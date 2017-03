Politic show: Shhaideh: Modificarea legii statutului functionarilor publici are la baza o strategie a guvernului anterior; Viceprimarul UDMR al Clujului isi da demisia. Anna Horvath este acuzata de coruptie in doua dosare; Cum seamana Dragnea cu Ponta

Viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a declarat joi, la Galati, intr-o conferinta de presa, ca noua lege de modificare a statutului functionarilor publici are la baza o strategie privind functia publica, adoptata de guvernul anterior. "Legea noua este in baza unei strategii a functiei publice, adoptata de guvernul anterior, ca o conditionalitate ex-ante impusa de Comisia Europeana in vederea accesarii Fondului Social European - FSE pentru programul operational cresterea capacitatii administrative. Dupa cum bine stiti, statutul functionarului public a fost conditia aqi-ului comunitar in 2007", a declarat Sevil Shhaideh, potrivit Adevarul Viceprimarul UDMR al Clujului, Anna Horvath, a anuntat, intr-o conferinta de presa organizata la Prezidiul Executiv al UDMR, ca isi va da demisia din functia de la varful administratiei locale. Anna Horvath a declarat ca a luat aceasta decizie la cinci luni de cand a primit interdictia exercitarii functiei de viceprimar, dupa ce a fost pusa sub acuzare intr-un dosar instrumentat la DNA Cluj. "Aceasta situatie nu mai putea continua", a spus viceprimarul UDMR. In acest dosar, Anna Horvath este acuzata de coruptie, pentru ca ar fi beneficiat de foloase de imagine in campania electorala din 2016, respectiv ca i-ar fi rasplatit cu bilete la festivalul Untold pe tinerii care au muncit la organizarea Zilelor Culturale Maghiare si care s-ar fi numarat printre votantii UDMR, scrie Romania Libera Fostul premier il tot ataca in public pe seful PSD, poate-poate reuseste sa provoace un razboi major in partid. Liviu Dragnea s-a dovedit un politician atat de periculos in ultimele luni, incat s-a intamplat imposibilul: au ajuns unii sa-l regrete pe Victor Ponta. Chiar si la proteste au fost niste oameni cu pancarte care-l cereau inapoi pe fostul premier. Bine, totul a fost mai mult la misto, dar chiar si asa solicitarea asta mi-a starnit ceva frisoane. Treaba e insa ca fostul premier a luat in serios comparatia asta dintre el si Dragnea si, de ceva vreme, o face pe dizidentul in PSD. Mai intai a cochetat cu PRU-ul lui Bogdan Diaconu, iar in acelasi timp a lansat atacuri pasiv-agresive la adresa PSD-ului, pe care l-a acuzat ca-l tine pe banca de rezerve si nu-l pune sa faca ceva important in partid, conform Vice Recent a aparut un studiu care arata variabilitatea spatiala a trasaturilor genetice ale populatiei Romaniei. Se discuta despre aceste rezultate ca si cum ar avea vreo relevanta pe plan social si politic. Este un mod riscant de a contracara retorica nationalista. Heterogenitatea genetica a unei populatii umane nu are nici o relevanta directa pentru omogenitatea si identitatea sa culturala. Existenta unor corelatii negatice sau pozitive nu implica o legatura cauzala intre variabile. Ea poate fi pur si simplu un fapt care are nevoie de o explicatie, iar aceasta nu e in termeni biologi, ci de dinamica sociala si culturala. Cauza stiintifica a acestei decuplari este scara de timp foarte diferita a proceselor care duc la tiparele de variatie genetica si culturala. Procesele de variatie si fixare a trasaturilor culturale sunt mult mai rapide decat cele de variatie genetica si fixare in populatie a trasaturilor fenotipice, potrivit Contributors Liderul PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, declara despre demisia in alb a lui Victor Ponta ca "orice astfel de actiune da gloante adversarilor politici" si lasa loc speculatiilor. "Partidul are nevoie de soldati, cat timp sunt disciplinati", spune acesta. In opinia acestuia, daca vreun membru de partid isi da demisia din partidul care l-a sustinut in ocuparea unei functii, ar trebui sa demisioneze si din functia publica pe care o ocupa in Parlament. Intrebat, miercuri, de corespondentul MEDIAFAX, despre declaratia fostului premier Victor Ponta, potrivit careia acesta ii va trimite presedintelui PSD, Liviu Dragnea, demisia sa in alb din partid, liderul PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a afirmat ca gestul nu i se pare normal, noteaza Gandul