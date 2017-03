Politic show: Disputa intre Basescu, Tariceanu si Nicolicea in plen. "Faceti parte din zoaie"; Cum seamana Dragnea cu Ponta, desi se urasc; Victor Ponta: Grindeanu sustine o Europa unita care nu mai exista; Iohannis voteaza cum vine faxul de la Berlin

Fostul presedinte Traian Basescu, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu si deputatul PSD Eugen Ncolicea au avut un schimb dur de replici in plenul reunit al Parlamentului. In cadrul dezbaterilor despre prestigiul Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu a facut aluzie la Traian Basescu, vorbind despre capitani de nava. "Nu ma pot abtine sa fac o remarca: vreau sa intelegem cu totii ca presedintele reprezinta statul si nu este seful statului. Nu merge aceasta institutie dupa formula din marina sau din armata: comanda la mine. Nu merge", a spus presedintele Senatului. A urmat un schimb de replici intre Basescu, Tariceanu si deputatul PSD Eugen Nicolicea. Traian Basescu: Observ un soi de lasitate si din partea dlui Nicolicea si din partea dlui Tariceanu. Daca aveti ceva sa-mi spuneti, pronuntati-mi numele ca sa dau un drept la replica, noteaza Adevarul. Fostul premier il tot ataca in public pe seful PSD, poate-poate reuseste sa provoace un razboi major in partid. Liviu Dragnea s-a dovedit un politician atat de periculos in ultimele luni, incat s-a intamplat imposibilul: au ajuns unii sa-l regrete pe Victor Ponta. Chiar si la proteste au fost niste oameni cu pancarte care-l cereau inapoi pe fostul premier. Bine, totul a fost mai mult la misto, dar chiar si asa solicitarea asta mi-a starnit ceva frisoane. Treaba e insa ca fostul premier a luat in serios comparatia asta dintre el si Dragnea si, de ceva vreme, o face pe dizidentul in PSD. Mai intai a cochetat cu PRU-ul lui Bogdan Diaconu, iar in acelasi timp a lansat atacuri pasiv-agresive la adresa PSD-ului, pe care l-a acuzat ca-l tine pe banca de rezerve si nu-l pune sa faca ceva important in partid. In ultimele saptamani l-a criticat pe Dragnea in repetate randuri, spunand, printre altele, ca liderul PSD ii coordoneaza direct pe membrii cabinetului Grindeanu si prezinta public doar lucrurile pozitive, iar pe cele negative le lasa sa se sparga-n capetele "bietilor ministri". Apogeul conflictului dintre cei doi a fost atins azi, cand Ponta a declarat ca nu se mai afla-n relatiile bune cu Dragnea, motiv pentru care si-a dat demisia "in alb" din partid, scrie Vice. Fostul primar din Sectorul 5 si fost vicepresedinte al PSD, Marian Vanghelie, a declarat, miercuri, ca PSD ar avea de castigat daca Victor Ponta pleaca din acest partid. Marian Vanghelie sustine despre Ponta ca, la ora actuala, in PSD, "lumea se roaga sa scape naibii de el", amintindu-si de perioada in care Ponta conducerea partidul si nu lasa pe nimeni sa-i comenteze deciziile. "M-am rugat la Dumnezeu sa aiba grija de Ponta. Doar Dumnezeu il mai poate salva, este singurul. Spune ca nu-l lasa Dragnea sa vorbeasca. Dar el a lasat pe cineva in partid sa vorbeasca? Nu a fost el primul care a inceput cu gunoaiele astea? Cel mai mare castig pentru PSD ar fi ca Ponta sa plece. N-au curaj oamenii sa va spuna, eu vorbesc zi de zi cu multi dintre ei. Lumea se roaga sa scape naibii de el. Plecarea lui Ponta este naturala. Lui nu-i convine ca i se intampla mult prea putin decat ce a facut el partidului. A nenorocit partidul. El a stat vreodata sa discute cu cineva la masa? El a bagat Biroul Executiv in seama? Ne spunea ca asa trebuie si arata in sus", a sustinut Marian Vanghelie. Intrebat daca Ponta mai are vreo sansa politica in afara PSD, Vanghelie a opinat ca "poate in Turcia", potrivit Romania Libera. Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca adoptarea declaratiei Parlamentului, propusa de Calin Popescu Tariceanu, arata ca majoritatea PSD-ALDE vrea sa arate prin vot ca albul este negru si negrul este alb, afirmand ca declaratia este neconstitutionala. "Votul dat azi in Parlamentul Romaniei arata din nou ca majoritatea PSD-ALDE este dispusa sa se comporte in Parlament cu vot pentru a demonstra ca albul este negru si negrul este alb. Sa votezi in Parlament ca presedintele este acuzat de abuz inseamna o incalcare grava a Constitutiei Romaniei", a declarat presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan. Raluca Turcan a afirmat ca presedintele si-a folosit atributiile constitutionale, iar Parlamentul trebuie sa fie prima institutie care garanteaza ca celelalte institutii ale statului roman, inclusiv presedinele Romaniei au dreptul sa-si foloseasca atributiile prevazute de Constitutie. Parlamentul nu poate si nu trebuie sa intervina brutal in actiunea institutionala nici a DNA, nici a Parchetului si nici in actiunea presedintelui Romaniei, a spus liderul interimar al PNL, citata de Gandul Fostul premier Victor Ponta a declarat miercuri, la Parlament, ca prim-ministrul Sorin Grindeanu sustine o Europa unita "care nu mai exista", in timp ce presedintele Klaus Iohannis voteaza "cum vine faxul de la Berlin", iar Romania "pierde timp stand in genunchi". Victor Ponta a spus ca el ar face "maine" o cerere ca Romania sa se alature Grupului de la Visegrad. "Ce as face eu? Ce face domnul Grindeanu? Inteleg ca sustine Europa unita, care nu mai exista. Eu as face maine cerere sa ne alaturam Grupului de la Visegrad. Dar eu, pe persoana fizica, deputatul Victor Ponta. Eu nu cred ca avem alta sansa decat stand cu niste vecini ai nostri care au si ei un pic de curaj si de demnitate. Stand tot timpul in genunchi si cu domnul Iohannis, care voteaza cum vine faxul de la Berlin, pierdem timpul￯, a afirmat Victor Ponta, citat de Adevarul