Politic show: Valer Dorneanu a refuzat o proba esentiala in dosarul "Tariceanu contra DNA"; Jocurile din PNL pentru sefia partidului. Care sunt taberele din PNL si ce urmareste Dacian Ciolos; USR le-a cerut semnaturile olografe celor care au donat bani in campanie

Decizia prin care Curtea Constitutionala a decis existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre DNA si Guvern a fost luata dupa ce presedintele CCR, Valer Dorneanu, a refuzat administrarea unei probe esentiale: ordonanta prin care DNA a declinat dosarul catre Parchetul General. Acolo judecatorii puteau vedea ce anume ancheteaza DNA. Curtea Constitutionala a decis luni ca ancheta declansata de DNA asupra circumstantelor in care a fost emisa ordonanta de urgenta nr. 13 ar fi declansat un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern, dat fiind faptul ca DNA si-ar fi arogat atributia de a verifica legalitatea si oportunitatea unui act normativ, respectiv OUG 13, cu incalcarea competentelor constitutionale ale Guvernului, Parlamentului si ale Curtii Constitutionale, potrivit Adevarul Mai multe tabere din PNL au intrat in disputa pentru sefia partidului, inainte de congresul din 17 iunie. Dacian Ciolos vrea sa se implice doar daca primeste postul de presedinte. Primul episod din batalia pentru controlul PNL s-a desfasurat, ieri, cand europarlamentarul Cristian Busoi a fost ales secretar general interimar. Acesta a castigat in fata sefului PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, dupa o disputa care a incins spiritele intre vechii liberali. Functia de secretar general al PNL revine vechilor liberali, dupa ce fostul PDL a obtinut sefia interimara pentru Raluca Turcan. Miza bataliei si-a spus cuvantul, secretarul general avand atributii de organizare a congresului. Cristian Busoi a fost sustinut de o serie de veterani ai PNL, precum Marian Petrache, noteaza Romania Libera Liderul USR, Nicusor Dan, a precizat, marti, ca USR a transmis mailuri pentru a le cere semnaturi olografe celor care i-au donat bani in campanie, acest aspect vizand conformarea la o solicitare a AEP, pe care formatiunea o considera abuziva. "Noi consideram ca AEP s-a comportat abuziv cu noi. Mailurile vizeaza donatiile online catre USR si candidatii USR. Prin mecanismul de donatii online au fost identificati foarte clar donatorii. AEP, in discutiile cu mandatarii nostri financiari, a spus ca trebuie sa existe si un document semnat olograf de oamenii care au donat", a spus Nicusor Dan. El a aratat ca USR a fost in situatia de a astepta litigiul care urmeaza pentru a dovedi ca acest act nu e necesar, caz in care nu ar fi primit cei 230.000 lei, donati de 1400 de persoane, scrie Gandul Am vrut sa aflu cu ce se mai ocupa liberalii si mi s-a confirmat banuiala: cu nimic altceva decat declaratii. Simt ca am vorbit prea mult despre PSD si USR in ultima perioada si am neglijat tocmai partidul meu preferat, PNL. De fapt, am si fost criticat recent prin comentarii ca tot dau in PSD si USR, dar nu spun nimic nasol de partidul lui Bratianu, fapt ce ridica foarte multe semne de intrebare. Sa fie, oare, VICE fituica oficiala a PNL-ului? Nicidecum, tocmai d-aia am si hotarat sa scriu acest articol, sa le arat detractorilor ca, de fapt, sunt un monument de impartialitate si dau in toti, fara discriminare. Caci asta-i idealul in presa, sa mimezi impartialitatea, sa-ti ascunzi bias-urile si sa nu-ti asumi nimic. Dar atat despre mine, hai totusi sa vedem ce nazbatii au mai comis liderii PNL-ului in toata perioada asta agitata, noteaza Vice Curtea Constitutionala a invalidat ancheta pe care DNA o incepuse impotriva Guvernului pe tema modului in care a fost emisa Ordonanta 13, argumentand ca procurorii si-au depasit atributiile. Conflictul dintre DNA si Guvern e tratat azi preponderent in cheie partizana. Si este explicabil cata vreme unii "au votat DNA", investind explicit activitatea judiciara cu o misiune politica. Asa se face ca s-a creat o veritabila presiune publica asupra parchetelor ("DNA sa vina sa va ia!") ca sa-si asume o actiune mai indrazneata intervenind decisiv in ecuatia politica. Ceilalti care se simt amenintati de actiunile DNA fac front comun, creand aliante conjuncturale (PSD-Alde +UDMR+PMP) si, incurajati de decizia Curtii Constitutionale, solicita revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, aceea care, la chemarea strazii, venise "sa aresteze guvernul", scrie Deutsche Welle