Politic show: Primavara politica agitata. Scandaluri in toate partidele; Care sunt scenariile de prabusire a guvernului, enumerate chiar de Liviu Dragnea; Prima reactie politica in cazul "sclavelor" romance de la fermele din Sicilia

Primavara politica este foarte agitata. Social democratii sunt criticati de Victor Ponta, liberalii sunt agitati pentru ca se apropie alegerile interne. ALDE este si ea scindata, partidul lui Traian Basescu are si el probleme si nici Uniunea Salvati Romania nu este unita. Demisia din PSD lasata de Victor Ponta in alb si criticile venite pe banda rulanta din partea fostului premier par sa ii fi dus pe drumuri diferite pe fostul si actualul presedinte social-democrat, chiar daca Liviu Dragnea nu recunoaste. "Nu sunt de acord ca Ponta sa plece din partid, sper sa-i treaca supararea, incerc sa aflu de ce e suparat", a declarat Liviu Dragnea, presedintele PSD. In cazul liberalilor, marul discrodiei sunt alegerile pentru posturi de conducere in partid. Ludovic Orban si Catalin Predoiu si-au anuntat candidaturile, iar asta a nemultumit pe unii lideri PNL: ii acuza ca au furat startul, informeaza Digi24 Tensiunile interne, problemele financiare si erorile liderilor USR demonstreaza ca partidul nu reuseste sa gestioneze succesul de la alegerile parlamentare. Cu doua luni inainte de congresul USR, programat pentru luna mai, problemele formatiunii par sa se amplifice. Principalul conflict are loc in jurul lui Clotilde Armand, contestata chiar in interiorul filialei din care face parte, cea a USR sector 1. Colega sa de partid, Manuela Muresan, i-a cerut demisia din Consiliul Local al Sectorului 1, acuzand-o ca absenteaza de la sedinte sau pleaca mai devreme pentru a merge la emisiuni TV. Scandalul a capatat amploare pentru ca, desi Clotilde Armand nu este parlamentar, este perceputa ca numarul doi din partid, dupa presedintele Nicusor Dan. In replica, Armand a facut publica lista prezentelor sale la sedintele Consiliului Local din sectorul 1, din care reiese ca a lipsit la doar patru sedinte extraordinare sau de indata, convocate pe ultima suta de metri, relateaza Romania Libera. Daniel Constantin ii reproseaza lui Calin Popescu Tariceanu, cel cu care conduce in tandem ALDE, ca se consulta numai cu Liviu Dragnea cand vine vorba sa ia o decizie, iar partidul este ignorat. Daniel Constantin vorbeste la trecut despre relatia cu Tariceanu. "A existat aceasta nemultumire a oamenilor din teritoriu ca deciziile se iau numai de dl. Dragnea si de dl. Tariceanu. Colegii din teritoriu imi spun: 'Am vrea sa participam la decizii daca tot ne asumam anumite lucruri", a spus copresedintele ALDE, Daniel Constantin, la TVR 1. "Mi-ar placea ca toti cei care sunt din teritoriu si care au avut rezultate foarte bune sa se simta participanti la decizie. Aici cred ca s-a rupt ceva (...) Nu stiu daca am avut trei sedinte de la inceputul anului pana acum. Daca nu sunt sedinte, daca oamenii din teritoriu nu sunt consultati, atunci apar probleme", a adaugat el, citat de Adevarul Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat cum poate sa esueze cabinetul social-democrat condus de Sorin Grindeanu. El a spus si care este cea mai mare problema a Guvernului PSD - ALDE, fiind pentru prima oara cand liderul social-democrat critica Executivul. "Acest guvern poate esua din multe motive, daca membrii guvernului pleaca dupa fente, daca isi lasa atentia sa se duca catre alte teme personale si nu stau pe programul de guvernare. De pilda, doamna Olguta lucreaza de la 7 la 12 noaptea. Toti trebuie sa munceasca foarte mult, in frunte cu premierul. Toti trebuie sa stie programul din scoarta in scoarta, ca sa nu mai imi ceara presedintele Iohannis sa fac meditatii cu ei. Mai poate esua daca apare instabiitate in Romania, inclusiv la BNR, care poate face cursul de schimb sa o ia razna, daca in jurul nostru evolutia noului mare proiect, care chiar ma enerveaza, al Europei cu mai multe viteze va destabiliza Romania din punct de vedere al rolului in Uniunea Europeana, pentru ca vocea noastra sa nu mai fie auzita, sa nu mai contam. Cel mai important e ca acest guvern guverneaza sau piere pe mana lui", a explicat la Romania TV, citat de EVZ. Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, cere ministrului de Interne, Carmen Dan, sa ceara identificarea cetatenilor italieni care gestioneaza retelele de sclavie, dupa aparitia in spatiul public a investigatiei jurnalistilor de la The Observer privind "sclavele" romance de la fermele din Sicilia care sunt violate, batute si exploatate pentru a-si pastra locul de munca. "Vrem sa stim cate astfel de sesizari cu privire la tratamentul inuman si abuziv suferit de cetatenii romani au fost facute de ministrii romani de interne catre omologii din Italia si Spania", a scris Turcan pe pagina sa de Facebook, punctand faptul ca detaserea de resurse importante de catre MAI in sprijinul omologilor italieni pentru prinderea infractorilor romani e un lucru bun, dar nu suficient. "Mii de romance, victime ale sclaviei in Republica Italiana. Ce fac MAI, MAE si Ministerul Muncii? Ce face guvernul asa zis social democrat? Ce fac doamnele din Guvernul Romaniei? Ministerul Afacerilor Interne detaseaza resurse importante in sprijinul omologilor italieni pentru prinderea infractorilor romani, scrie Gandul.