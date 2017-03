Politic show: Discutie despre transparenta intre Liviu Dragnea si Nicusor Dan. Care e concluzia; Grindeanu, despre mesajele protestatarilor: Mi-a placut cea cu "Sorine, clipeste de doua ori daca vrei sa te salvam"; "Problema e la chilotii lui Iohannis" atac suburban lansat de un fost senator

Varsovia respinge criticile Bruxellesului, potrivit carora nu ar respecta principiile statului de drept. Summitul grupului Visegrad va determina linia urmata de cele patru tari membre in politica europeana. Nu se intrevede finalul disputei dintre Comisia Europeana si guvernul Poloniei privind respectarea statului de drept in aceasta tara. "Atmosfera este foarte incinsa", spune un diplomat de la Varsovia. Ultimele evolutii ale certei au fost cuvintele dure ale politicienilor polonezi cu privire la Prawda, reprezentant al Comisiei la Varsovia. Prawda a fost ambasador polonez la Berlin si Bruxelles in perioada executivului anterior, fiind rechemat la Varsovia dupa schimbarea de guvern. Putin mai tarziu, a trecut in tabara cealalta: UE l-a desemnat trimis al sau in Polonia, scrie Deutsce Welle. . Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca a apreciat creativitatea protestatarilor din Piata Victoriei, aratand ca cel mai mult i-au placut pancartele cu mesajele "Sorine, clipeste de doua ori daca vrei sa te salvam" si "No more Victoria`s secrets". Premierul Sorin Grindeanu a reiterat, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca a apreciat creativitatea protestatarilor din Piata Victoriei care au expus zeci de mesaje adresate atat lui cat si altor lideri politici din coalitia de guvernare PSD-ALDE. Intrebat ce mesaje a apreciat din cele pe care le-au afisat protestatarii, Grindeanu a spus ca i-au placut: "Sorine, clipeste de doua ori daca vrei sa te salvam" si "No more Victoria's secrets", relateaza Adevarul . Presedintele interimar al PNL Dambovita, deputatul Cezar Preda, sustine ca electoratul PSD nu vrea autostrazi, ci pensii, ceea ce va reprezenta o problema pentru liberali, atunci cand ei vor veni la putere, informeaza Agerpres. "Nu este o noutate pentru PNL ca PSD face asemenea lucruri, pentru ca electoratul lui nu vrea autostrazi, vrea pensii! Si face treaba asta! Problema mare a PNL este cand va veni la putere, ce facem? De taiat salarii nu se mai pune problema, de pensii nici atat. Vom avea o tara... Stiti ca in Romania sunt drumuri nationale de pamant? Asta este tara pe care a vrut-o PSD-ul si pe care o va avea. Nu ai cum sa impaci si capra si varza! E cineva aici care isi doreste salariu mai mare sau pensie mai mare? Nu ai voie ca politician sa amanetezi viitorul unei tari!", a spus Cezar Preda, la Liga Alesilor Locali a PNL Dambovita, citat de Romania Libera Fostul senator liberal Cristian Bodea a vorbit despre problemele de credibilitate ale presedintelui, in contextul casei pierdute in instanta, si a lansat o aluzie despre chiloti. "Presedintele Romaniei trebuie sa fie transparent total, dincolo de ce spune legea"Daca legea spune ca nu trebuie sa spui ce culoare au chilotii tai, dar poporul vrea sa stie, ca banuieste ca ai ceva probleme cu ei, ca nu ti-i speli, de exemplu, presedintele trebuie sa arate chestia asta, altfel poporul va crede ca minte! Problema e la chilotii lui Iohannis acuma...", a afirmat Cristian Bodea, conform inpolitics.ro. Declaratia apare dupa ce Curtea de Apel Pitesti a respins, miercuri, contestatia in anulare formulata de familia presedintelui Klaus Iohannis in procesul privind casa din Sibiu pierduta in instanta, informeaza EVZ . Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat, miercuri, ca a purtat o discutie cu liderul USR, Nicusor Dan, legata de transparentizarea si eficientizarea activitatilor din Parlament, urmand ca de-acum incolo sedintele comisiilor din Camera Deputatilor sa fie transmise online, iar ordinea de zi sa fie distribuita cu o saptamana inainte. "Am avut o discutie cu domnul Nicusor Dan de organizare in Parlament si am avut o discutie si legata de transparentizare si eficientizarea activitatilor de aici. Si am ajuns amandoi la o concluzie, zic eu buna, urmeaza sa o implementez. In primul rand, e vorba de dorinta care este si a dumnealui si a mea (...), toate sedintele comisiilor de specialitate din Camera sa fie transmise online, asa cum e la Comisia pentru administratie publica. Si cred ca o sa se intample foarte repede", a afirmat Liviu Dragnea, citat de Adevarul