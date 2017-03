Politic show: PNL ii face din nou curte lui Dacian Ciolos: "Ar fi fost si ar fi binevenit"; Intalnire de gradul zero intre Basescu si Nastase; Grindeanu a trimis la plimbare o Opozitie debila

. Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca Dacian Ciolos "ar fi fost si ar fi binevenit in PNL", afirmand ca nu se poate da un vot in BPN PNL in privinta unei decizii personale care ii apartine fostului premier. "Nu cred ca se impune o discutie in Biroul Politic despre o decizie individuala a domnului Ciolos. Pot doar sa comentez decizia domnului Ciolos.(..) Cum ar putea sa se dea un vot in BPN in privinta unei decizii personale pe care trebuie sa o ia un om, daca vine sau nu in PNL? Cred ca foarte multi colegi s-au exprimat ca Dacian Ciolos ar fi un om foarte bun pentru a face parte din echipa PNL. Suntem in plin proces de reconstructie al PNL. Este nevoie si de oameni noi in decizia politica si cred ca solidaritatea este foarte importanta in astfel de momente", a declarat presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, la finalul sedintei Comisiei de unificare a PNL. Raluca Turcan a afirmat ca nu a privit ca un "ultimatum" anuntul facut de Dacian Ciolos, potrivit caruia ia in calcul inclusiv un proiect politic nou, arata Gandul . Premierul Sorin Grindeanu a mers in Parlament si a dat explicatii pentru doua ordonante de urgenta pe care Opozitia le considera un mijloc de "sifonare a banilor publici". PNL, in loc de argumente si cifre, a venit doar cu atacuri politice, iar premierul a ridiculizat demersul Opozitiei. Prima participare a lui Sorin Grindeanu la "Ora premierului" din Camera Deputatilor a avut numeroase momente in care tensiunea a escaladat. Prezenta premierului s-a datorat solicitarii facute de PNL, formatiune care a vrut sa afle mai multe detalii despre doua ordonante de urgenta: OUG 6/2017 si OUG 9/2017, pe care le considera controversate si nocive din punct de vedere economic. Mai exact, prin OUG 6, Ministerul Dezvoltarii Regionale va primi, pana in 2020, 30 de miliarde de lei, pe care ii poate folosi pentru finantarea a 9.500 de obiective de investitii, din care aproape jumatate sunt crese si gradinite, informeaza Adevarul. Ministerul Apararii Nationale (MApN) doreste sa cumpere cel putin 20 de avioane F16, a precizat, luni, ministrul Gabriel Les, citat de Agerpres. "Achizitionarea a cel putin 20 de avioane avem in plan in acest moment, cu intentia noastra de a face revitalizarea acestor aparate. Inca nu avem solutia, nu stim de unde vin aceste aparate (...). Tot avioane F16, de acelasi tip", a afirmat ministrul Apararii la finalul sedintei de grup a senatorilor PSD. El a precizat ca nu stie daca se vor semna contracte pentru aceste avioane in cursul acestui an. "N-as putea sa va spun daca aceste 20 de avioane vom reusi sa le semnam in acest an. Avioanele F16, de principiu, din Statele Unite, ca sa completam cele 12 avioane F16 pe care le vom avea pana la sfarsitul anului. (...) Intentia mea este, in acest moment, sa achizitionez ceea ce este necesar pentru Armata Romaniei, dar pe de alta parte si conform programului de guvernare, ceea ce imi doresc foarte mult, mai ales ca avem si acest angajament politic de doi la suta (din PIB pentru Armata - n.r.), sa integram cat mai mult in industria din Romania, ca e privata, ca e de stat", a mai precizat ministrul Gabriel Les, citat de Romania Libera. Fostul premier Adrian Nastase apreciaza ca PSD are nevoie de o revigorare, de iesirea dintr-o stare amorfa, de inactivitate, dar si ca Victor Ponta ar fi potrivit sa coordoneze departamentele acestei formatiuni. "Imi este foarte greu sa inteleg si - sigur, sunt subiectiv, privesc la ceea ce se intampla si in legatura cu PSD, cu guvernarea - sunt nedumerit. (...) Cred ca PSD are nevoie de o revigorare, de iesirea dintr-o stare amorfa, o stare de inactivitate, de lipsa de creativitate. Sigur, s-a terminat iarna, incepe primavara politica - sper ca nu pe un alt model, de pe alte continente -, cred din acest punct de vedere ca este nevoie ca PSD sa inceapa sa faca politica", a declarat el la un post de televiziune, citat de Agerpres. Adrian Nastase a adaugat ca Victor Ponta "are foarte multa energie" in momentul acesta si ca ar fi foarte potrivit sa coordoneze departamentele partidului, noteaza Digi24. Adrian Nastase si Traian Basescu, probabil cei mai mari rivali de pe scena politica a Romaniei, si-au vorbit dupa 12 ani in care nici nu s-au salutat. Fostu premier al Romaniei, Adrian Nastase, a reactionat dupa ce Traian Basescu a tinut sa precizeze, la B1TV, ca nu a participat la condamnarea fostului presedinte PSD. In replica, fostul om politic a afirmat ca nu crede afirmatiile facute de Basescu si a dezvaluit primul dialog purtat cu acesta dupa 12 ani de evitari constante. "M-am intilnit cu Traian Basescu dupa 12 ani la o receptie oferita de ambasadorul Republicii Moldova. El m-a abordat si mi-a spus ca arestarea mea a fost facuta de Coldea. Eu ramin la parerea mea, el putea fi doar un instrument. Basescu incerca sa imi spuna ca nu a fost arhitectul acestor operatiuni, relateaza EVZ