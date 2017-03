Politic show: Principala preocupare a alesilor in primele doua luni de mandat: salvarea penalilor; Carmen Dan, despre locul in care s-ar afla Sebastian Ghita: Politia Romana face demersuri pentru identificarea si verificarea tuturor locatiilor; Cat castiga acum, si ce salariu crede Robu ca merita ca primar in Timisoara

Partidele politice arata inca din primele doua luni ale anului ca sunt determinate sa modifice legile in interes propriu, pentru a-si scapa o parte din membri fie de dosare penale, fie de probleme de integritate. Startul sarabandei de legi si ordonante care modificau legislatia penala intr-un mod discutabil a fost dat de social-democratul Florin Iordache, ministru al Justitiei in Guvernul Grindeanu. Iordache a anuntat in noaptea de 31 ianuarie adoptarea Ordonantei 13/2017 princ are erau modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Guvernul dezincrimina partial printr-o Ordonanta de Urgenta (OUG) care nu a fost pe ordinea de zi, abuzul in serviciu, infractiune de care este acuzat, printre multi alti politicieni, si Liviu Dragnea. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial la ora 01.20. Neglijenta in serviciu era, de asemenea, dezincriminata, denuntul se putea depune doar la 6 luni de la comiterea faptei, conform Adevarul Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca Politia Romana are alocat un numar mare de resurse pentru a identifica si a verifica locurile in care ar putea sa se afle fostul deputat Sebastian Ghita, diparut de aproximativ doua luni si jumatate, arata Agerpres. Intrebata de jurnalisti daca stie unde se afla Sebastian Ghita, Carmen Dan a declarat ca, "daca ar sti, as anunta, bineinteles, organele competente". Nu ar putea ministrul de Interne sa stie unde se afla Sebastian Ghita pentru ca, daca ar sti, as anunta, bineinteles, organele competente. Ce am spus si repet si cu aceasta ocazie este ca Politia Romana face demersuri sustinute si are alocat un numar mare de resurse pentru identificarea si verificarea tuturor locatiilor in care ar putea sa se gaseasca, atat pe teritoriul national, cat si in afara, noteaza Romania Libera Decizia de a se majora salariile din Administratia publica locala a obligat primariile la cheltuieli suplimentare si nu putini sunt cei care s-au declarat nemultumiti de aceasta decizie. Printre ei este si primarul Timisoarei, Nicolae Robu, de la PNL, care nu este atat suparat pe faptul ca va trebui sa umble la buget pentru a-si plati mai bine angajatii, cat pentru faptul ca nu beneificaza si el de o majorare a veniturilor. "Sunt nemultumit ca, dintr-o logica idioata, nu beneficiaza si primarii, ci beneficiaza doar functionarii publici, doar persoanele angajate in aparatele institutiilor publice locale. Deci, raspunzi de toate proiectele europene, dar nu ai voie sa primesti bonus pentru gestiunea cu succes a acestor proiecte. Eu am venit cu aceasta idee, sa existe o retributie fixa, poate fi cea de acum, dar la care sa ti se adauge bonusuri in functie de performante", a spus, intr-o conferinta de presa, primarul Timisoarei, care isi asuma chiar riscul de a fi criticiat, scrie Gandul Dezbateri si iar dezbateri in jurul modificarilor aduse Legii 41/1994, lege de organizare si functionare a serviciilor publice de radio si televiziune. Schimbarile propuse inca din legislatura trecuta de Georgica Severin, pe atunci seful comisiei de cultura si mass-media, au trecut tacit de Camera Deputatilor si au ajuns la Senat care, fiind camera decizionala, va definitiva documentul legislativ. Ce s-a schimbat in vechea lege, nu este rau: s-au separat si s-au precizat functiile de presedinte al consiliului de administratie si de director general, s-au stabilit cateva criterii obligatorii pentru componenta CA, cum ar fi interdictia de a fi membri de partid, competenta, experienta si capacitate decizionala, prestigiu profesional (ia, auzi!) etc. Directorului general, ca reprezentant legal al societatii, i se vor putea stabili conditii de eficienta prin contractul de mamagement. S-au inclus si cateva prevederi pentru asigurarea transparentei institutionale, potrivit Contributors Un nou raport sustine ca academicienii de dreapta sunt in minoritate, dar asta nu ar fi o problema. E bine ca mai exista intelectuali de dreapta care sa se preocupe de chestiile astea, deoarece, potrivit unui raport de la Adam Smith Institute, universitatile au o problema serioasa: sunt mult prea de stanga. Raportul a identificat printre academicieni o tenta de stanga pronuntata, mai ales in domeniul artelor, stiintelor umanitare si sociale. Nu-i a buna, spun cei de la ASI, deoarece "circumstantele sociale caracterizate de prea putina diversitate in opinii sunt susceptibile sa devina afectate de o atmosfera disfunctionala unde prezumtiile principale nu sunt puse sub semnul intrebarii, parerile contradictorii sunt neutralizate, iar principiile favorizate sunt sfinte." Din acest motiv, universitatile ar trebui sa inceapa sa promoveze "diversitatea ideologica", la fel ca pe diversitatea sexuala sau rasiala, probabil prin discriminarea pozitiva a cadrelor didactice de dreapta, scrie Vice