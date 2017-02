Politic show: Culisele alegerii lui Cristian Busoi ca numar doi in PNL; Prima reactie din PSD dupa mutarea anchetei OUG 13 la Parchetul General; Rovana Plumb, demisie din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor

Alegerea lui Cristian Busoi in functia de secretar general interimar al PNL in detrimentul lui Iulian Dumitrescu a reaprins disputele in partid. Surse din PNL au relatat pentru "Adevarul" ca Alina Gorghiu i-a acuzat pe Cristian Busoi si pe Marian Petrache ca nu fac pasul in spate si ca intretin "cooperativa". De asemenea, Gorghiu s-a rafuit si cu actulul lider interimar al PNL, Raluca Turcan. Membrii Biroului Politic National l-au ales, luni, pe Cristian Busoi (presedintele PNL Bucuresti) in functia de secretar general interimar al partidului, post ramas vacant in urma demisiei lui Marian Petrache. Rezultatul a fost surprinzator, in conditiile in care favorit era Iulian Dumitrescu, liderul PNL Prahova. La sedinta, fostul lider liberal Alina Gorghiu i-a luat la tinta pe Marian Petrache si pe Cristian Busoi. "Alina Gorghiu a spus asa: "eu si Ilie Bolojan ne-am retars din fruntea partidului dupa alegerile parlamentare, dar vad ca unii care au fost vinovati in aceeasi masura ca si noi sunt acum la prezidiu", au povestit pentru Adevarul surse participante la sedinta PNL.Actuala ministra a Fondurilor Europene si-a inmatriculat masina in Bulgaria ca sa nu plateasca taxele (uriase) bagate de guvernul din care facea si ea parte. Cand ma uit la o poza cu Rovana Plumb, simt ca-mi gadila narile un iz de matusa dichisita care a stiut sa se descurce atat in comunism, cat si-n timpul perioadei de tranzitie. Genul de cucoana nu foarte cultivata, dar deosebit de vicleana si alunecoasa. Iar cand o vad cu permanentul ala de nomenclaturista provinciala-n in cap, parca o si aud cum isi judeca colegele mai tinere de partid pentru felul in care se imbraca sau machiaza. Dar astea-s speculatiile mele de om traumatizat de cucoane si matusi vopsite portocaliu in cap. Daca sapi putin pe Google, vei descoperi ca Rovana Plumb e mai mult de atat. Este chiar o dama respectabila, c-o indelungata cariera politica-n spate. S-a inscris in PSD in 1994 si n-a plecat niciodata de acolo, pentru ca PSD-ul a fost generos cu dansa si i-a oferit functii inalte-n stat. Iar acum a ajuns la un asemenea nivel incat propria-i mana a capatat statut de moaste in ochii electoratului PSD-ist, noteaza Vice Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a declarat, luni, ca i se pare "oarecum firesc" faptul ca DNA a trimis Dosarul privind OUG 13 la Parchet, el aratand ca discutia despre abilitarea Guvernului de a emite ordonante trebuie clasata cat mai repede, intrucat anchetarea abilitarii este deplasata. Solicitat sa comenteze faptul ca DNA a transmis luni la Parchet Dosarul privind OUG 13, pentru continuarea cercetarilor, printre fapte fiind si distrugerea de probe, Dobre a precizat: "PSD nu poate sa faca o evaluare a a unei anchete in curs, asa cum stiti foarte bine. Vom vedea care sunt probele sau care sunt detaliile pe care le ofera Justitia din acest punct de vedere. Sigur, nu stim care sunt lucrurile interne din ministerul Justitiei. Deocamdata faptul ca DNA a trimis acest dosar mi se pare un gest, sa spunem, oarecum firesc". El a aratat ca PSD are acelasi punct de vedere in ceea ce priveste OUG 13 ca si CCR, respectiv acela ca aceasta ordonanta a fost legala si temeinica, informeaza Gandul Victor Ponta si Liviu Dragnea, fostul si actualul presedinte al partidului de la guvernare - PSD, au incercat in trecut sa pastreze impresia ca relatiile intre ei sunt bune. Asta in ciuda faptului ca declaratiile recente ale celor doi au scos la suprafata adevarul, ca relatiile sunt reci. Razboiul s-a redeschis dupa ce Ponta a spus ca guvernul Sorin Grindeanu e ca un avion condus de mai multi piloti, enumerandu-i pe Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea, Klaus Iohannis si DNA. Dragnea a replicat si a spus ca PSD era obisnuit ca presedintele partidului sa fie si premier, iar acum nu se mai intampla asta. "Prima data cand sunt de acord cu Liviu Dragnea dupa foarte mult timp. In afara de domnul Dragnea nu mai e nimeni la partid, el e singur, ceilalti aplauda. E pe persoana fizica, niciodata nu a mai fost asa.Uite ca se mai iau si decizii gresite. Eu sunt comentator, daca nu ma intreaba nimeni in PSD, vorbesc in presa. Nu imi doresc sefia PSD", a fost replica lui Ponta, potrivit EVZ Deputatul PSD Rovana Plumb si-a prezentat, luni, la Biroul permanent, demisia din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, ca urmare a numirii sale ca ministru delegat pentru Fonduri Europene. Rovana Plum a fost numita ministru in Guvernul Grindeanu joia trecuta, aceasta inlocuind-o pe Mihaela Toader. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire al acesteia. Grupul parlamentar al PSD urmeaza sa desemneze persoana ca o va inlocui in Biroul permanent, iar plenul se va exprima prin vot asupra acestei propuneri. In prezent, vicepresedinti ai Senatului sunt: Gabriel Vlase (PSD), Carmen Mihalcescu (PSD) si Catalin Predoiu (PNL). Printre cei care au mai renuntat la functia de vicepresedinte al Senatului a fost si Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, relateaza Adevarul