Politic show: "Razgandeala" lui Grindeanu pe OUG 13; Zi de luni cu sindrofie. "Dezrobire" cu circuit inchis in Parlamentul Romaniei; Ciolos isi pregateste revenirea in politica

Vizita lui Sorin Grindeanu la Bruxelles, desfasurata joi si vineri, a fost un prilej pentru a le explica liderilor europeni starea politica si sociala a Romaniei, in urma adoptarii si ulterior a abrogarii ordonantei prin care era modificata legislatia penala. Mai precis, adoptarea Ordonantei de urgenta 13 si abrogarea acesteia, prin Ordonanta de Urgenta 14. "Am urmarit toate protestele, si cand au fost zeci de mii de oameni in fata Guvernului, si acum, cand nivelul s-a mai redus. Le respect, apreciez faptul ca au fost proteste desfasurate in ordine, apreciez creativitatea de care au dat dovada concetatenii nostri. Am inteles mesajele pe care le-au transmis, de aceea am luat decizia de a abroga OUG 14.Chiar daca la un anumit moment iei o decizie care poate fi discutabila, in momentul in care in societate apar manifestari, proteste, chestiuni pe care noi le-am avut in tara, inseamna ca decizia ta nu a fost corecta, iar acea decizie trebuie sa o retragi, iar acest lucru l-am facut, noteaza Adevarul Mare serbare, mare, in Parlamentul Romaniei! Partida Romilor, Federatia Democrata a Romilor si Comisia pentru drepturile omului organizeaza, astazi, in cadru festiv, evenimentul "Dezrobirea juridica si spirituala a romilor", care comemoreaza implinirea a 161 de ani de la adoptarea primelor legi privind dezrobirea Marele absent este chiar fostul lider al Partidei - ex-deputatul Nicolae Paun (alias "Niky Scorpion") -, anchetat pentru deturnare de fonduri europene destinate integrarii sociale a persoanelor de etnie roma. Cu toate acestea, EVZ a aflat ca, in pofida absentei, Niky Scorpion este adevaratul initiator si amfitrion al evenimentului organizat la Parlament. Mai mult chiar: el a decis lista invitatilor, incepand cu Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sorin Grindeanu si Calin Popescu-Tariceanu! Cronica sedintei din piata "Niky Scorpion", informeaza EVZ. Scritorul Andrei Plesu considera ca Liviu Dragnea, actualul lider al PSD, este mult mai periculos decat Victor Ponta. "Am simtit de la inceput ca e mult mai periculos decat Ponta, pentru ca Ponta avea un fel de spontaneitate vesela si previzibila", a declarat Andrei Plesu intr-un interviu difuzat de Digi 24. In opinia lui, Liviu Dragnea este acum angajat intr-o lupta "strict privata", iar pentru el conducerea tarii e o afacere privata. Pe de alta parte, Andrei Plesu sustine ca gestul presedintelui Klaus Iohannis, de a merge in sedinta de Guvern pentru a bloca adoptarea OUG 13, a fost corect. "Daca nu se ducea la sedinta de guvern, probabil ca guvernul nu realiza gravitatea situatiei si inadecvarea OUG cu pricina. Nici eu nu am fost de acord cu iesirea lui la demonstratii, nu era rolul lui", a declarat Andrei Plesu, citat de Romania Libera Fostul premier Dacian Ciolos isi pregateste revenirea in politica si nu exclude sa intre intr-unul dintre partidele existente, dar nu a precizat in ce formatiune ar dori sa-si continue cariera politica. In campania electorala, Dacian Ciolos a fost sustinut de PNL si USR. Dupa o perioada de tacere, Dacian Ciolos revine in spatiul public si anunta ca ia in calcul are trei variante de activism politic de aici inainte. Dintre ele, cea mai viabila, a lasat el de inteles, ar fi inscrierea intr-un partid. "Sunt mai multe variante: sa stau in afara partidelor si sa incerc sa-mi aduc contributia prin alte forme de organizare la ameliorarea modului de a face politica, de a-i incuraja pe cei care vor sa intre in politica si de a-i ajuta sa faca politica altfel asa cum asteapta societatea sau de a intra intr-un partid si a incerca prin exemplul propriu, ca mai mult nu am ce sa fac, sa aratam ca se poate face politica si altfel. Si solutia de a face un alt partid, dar teama mea e ca lumea mea se plictiseste repede de un partid si iar se intoarce la ideea ca toti sunt la fel", a declarat fostul premier la Europa Fm, citat de Gandul Mostenirea obtinuta de Klaus Iohannis naste in continuare motive de polemica, dar si acuze dure indreptate catre presedintele Romaniei. Antena 3 a dezbatut in cadrul emisiunii "Subiectiv", moderata de Razvan Dumitrescu, subiectul mostenirii presedintelui tarii, Kalus Iohannis. Bazindu-se pe actele si dovezile obtinute de riseproject in 2015, dar si pe dezvaluirile facute pe surse de EvZ in 2014, jurnalistii de la Antena 3 au dezbatut subiectul care face obiectul dosarului judecat de Curtea de Apel Pitesti si care a ramas in pronuntare. Conform informatiilor obtinute, averea presedintelui Iohannis isi are sursa tocmai in aceasta mostenire, ulterior inchiriata uneia dintre cele mai mari banci din Romania, suma provenita din aceasta intelegere fiind estimata la 640.000 euro, relateaza EVZ