Politic show: Firea, despre sondaje si prezidentiale; Continua galceava in PSD; Functiile cheie disputate de PNL si PSD

Traian Basescu a afirmat, duminica, la postul B1, ca daca ar fi in locul primarului de la Sibiu ar deschide proces civil impotriva familiei Iohannis pentru recuperarea banilor din momentul in care casa din centrul municipiului Sibiu a intrat in posesia familiei prezidentiale, precizand ca daca Primaria nu va face acest lucru va fi responsabila pentru ca "este obligatia din lege sa-si recupereze banii care i se cuveneau". "In locul Primariei Sibiu care, daca n-o va face, va fi raspunzatoare, as deschide imediat un proces cu familia Iohannis de recuperare a banilor care mi se cuvin pentru ca, acum, cladirea a revenit in domeniul privat al Primariei Sibiu", a afirmat fostul presedinte Traian Basescu, citat de Adevarul Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a comentat sondajele care indica faptul ca ocupa prima pozitie in increderea cetatenilor, depasindu-l inclusiv pe presedintele Klaus Iohannis. "Le multumesc celor care m-au plasat pe aceasta pozitie fruntasa. Pentru mine inseamna o imensa responsabilitate", a spus ea la Antena 3, despre un sondaj Avangarde in care este cotata cu 54% incredere, in fata lui Klaus Iohannis (49%), Calin Popescu Tariceanu (42%), Laura Codruta Kovesi (42%), Liviu Dragnea (34%). Intrebata ce mesaj are, in acest context, pentru presedintele Klaus Iohannis, ea a spus: "Sa lucram impreuna pentru tara, sa lucram impreuna pentru Bucuresti. "Nu voi fi candidatul PSD la prezidentiale. Asa gandesc eu", a adaugat ea, citata de EVZ Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, in emisiunea X-Press, moderata de directorul editorial al ziarului Romania Libera, ca este in continuare membru al formatiunii si ca Liviu Dragnea nu l-a castigat la Loto. Legat de constroversata Ordonanta 13, europarlamentarul Catalin Ivan a precizat ca nimeni din partid nu stia ca se va incerca o astfel de schimbare a legii, nici macar persoane importante din partid. De asemenea, el a mai spus ca ramane in continuare membru al partidului social-democratilor, chiar daca Liviu Dragnea a precizat ca l-a exclus din formatiune. "Nu m-a castigat la Loto, sunt membru de partid in continuare... La urmatorul congres, Liviu Dragnea va avea o surpriza", a precizat europarlamentarul Catalin Ivan. Silviu Sergiu, senior editor la Romania Libera, prezent in emisiune, a remarcat ca, din cauza numarului mic de demisii din PSD, oamenii ar putea sa se obisnuiasca cu "acest lucru, ca nimeni sa nu plateasca", anunta Romania Libera Primarul Iasiului, Mihai Chirica, continua razboiul cu Liviu Dragnea, in ciuda faptului ca a fost retrogradat la statutul de simplu membru al partidului. Si europarlamentarul Catalin Ivan are o disputa apasata cu liderul PSD. "Eu nu am stiut ca intr-un partid trebuie sa stai ghemotoc, cu capul in jos si sa accepti doar cuvantul unuia care pana la urma se contrazice si considera ca cei care au spus adevarul sunt eretici", a spus Chirica, amintind de faptul ca PSD si-a recunoscut greseala cu ordonanta 13, dar tot el a fost cel sanctionat. "Am sustinut si voi sustine mereu ideea unei democratii reale, atat in spatiul politic, cat si in afara lui! Va multumesc, va admir si va iubesc! #Rezist", le-a transmis, apoi, primarul iesenilor intr-o postare pe Facebook, folosind hashtagul #rezist, simbolul protestelor din Piata Victoriei, informeaza Adevarul PNL si PSD se lupta in Parlament pentru mai multe functii cheie. In joc sunt sefia SIE, conducerea ASF, cea a Comisiei de control SIE, un post de viceguvernator la BNR si conducerea Autoritatii Electorale Permanente. Negocierile purtate pana acum intre liberali si social-democrati nu au dus la nicio concluzie, miza fiind insa foarte mare. Liberalii ii acuza pe social-democrati ca se folosesc de majoritatea din Parlament pentru a pune mana pe toate posturile importante. "Ce-i drept, intr-o democratie de tip feudal, daca imi permiteti democratie in ghilimele, poti sa iei toate institutiile si sa domini totul in Parlament. S-ar comporta exact ca o armata rosie care vine si cucereste Parlamentul", a spus Raluca Turcan, presedintele interimar al PNL, citata de Digi24