Politic show: Fostul ministru Constantin Nita, atac la Liviu Dragnea: E ca in jocul "Simon says"; Basescu anunta ca va propune partidelor infiintarea unei comisii parlamentare paritare pentru modificarea Codurilor penale; Europa iti arata de ce tot ce-a promis guvernul Grindeanu e o minciuna si ne asteapta saracia

Fostul vicepresedinte PSD si ministru al Energiei in Guvernul Ponta, Constantin Nita, a acuzat conducerea partidului de criza cu care se confrunta social-democratii in ultimul timp. El a scris, printr-o postare pe blogul personal, ca in PSD se iau decizii in "grup restrans", acolo fiind o singura "voce" care decide. Exista un joc pentru copii numit "Simon says", in traducere "Simon spune/decide/porunceste" care seamana foarte mult cu ceea ce se intampla in PSD in momentul actual. Exista o singura "voce" raspunzatoare pentru toate deciziile majore. Restul imita si aproba. Cine nu se supune este eliminat din "joc", a scris Constantin Nita, noteaza Romania Libera Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, la Romania TV, ca va propune partidelor din coalitia guvernamentala si celor din opozitie infiintarea unei comisii speciale in care partidele parlamentare sa fie egal reprezentate si care sa elaboreze un proiect de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala. "Eu le propun - o sa discut si cu liderii majoritatii - sa fie facuta o comisie imediat cu o reprezentare din toate partidele, cate un reprezentant din fiecare partid, care sa ajusteze codurile (Penal si de Procedura Penala - n. red.)", a declarat Traian Basescu precizand ca aceasta comisie va trebuie sa implementeze si prevederile Directivei UE 343/2016 care se refera la dreptul la un proces echitabil si ale carei prevederi trebuie impuse in legislatia nationala pana in aprilie 2018, potrivit Adevarul Raportul Comisiei Europene o spune, nu eu. Am citit cel mai recent raport de tara publicat de Comisia Europeana despre Romania si m-a luat durerea de cap, in timp ce-mi pregateam valiza sa ma duc. Avem o economie cu multiple fracturi si umflata artificial de cresterea consumului. Poate te gandesti ca asta nu te afecteaza cu nimic, dar realitatea pe care vrea sa o fabrice Guvernul Dragnea-Grindeanu o sa-ti demonstreze contrariul.Practic, aproape toate promisiunile electorale pe care social-democratii vor sa le puna in practica au fost desfiintate de Comisie. Si nu trebuie sa ma crezi pe mine pe cuvant, arunca un ochi peste raportul asta si vei trage singur concluziile. Social-democratii vor depasi tinta maxima admisa pentru deficitul bugetar, stipulata in Tratatul de la Maastricht. Deficitul asta nu se va reflecta in investitii in infrastructura, ci in cresterea salariului minim, noteaza Vice De ce am rezistat si de ce vom rezista? Pentru ca nu suntem pregatiti sa capitulam in fata raului moral care inghite, aparent de neoprit, Romania. Pentru ca nu credem ca starea naturala a oamenilor este supunerea, ci libertatea. Pentru ca nu privim statul ca pe un stapan ce poate dispune de vietile noastre dupa bunul lui plac. Pentru ca mai exista in multi dintre noi un sentiment al datoriei de a nu ingenunchea, atunci cand in jurul tau altii sunt pregatiti sa ingenuncheze. Pentru ca nu credem in dreptul alesilor vremelnici de a compromite, sfidator, valorile pe care se intemeiaza comunitatea de cetateni. Pentru ca nu putem accepta ca singur viitor al tarii noastre marasmul moral si politic administrat de cei care au luat in stapanire statul, in vederea apararii propriilor lor privilegii. Pentru ca egalitatea in fata legii nu este un moft,ci caramida pe care se sprijina normalitatea acestei patrii pe care o iubim, scrie Contributors Alegerea lui Igor Dodon in functia de presedinte al Republicii Moldova este poate cea mai mare greseala politica pe care a facut-o Vlad Plahotniuc si guvernul sau, cand au ales sa joace la dublu si sa incline balanta catre "omul Kremlinului". Plahotniuc si oamenii sai au preferat o formula facila de a-si conserva puterea sub deviza: "guvernam ruseste, pe bani europeni", dar "socoteala de acasa nu mai corespunde cu cea din targ". Calculele politico-electorale ale gastii de politicienii stranse in jurul oligarhului Plahotniuc se dovedesc eronate in ceea ce priveste polul de putere din jurul presedintelui pro-rus Igor Dodon. Acesta, prin modul sau de actiune de la inceputul mandatului, pare sa fi scapat de sub controlul oamenilor lui Plahotniuc si este decis ca pana la alegerile parlamentare din toamna lui 2018, noteaza Adevarul