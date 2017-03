Politic show: Tariceanu: DNA e deraiata si scapata de sub orice control civil; procurorii nu sunt niste sfinti care vin sa aplice legea; Cum vor arata structurile pe care liberalii le vor alege la Congres; Presedintele amana arma referendumului. Cum poate dejuca planurile majoritatii din Parlament

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica seara, la B1 TV, ca DNA este o institutie "complet deraiata" si "scapata de sub orice control civil", in conditiile in care procurorii nu sunt "niste sfinti care vin sa aplice legea", ci niste persoane care au "niste carente de comportament, de judecata, de morala grave de tot". "Decizia CCR nu a facut decat sa puna lucrurile intr-un fagas normal. Nu pot sa nu spun ca nu mi-a dat o anumita satisfactie in sensul in care de doi ani de zile critic mereu abuzurile si excesele pe care le fac anumite institutii de forta si cu precadere DNA, in conditiile in care DNA a ajuns sa ancheteze Guvernul. Lucrul acesta este unic in istoria sistemelor parlamentare democratice ca procuratura sa ancheteze modul in care Guvernul elaboreaza actele normative. Asa ceva nu s-a vazut nicaieri", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, citat de Adevarul Fostul ministru al sanatatii, Mircea Cinteza, a fost recent tinta unei bande de hoti care actionau in zonele unde sunt vile de lux. Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Ilfov au capturat 20 de spargatori de locuinte si vile care obisnuiau sa dea lovituri inn Snagov, Mogosoaia si Corbeanca. In ultimele luni, infractorii au dat peste 50 de spargeri in zonele mai sus mentionate, anunta Kanal D. Printre cei pagubiti s-a aflat si Mircea Cinteza. Hotii i-au furat acestuia bijuterii, bani si mai multe ceasuri de valoare, informeaza EVZ. Noua lege de modificare a codurilor penale va dezincrimina partial abuzul in serviciu. Tudorel Toader, noul ministru al Justitiei, a anuntat ca in proiectul care va fi trimis la parlament pentru aceasta infractiune va fi prevazut un prag pentru prejudiciu sub care va fi vorba doar de raspundere contraventionala, nu si penala. In acest moment, acest prag valoric nu exista in lege, necesitatea sa fiind invocata insa intr-o decizie CCR de anul trecut. Deocamdata, Tudorel Toader nu precizeaza care va fi valoarea prejudiciului de la care se va porni pentru incriminarea abuzului in serviciu, insa subliniaza ca acesta va exista ca element constitutiv al infractiunii, tinand cont de decizia Curtii Constitutionale de anul trecut. "Decizia spune in considerente ca este necesara delimitarea raspunderii contraventionale de raspunderea penala. Care va fi acel prag de delimitare ramane sa vedem. Facem proiectul de lege, il supunem dezbaterii publice, ne consultam cu societatea civila, cu mediul juridic, CSM, instatse, procurori, dupa care draftul asumat de Guvern va fi trimis spre Parlament", a anuntat ministrul Justitiei, int-o interventie la Realitatea Tv, potrivit Gandul Modificarile la Statutul Partidului National Liberal au fost adoptate sambata de Consiliul National de Coordonare, cu o larga majoritate, inregistrandu-se 14 voturi impotriva si 15 abtineri. Secretarul general interimar al PNL, Cristian Busoi, a prezentat in CNC modificarile la statutul formatiunii. El a precizat ca PNL va avea patru paliere de conducere: Conventia Nationala, redenumita Congres - forul suprem, Consiliul National - organismul de dezbatere politica si de decizii, care se reuneste ori de cate ori este nevoie, Biroul Politic National - for in care se iau toate deciziile majore si din care fac parte alesii la congres, liderii judeteni, fostii presedinti ai PNL, liderii grupurilor parlamentare si ai organizatiilor speciale si Biroul Executiv - pentru problemele curente, relateaza Romania Libera. Klaus Iohannis amana anuntarea datei referendumului pe tema Justitiei, iar revenirea asupra acestui demers va avea loc doar in cazul in care PSD ar incerca sa modifice legislatia penala pentru a impiedica lupta impotriva coruptiei, potrivit unor surse oficiale. Arma referendumului e mult mai rapida decat modificarea Codurilor penale in Parlament, iar alesii trebuie sa tina cont de rezultatul acestuia. Presedintele Klaus Iohannis va da decretul de emitere a referendumului pe tema Justitiei doar daca PSD va incerca din nou sa faca modificari ale legislatiei penale care ar afecta statul de drept si lupta impotriva coruptiei, au declarat surse politice pentru "Adevarul". Optiunea presedintelui a tinut cont de faptul ca, pentru moment, pericolul "ciuntirii" Codurilor penale a trecut, dupa adoptarea Legii de respingere a OUG 13 si adoptarea Legii de aprobare a OUG 14, scrie Adevarul