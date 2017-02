Politic show: Cum a decurs intalnirea lui Dragnea cu Ponta: Am vorbit ''cate-n luna si-n stele''; Cine urmeaza dupa Liviu Dragnea in fruntea PSD?; Propaganda digitala si comunicarea pentru dezvoltare

Intrebat ce a discutat cu Victor Ponta la intalnirea pe care au avut-o in urma cu cateva zile, Dragnea a raspus: ''Cate-n luna si-n stele. Am discutat ca doi prieteni vechi''. Presedintele PSD a aratat ca nu i-a facut nicio oferta fostului premier, intrucat el nu merge ''la piata, cu oferte pe taraba''. ''Victor Ponta nu este in afara partidului ca sa merg cu o oferta la el. Eu nu ma duc la piata cu oferte pe taraba catre colegii de partid, categoric nu'', a spus el. El mai sustinut ca PSD functioneaza bine si este un partid unit si coerent, noteaza Gandul Desi a condus partidul la cea mai categorica victorie electorala, Liviu Dragnea este pe cale sa-si incheie cariera politica. El este principalul responsabil nu doar pentru erodarea capitalului electoral al partidului si subrezirea propriei guvernari, ci si pentru afectarea imaginii externe a Romaniei. A dat cu oistea in gard si a facut-o in cel mai rau mod posibil pentru toata lumea, cu exceptia poate a lui Klaus Iohannis. Emiterea OUG 13/2017 si tot ce a urmat este o greseala neprovocata. O greseala politica care pe langa consecintele in plan politic national sau international are efecte si asupra pozitiei lui Liviu Dragnea in PSD, potrivit Contributors Ce inseamna propaganda digitala si stirile false pentru Europa? Cum ar trebui realizata comunicarea in proiectele de dezvoltare internationala? Corneliu Bjola: In cadrul Serviciului European de Actiune Externa, acum vreo 2 sau 3 ani de zile, s-a constituit un grup special de lucru. Initiativa s-a conturat urmare a campaniei sistematice de dezinformare operata de Federatia Rusa impotriva Uniunii Euopene. Nu au fost alocati prea multi bani, dar Parlamentul European a incercat sa mareasca recent finantarea pentru el. Grupul se ocupa cu identificarea si cartografierea diferitelor tipare de propaganda si de dezinformare, dar cam atat in momentul acesta, informeaza Euractiv .ro.Premierul Sorin Grindeanu sustine ca propunerile pentru conducerea Ministerului Justitiei si a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, pe care le va inainta presedintelui Klaus Iohannis, vor fi "de nerefuzat". "Am avut discutii si cu liderii coalitiei astazi si o sa am discutii si in zilele urmatoare, astfel incat propunerile pe care le vom inainta presedintelui sa fie de nerefuzat", a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3, precizand ca este vorba despre "o lista comuna", potrivit Romania Libera Liderul PSD Iasi, Mihai Chirica, a declarat, referindu-se la declaratia lui Liviu Dragnea ca partidul a avut tot timpul in istoria sa Chirici, ca nu are nimic de impartit cu liderul PSD, pentru ca nu-i vizeaza scaunul, dar ca este onorat de termenul folosit de Dragnea intrucat provine din grecescul "chirios", care inseamna "domni". El a adaugat ca nu crede ca prin ceea ce a afirmat a ofensat social-democratia. Chirica a spus ca disciplina de partid este necesara in orice formatiune, dar ca disciplina de partid are nevoie si de ratiune, noteaza Adevarul