aparut un video in care se vede cum premierul Sorin Grindeanu a mers, sambata seara, la un restaurant alaturi de doi oameni de afaceri controversati - presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, si un om de afaceri brasovean, fost urmarit general si condamnat la trei ani de inchisoare, relateaza EVZ Liberalii au stabilit, luni, componenta Comisiei de organizare a Conventiei nationale, tinand cont de paritatea PNL - PDL, potrivit unor surse din PNL, citate de Mediafax. Astfel, urmeaza ca alegerile interne sa se finalizeze cel tarziu pana la jumatatea lunii iunie. Comisiei de organizarea a Conventie nationale este formata din fostii membrii ai PDL: Daniela Campean (presedinte), Lucian Bode, Cezar Preda, Ioan Balan si membri ai fostului PNL, precum: Cristian Olteanu, Florin Alexe, Claudia Benchescu, Cristi Chirtes, Nicoleta Pauliuc. Comisia pentru modificarea Statului este formata din Daniel Buda, Cristina Traila, Razvan Prisca, Mircea Toader, Cristian Buican, Costica Canacheu, Victor Paul Dobre, Mihai Voicu, Catalin Boboc (presedinte comisie), au declarat, surse din randul liberalilor, pentru Mediafax. BPN a stabilit cu majoritate de voturi ca alegerile interne sa se finalizeze pana la jumatatea lunii iunie, a spus Turcan, la finalul sedintei BPN, informeaza Romania Libera Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a vorbit, la Adevarul Live, despre criza din PSD generata de modificarea legislatiei penale. Ivan nu vrea sa mai auda de cecuri in alb oferite de partid, ci pledeaza pentru mai multa democratie. Altfel, PSD risca sa faca pasul in afara istoriei, paradoxal, la doar doua luni dupa ce a obtinut cel mai mare scor din istorie. Eurodeputatul PSDar vrea ca Guvernul sa preia mai mult din "personalitatea lui Grindeanu". Adevarul: Aseara au iesit din nou in strada sute de mii de romani. Ce inseamna pentru dvs, ca membru PSD, aceste proteste? Catalin Ivan: In primul rand ca tanar, apoi ca tanar politician, abia apoi ca tanar politican social-democrat, in ordinea asta, faptul ca oamenii ies in strada - iar generatia mea e sensibila la subiecte importante pentru societatea romaneasca- si aleg aceasta varianta a protestului e imbucurator, noteaza Adevarul