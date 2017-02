Politic show: Ce spune deputatul care a propus Ziua Olteniei, regiunea din "Nordul Romaniei"; Dragnea, dezvaluiri din culisele PSD; Cum vrea guvernul Grindeanu sa ascunda o parte din datoriile tarii, sa ocoleasca Comisia Europeana si sa finanteze maririle de pensii si salarii

Parlamentarul care controleaza SRI-ul lanseaza speculatii conspirationiste demne de Romania TV. Adrian Tutuianu este un PSD-ist de nivel mediu care incet, dar sigur, si-a facut loc printre mai marii zilei si a ajuns probabil cel mai cunoscut politician din Dambovita de la ora actuala. Este senator PSD, presedintele PSD Dambovita si totodata presedintele Comisiei pentru controlul SRI. E social-democrat convins din 1998 si a tot avut o functie sau alta in judet. Si incepe sa devina tot mai cunoscut publicului larg, deocamdata prin declaratii cretine despre proteste, dar la cei 51 de ani ai sai e inca tanar pentru lumea politica si presimt ca-n perioada urmatoare o sa tot auzi despre acest domn, informeaza Vice . Legea care propune o zi pentru celebrarea Olteniei, regiune istorica din "Nord-Vestul"Romaniei, a fost inspirata din momentul istoric al trecerii lui Tudor Vladimirescu peste Podul Calicilor si a fost intarita de un serial BBC despre venirea romanilor in Dacia, dupa cum a povestit, pentru "Adevarul", Gheorghe Udriste, initiatorul legii. Mai multi parlamentari de la toate partidele au semnat anul trecut un proiect de lege privind instituirea Zilei Olteniei, "o regiune istorica din Nord-Vestul Romaniei", dupa cum au scris in expunerea de motive, desi Oltenia este dintotdeauna mai jos, in Sud-Vest. "Da, s-a strecurat in redactare o greseala. In loc de Sud-Vest e Nord-Vest. Eu sunt nascut acolo, nu puteam sa nu stiu. Nu puteam sa gresesc scolareste. A fost o greseala de redactare a celor care au scris-o, sunt niste consilieri de-ai mei", a explicat, pentru Adevarul , initiatorul legii, Gheorghe Udriste, fost parlamentar PNL.. Liviu Dragnea a dezvaluit ca au existat mai multe idei in cadrul partidului ca PSD sa organizeze un miting de proportii in Bucuresti. Insa liderul partidului a declarat ca s-a opus vehement acestei idei. Totusi, acesta nu exclude ca in mai multe zone din Romania sa explodeze astfel de manifestatii pro PSD. "Eu m-am opus unui miting care trebuia organizat la Bucuresti, nu trebuie sa escaladam conflictele. Mitingurile judetene care au inceput nu pot fi oprite de nimeni. Nu e exclus un miting mare al PSD, un miting care sa vizeze inceperea unei discutii profunde despre justitie, despre rolul presedintelui, despre rolul puterilor in stat. Daca vrem, in 10 ani, sa avem un stat politienesc, pentru ca in ritmul asta acolo ne ducem, sau un stat democratic", a spus Liviu Dragnea la Antena 3, citat de EVZ. Rovana Plumb este propusa pentru a treia oara sa fie membra a Guvernului Romaniei - de aceasta data ca ministru al Fondurilor Europene. Anterior, Rovana Plumb a mai fost ministru al Mediului si ministru al Muncii in Cabinetele conduse de premierul Victor Ponta. Potrivit News.ro, din declaratia de avere a Rovanei Plumb reiese ca aceasta a luat un credit de 63.000 de lei iar cu aceasta suma a imprumutat organizatia PSD Dambovita, din partea careia a candidat la Camera Deputatilor. Rovana Plumb este considerata o apropiata a lui Victor Ponta, care a lasat-o in locul lui la conducerea PSD dupa retragerea lui in anul 2015, relateaza Romania Libera In calitate de judecator la Curtea Constitutionala, candidatul PSD pentru portofoliul Justitiei, Tudorel Toader, a semnat o opinie separata pe tema interceptarilor SRI. Desemnarea lui Tudorel Toader la ministerul de Justitie este menita, dupa toate aparentele, sa linisteasca circumspectiile care s-au nascut in jurul PSD dupa adoptarea Ordonantei 13. Desi nu avem la dispozitie declaratii precise de intentie, am putea totusi descifra o orientare generala. Tudorel Toader este profesor de drept penal la Universitatea din Iasi si a fost timp de 9 ani judecator la Curtea Constitutionala. Mandatul sau a incetat in 2016, dar un episod desfasurat chiar la inceputul acelui an contine indicii valoroase. In februarie 2016 se judeca la Curtea Constitutionala exceptia ridicata in cursul unui proces referitor la interceptarile realizate de SRI. Decizia Curtii a facut mare valva, deoarece, in esenta, dadea dreptate acelora care acuzau SRI de imixtiune in desfasurarea procesului penal, scrie Deutsche Welle. . Poate cea mai exotica propunere avansata de guvernul PSD in campania electorala este crearea Fond Suveran pentru Dezvoltare si Investitii. Misiunea lui ar fi aceea de a atrage mari sume de bani ce ar fi alocate, ulterior, unor ample lucrari de dezvoltare in infrastructura rutiera si feroviara precum si in sanatate si in educatie. In acest sens, s-a dat exemplu Fondul Suveran al Norvegiei, unul dintre cele mai mari din lume. Norvegienii, dupa ce au inceput in anii "70 sa exploateze resursele de hidrocarburi din Marea Nordului, au colectat banii obtinuti din redevente intr-un fond suveran si i-au investit nu numai in propria economie, dar si in proiecte ambitioase din strainatate, potrivit partidulpromite.ro