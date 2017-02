Politic show: Cine este Codrin Stefanescu, singurul PSD-ist dat afara de la Antena 3; Aurelia Cristea, dupa ce Dragnea le-a promis alesilor ca-i scapa de raspundere penala: Cand vom intelege ca nu suntem stapani absoluti pe banul public?

. Presedintele Comisiei pentru Controlul SRI, deputatul PSD Adrian Tutuianu, a anuntat ca se lucreaza la un regulament de functionare a acestei Comisii si ca membrii sai vor cere un studiu comparativ despre cum functioneaza astfel de organisme de control civil asupra serviciilor secrete in alte tari, inclusiv SUA sau Israel, pentru a stabili" cum functioneaza controlul parlamentar". Actul care va reiesi in urma acestei analize va fi propus spre adoptare Parlamentului. Comisia pentru Controlul SRI functioneaza in Parlament din 1993. Tutuianu a declarat, marti, ca Regulamentul de functionare a comisiei va fi finalizat in cursul saptamanii viitoare, acesta urmand, ulterior, sa intre in procedurile parlamentare pentru a fi adoptat, noteaza Gandul Fostul deputat PSD Aurelia Cristea, care a demisionat din partid in semn de revolta dupa ce Guvernul Grindeanu a adoptat celebra ordonanta 13, critica intentsia lui Liviu Drganea de a redefini in lege relatia dintre legalitate si oportunitate, astfel incat primarii sa scape de raspundere penala. "Ceausescu a considerat oportun, in 1989, sa dea ordin sa se traga in manifestanti. O fi fost legal? Cand vom intelege ca odata ajunsi in functii publice nu suntem stapani absoluti pe banul public si pe destinul oamenilor? Suntem in serviciul public si prin deciziile sau masurile luate trebuie sa livram cetatenilor un grad inalt de satisfactie, de multumire", a scris Aurelia Cristea pe Facebook, informeaza Adevarul Codrin Stefanescu a reusit ieri imposibilul: a facut-o pe Dana Grecu sa para o jurnalista demna de respect. S-a dus la ea in emisiune cu impresia ca-si poate face de cap ca de obicei si-i poate insulta pe cei din platou fara consecinte. Surpriza insa, doamna Grecu a hotarat ca-i prea mult si l-a trimis la plimbare. "Este unul dintre cei mai buni militanti ai Partidului Social Democrat. Si la vreme de restriste, cand nimeni nu vorbea-n PSD, pentru ca nu aveau curaj sa vorbeasca, Codrin Stefanescu vorbea, Codrin Stefanescu iesea, Codrin Stefanescu milita", a declarat Dana Grecu. Codrin Stefanescu este si un mare iubitor de arta. Invidios, probabil, pe colectia impresionanta a lui Adrian Nastase, secretarul PSD-ist a inceput si el sa cumpere tablouri pe banda rulanta, scrie Vice Dupa ce a esuat lamentabil in chestiunea schimbarii legislatiei penale si a trecut un buget cu greu credibil, premierul Sorin Grindeanu pare ca a ramas fara nimic de facut si s-a apucat sa atace mostenirea tehnocrata. Marota grelei mosteniri a guvernarii anterioare a revenit, odata ce Grindeanu a scapat de principalele sale griji: adoptarea si apoi abrogarea celebrei Ordonante 13, care modifica Codul Penal si pe cel de procedura penala, si trecerea unui buget supradimensionat pentru a acoperi promisiunile din campania electorala. Dar la mai bine de doua luni de la castigarea alegerilor, premierul pare ca nu a depasit discutiile din campanie. Luni, a reluat tema Cabinetul Ciolos - guvernul zero, potrivit Bogdan Neagu, Euractiv.ro Deputatul ALDE Varujan Vosganian a criticat, marti, parintii care si-au adus copiii la protestele antiguvernamentale. Astfel, el a afirmat ca unii copii au fost pusi sa scandeze slogane la manifestatii, si care au calcat in picioare "papusi cu nume de oameni". "Vorbesc ca un om care nu a jignit cu nimic protestele, ba chiar am subliniat faptul ca acolo erau si persoane care isi manifestau nemultumirea de ansamblu cu privire la modul in care merge tranzitia, dar, stimati colegi, hai sa facem o comparatie intre ceea ce strigau unii parlamentari despre clasa politica si ce a spus clasa politica despre proteste", a afirmat Vosganian, in timpul dezbaterilor asupra OUG 14, informeaza Romania Libera