Politic show: Nicusor Dan, despre finantarea USR: "Am respectat legea. Aceasta campanie dusa impotriva noastra e pentru a ne murdari"; Document trimis de Grindeanu la Parlament, dupa ce Dragnea a facut comisie de ancheta pentru bugetul lui Ciolos; OUG 13. Cum a legiferat PSD "neantul" in trecut. Exemplele care arata ca Parlamentul a respins ordonante deja abrogate

Liderul USR, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca formatiunea pe care o conduce a respectat legea finantarii partidelor politice si a explicat punct cu punct faptul ca acuzatiile care i se aduc de diferite televiziuni sunt nefondate. "Afirm cu responsabilitate ca am respectat legea si ca aceasta campanie dusa impotriva noastra este pentru a ne murdari. Nu cred ca e intamplator faptul ca, in conditiile in care Autoritatea Electorala Permanenta a solicitat clarificari de la toate partidele politice, asa cum admite public, se vorbeste doar despre noi", a scris pe Facebook Nicusor Dan. Acesta a explicat faptul ca AEP a decis rambursarea a aproape 80% din suma solicitata de USR. "AEP a decis rambursarea catre USR a 500 000 de lei, din suma de aproximativ 650 000 de lei solicitata dupa campania electorala", potrivit Adevarul In vreme ce la initiativa lui Liviu Dragnea parlamentarii PSD au facut comisie de ancheta ca sa caute cele 10 miliarde, care ar lipsi din bugetul Guvernului Ciolos, premierul Sorin Grindeanu a transmis la Parlament un aviz favorabil pentru aprobarea ordonantei fostului executiv privind rectificarea bugetara. In documentul transmis Parlamentului sub semnatura lui Grindeanu se scrie negru pe alb ca "se sustine proiectul de lege in forma adoptata de Guvern", la rubrica punct de vedere asupra proiectului de lege pentru aprobarea OUG 89/2016, prin care s-a facut ultima rectificare bugetara de catre Guvernul Ciolos. Documentul a fost transmis la Parlament pe data de 3 februarie, noteaza Gandul Deputatul PSD Eugen Nicolicea a sustinut ca o ordonanta de urgenta deja abrogata nu mai poate fi respinsa sau aprobata prin lege, intrucat nu mai exista, deci Parlamentul nu poate legifera "neantul". Insa trecutul legislativ il contrazice pe Nicolicea: "neantul" a mai fost legiferat, ba chiar de catre PSD. "Conform unei decizii a Curtii Constitutionale, Parlamentul poate sa legifereze orice, dar nu poate legifera in neant, nu poate legifera o ordonanta care este abrogata", a spus presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, intrebat ce se va intampla cu OUG 13. Asadar, sub pretextul ca a fost abrogata, PSD se opune ca OUG 13 sa fie ingropata defintiv prin votul Parlamentului. Insa exista cel putin doua cazuri concrete in care Parlamentul a legiferat o ordonanta abrogata intre timp. Vorbim de situatii similare ordonantei 13, informeaza Adevarul Am interactionat masiv in ultima luna cu presa globala de inclinatie centru-stanga: New York Times, The Guardian, Newsweek, RAI 1, Le Monde, Gazeta Wyborcza, etc. Am observat un reflex care la inceput m-a intrigat, dar apoi m-a amuzat: dupa ce detaliam toata istoria cu protestele din Romania declansate de incercarea de a adopta Ordonantele fatidice in 18 ianuarie, simteam nerabdarea jurnalistului sa treaca la adevaratul subiect, pentru care ma contactase. "Dar care e adevarata cauza, mai profunda, cat sunt oamenii afectati de coruptie in viata de zi cu zi, in servicii sociale, etc", venea intrebarea. Pai, sunt afectati, fireste, ziceam, ca in tara unde ai coruptie mare, la varf, ea se transmite inevitabil si la baza, la nivel de functionari, cadre medicale, politie locala. Nu se poate sa ai functionari curati daca sefimea lor este pana la gat in retele clientelare, noteaza Contributors O declaratie mai putin obisnuita a ministrului Agriculturii. Intrebat de jurnalistii prezenti la o conferinta de presa cum percepe presiunea facuta de DNA in ceea ce priveste activitatea din institutii, Petre Daea a raspuns ca nu ii e teama de nimic. Semneaza tot, caci de aceea este ministru. "Eu semnez tot, semnez pentru ca stiu ce semnez, nu imi este frica, o fac in cunostinta de cauza si semnez tot. Si semnez pe sume importante la nivelul tarii pe aproape 4,2 miliarde de euro, semnez pentru ca de aceea sunt aici, evident ca tot timpul trebuie sa fii atent", a spus ministrul. Ministerul Agriculturii are prevazut pentru acest an un buget de 17,03 miliarde lei (3,8 miliarde euro), la care se adauga credite de angajament de 10,1 miliarde lei (2,2 miliarde euro), potrivit Digi24 Impart acest "manifest" in 3 parti - prima si a treia scurte, a doua daramatoare: 1- Jigania. 2 - Abuzurile concrete care urmeaza in Romania, certificate de haosul legislativ si de incurajarea coruptiei nepedepsite 3 - de ce sa ne trimitem copiii departe de tara jiganiei. Creatura din imaginea alaturata a fost trimisa, de mama lui, in Romania sub numele de Daniel, iar de tatal lui sub numele de Dan. Creatura e platita din banii mei si ai tai, stimate contribuabil, iar de banii nostri creatura a procedat asa: a falsificat un concurs pentru un post in administratia publica in Alba ¬ concurs la care au participat copiii, nevestele, surorile contribuabililor care-l platesc, precum si ceilalti contribuabili care nu au copii, dar care platesc si tin in viata aceasta jiganie care procedeaza invers decat fisa postului pentru care-l platim, noteaza Curs de Guvernare