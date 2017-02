​Politic show: Grindeanu stie de ce continua protestele; Cristian Diaconescu, la RFI, despre afirmatiile lui Liviu Dragnea privind multinationalele: Consecintele pot fi extem de complicate; Raspunsul lui Ponta, intrebat daca l-ar fi pus premier pe Grindeanu

Tipul asta chiar recunoaste ca are o problema. Nu stiu cati alti parlamentari ar mai fi atat de sinceri. M-am enervat si eu zilele astea ca tipii de la USR, pe care i-am votat in decembrie ca sa stea cu ochii pe parlamentarii puterii, par un pic depasiti de situatie. Mihai Gotiu e pozat in situatii stanjenitoare, Nicusor Dan nu stie sa raspunda la o intrebare simpla legata de ordonanta care a scos sute de mii de oameni in strada. Inainte sa dam cu piatra, hai sa vedem insa si ce au de zis oamenii astia. Ca poate lucrurile sunt un pic mai nuantate. Asa ca vineri am mers la Senat si i-am luat un interviu lui Mihai Gotiu, fostul meu coleg din presa, sa vad de ce este filmat in timp ce motaie in timpul dezbaterilor parlamentare si cum are de gand sa-si onoreze totusi obligatiile fata de cei care l-au trimis in Parlament, informeaza Vice Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, intr-o emisiune TV, ca, in opinia sa, continuarea protestelor chiar dupa abrogarea OUG 13, care prin care erau modificate codurile penale, reprezinta o miza politica, adaugand ca "poate ca unii au fost invatati sa vina sa guverneze fara alegeri". "Am luat aceste decizii de abrogare, am mers, am explicat si la Comisia Europeana, facem lucrurile in Parlament cat se poate de transparent si legal... Continua sa fie (proteste in Piata Victoriei - n.r.) si nu vad in perioada asta decat o miza politica. Poate ca unii au fost invatati sa vina sa guverneze fara alegeri. Si am avut o experienta de acest tip", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3. El a mai spus ca sunt unii politicieni care "au fost parte activa" a protestelor, potrivit Gandul . Prim-vicepresedintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat, luni, la RFI, ca PSD trebuie sa renunte la discursul "dusmanului extern" si sa repare consecintele generate de OUG 13. Precizarea vine dupa ce liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a cerut Comisiei SRI din Parlament sa clarifice in ce masura s-au implicat multinationalele in protestele de strada din ultimele saptamani. In opinia sa, o forta politica matura "ar trebui sa repare consecintele generate de o greseala". "Sunt convins ca PSD are maturitatea necesara de a pune in aplicare in Romania ceea ce si-a asumat ca responsabilitate, nu numai pe plan intern, dar si pe plan international si anume faptul ca actele normative pe care le-ati mentionat au fost alcatuite si mai ales comunicate de o maniera gresita. Or din acest punct de vedere, cred ca ar fi foarte bine ca aceasta situatie sa se rezolve, fara a se mai folosi argumente ale dusmanului extern, ale unor influente mai mult sau mai putin dovedite (...), pentru a delegitima o miscare ce a cuprins intreaga Romanie si a dobandit recunoastere internationala", a declarat el, citat de Romania Libera. . Invitat, la Romania TV, alaturi de jurnalistul Ion Cristoiu, fostul prim-ministru, Victor Ponta, a vorbit despre cei care hotarasc cine face politica sau nu in Romania. Intrebat daca l-ar fi pus premier pe Sorin Grindeanu, Victor Ponta a raspuns ca "l-as mai fi lasat un pic". "Ii promisesem lui Grindeanu ca ne vedem cand vin in tara. Ideea ca merg sa ii spun lui Grindeanu cum sa se bata cu Dragnea nu e adevarata. Si are o mare problema pe care i-am spus-o. Eu am coabitat si cu Basescu si cu Iohannis. Are o prima problema: avionul in Romania cu doi piloti: presedintele care vrea sa fie jucator si coabitarea cu partidul. Un avion cu trei piloti are toate sansele sa se prabuseasca rapid: nu cu proteste, cu ordonante... pentru ca aceasta tara, motoarele ei sunt economia, investitiile, fondurile europene, bugetul, Sanatatea, Educatia... nimeni nu s-a ocupat in aceste doua luni de aceste probleme", a adaugat Ponta, citat de EVZ . Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca a auzit tot felul de zvonuri la televiziuni despre faptul ca unele corporatii multinationale si chiar nationale au stimulat propriii angajati sa iasa la manifestatiile impotriva Guvernului Grindeanu. Si liderul Senatului, Calin Popescu-Tariceanu lanseaza critici la adresa multinationalelor, sustinand ca acestea isi transfera profitul in statele de origine, in timp ce firmele romanesti sunt "cei mai reprezentativi contributori la bugetul de stat". "Simpatic,nu? Romania trebuie sa continue sa ramana o tara prietenoasa cu capitalul strain. Dar asa cum tarile occidentale isi vad interesul propriu si isi sprijina firmele in tarile de origine sau in strainatate avem obligatia, in oglinda, sa o facem si noi si sa sprijinim firmele romanesti, anunta EurActiv