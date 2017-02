Politic show: Lider PSD despre varianta Ponta la Justitie: M-as opune daca ar exista aceasta propunere, nu e o solutie; Tensiuni la Cotroceni; Basescu ii ataca extrem de dur pe Voiculescu si Ghita

Nu, nici macar tipului ala care l-a reclamat pe Nicusor Dan! Dupa ce au fost acuzati ca primesc bani pentru fiecare copil (si caine) adus in piata si ca sunt vanduti Ocultei Internationale, iar apoi ca au incasat doze pachidermice de radiatii, protestatarii din Piata Victoriei sunt urmariti acum de Bavernet-ul Olgutei Vasilescu pe motiv ca si-au adus odraslele la miting. Mai avem putin si vom afla ca parintii vinovati de aceasta nelegiure merita sa fie deportati in Norvegia, aceasta Siberie a parintilor care nu sunt cuminti. Toata nebunia a inceput de la Nicusor Dan. Liderul USR a fost pozat in timp ce-ti tinea copilul in brate la protestele impotriva infamei ordonante 13 si s-a trezit cu o reclamatie depusa impotriva sa la Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptiei. El e acuzat de "incalcarea drepturilor copilului" de catre un student la drept care, in ultima perioada, se ia mult prea in serios, scrie Vice Vicepresedintele PSD, senatorul de Olt Paul Stanescu, a declarat, miercuri, la o conferinta de presa, ca inca nu s-a decis in cadrul coalitiei de guvernare cine va fi urmatorul ministru al Justitiei, adaugand ca Victor Ponta nu este o solutie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Stanescu a afirmat ca Ponta ar putea ocupa orice alt post in Guvernul Grindeanu, in afara de cel de ministru al Justitiei. "Lucrurile sunt impartite, n-avem o solutie. Eu spun categoric nu, Victor Ponta n-ar fi o solutie pentru Ministerul Justitiei. Pe de alta parte, Victor Ponta oricand poate face parte din Guvernul Grindeanu ca ministru, dar nu la Justitie. Eu, unul, m-as opune daca ar exista aceasta propunere. Victor Ponta este un membru de partid valoros, fost presedinte al partidului si poate fi pus ministru la foarte multe ministere din Guvernul Grindeanu", a declarat Stanescu, citat de Gandul Presedintele Klaus Iohannis, premierul Sorin Grindeanu si ministrul Finantelor, Viorel Stefan, nu s-au inteles, marti, la Palatul Cotroceni, pe tema bugetului de stat pe 2017. Seful statului este asteptat sa promulge legea bugetului. Stefan a relatat ca Guvernul si presedintele au privit lucrurile "din alt unghi". "Sigur, domnul Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu cifrele din buget, scenariul pe care a fost construit, proiectia veniturilor, a cheltuielilor. Numai ca, eu am incercat sa spun ca un lucru poate fi mare sau mic dar depinde cu ce-l compari. Daca comparam veniturile din proiectia pe 2017 cu cele din bugetul pe 2016 sigur ca par a fi mai mari. Mai ales ca pe partea de fonduri europene nu s-au realizat venituri. In acest an suntem decisi ca sa realizam venituri consistente pe partea de fonduri europene, informeaza EVZ O initiativa legislativa a PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300, asa cum au votat romanii la referendumul din 2009, a fost votata de reprezentantii USR, dar respinsa de o majoritate formata ad-hoc intre PSD si PNL, fosti aliati in USL. "Resaparea" Uniunii Social Liberale a fost denuntata de liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, care a declarat marti ca in Parlament "s-a format o majoritate care doar mimeaza interesul fata de cetateni". Tomac a catalogat votul de respingere al proiectului drept "o lovitura data democratiei si o palma data poporului roman". "Am asistat astazi in Parlament la o lovitura teribila data democratiei de catre partidele surde si complet straine de interesele romanilor. Din 2009 pana in prezent, am luptat pentru a pune in aplicare decizia referendumului privind reducerea numarului de parlamentari la 300. PMP a propus o initiativa legislativa in Parlament prin care am cerut ca numarul de parlamentari sa fie redus la 300, anunta Romania Libera Expertii de la Chisinau au discutat in cadrul unei mese rotunde despre eventualele provocari, dar si oportunitati pentru politica externa a Republicii Moldova. Problemele interne ale Uniunii Europene, declansarea procesului de iesire a Marii Britanii din UE, victoria lui Donald Trump si schimbarea politicii externe a SUA, dar si dorinta de expansiune si a extinderii sferelor de influenta a Federatiei Ruse pot aduce schimbari majore a situatiei geo-politice din sud-estul Europei. Expertii de la Chisinau au discutat in cadrul unei mese rotunde despre eventualele provocari, dar si oportunitati pentru politica externa a Republicii Moldova. Odata cu caderea Cortinei de Fier si a destramarii imperiului sovietic, problemele si conflictele geo-politice, dar si tendintele expansioniste ale Moscovei au devenit o preocupare majora pentru statele ex-sovietice, dar si pentru intreaga Europa, noteaza Deutsche Welle Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a postat astazi pe pagina sa de Facebook un mesaj in care ii ataca dur pe Voiculescu si Ghita. "Faptul ca tandemul Antena 3/RomaniaTV duce o campanie furibunda de denigrare impotriva mea imi arata ca v-au deranjat cumplit procesele de instaurare a statului de drept care au avut loc in ultimii 10 ani si care, dupa cum constatati, sunt greu de intors". "Patronii vostri, Voiculescu si Ghita si-au dorit ca Romania sa fie a lor iar eu "le-am luat-o" lor si altora ca ei si am lasat-o romanilor la terminarea celui de al doilea mandat, relateaza EVZ