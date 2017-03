Politic show: Siegfried Muresan: "Prioritatile PE pentru bugetul UE pe 2018, crearea de locuri de munca si cresterea sigurantei cetatenilor"; Tot ce trebuie sa stii despre PSD-istul care a zis ca scoate mitraliera daca ameninti guvernul; Cum au tradus deputatii cruzimea fata de animale

Eurodeputatul Siegfried Muresan, desemnat raportor al Parlamentului European (PE) pentru bugetul UE pe 2018, a declarat, marti, la dezbaterea acestui buget in forul de la Strasbourg, ca printre prioritatile pe care le-a avut in vedere pentru anul urmator sunt crearea de locuri de munca si cresterea sigurantei cetatenilor, precum si finantarea programului "Discover EU". Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan a vorbit marti seara, in plenul Parlamentului European, despre prioritatile buhgetului UE pe 2018, adresandu-se colegilor si invitatilor din alte institutii, cum e cazul Comisiei Europene, din postura de raportor al PE pentru bugetul UE pentru anul viitor, potrivit Adevarul Din cand in cand, guvernul PSD mai arunca pe piata o bijuterie de om care e reprezentativ pentru cei care au nascut expresia "Noaptea ca hotii!". Genul ala de om care-ti aminteste de ce iesi in strada, de ce urasti politica si de ce ajungi sa votezi de-a-n pulea cu alte partide naspa pline de idioti, doar pentru ca ti se par raul mai mic. Dupa ala care vorbea de folosirea munitiei impotriva protestatarilor si ala care vorbea de razboi civil in Romania, a aparut Catalin Radulescu, condamnat penal si obsedat de extraterestri. Intr-un interviu video pentru Adevarul, tipul a vorbit despre cum protestatarii din Piata Victoriei ￯ar trebui alungati cu tunurile de apa", dar si ca e pregatit sa foloseasca mitraliera lui de la Revolutie, daca simte ca e statul amenintat si e "pregatit sa ies cu arma sa trag. Imediat, imediat", conform Vice Pentru Bogdan Stanoevici, directorul general interimar al Circului Globus, incadrarea "animalului salbatic" prezinta dificultati, in conditiile in care "e greu sa stabilesti unde incepe animalul salbatic si unde se termina". Pentru Tudor Ionescu, consilier general in cadrul Primariei Capitalei din partea ALDE, "niciodata in circ animalele nu au fost chinuite pentru ca nu au cum", iar, "in ce priveste dresajul, biciul nu e un obiect de tortura", ci "e o prelungire a mainii pentru ca animalul sa poata observa comenzile". Pentru deputatul liberal, Nicolae Giugea, "pestele are o memorie de zece secunde. O fi in captivitate sau in salbaticie, uita de la un cap la altul al acvariului", iar pentru medicul veterinar, Mihai Petcu, Brigitte Bardot reprezinta un termen de referinta in dezbaterea pe marginea majorarii pedepselor, scrie Gandul La Parlament se discuta in aceste zile despre depolitizarea numirilor celor din conducerea instantei supreme si a Ministerului Public. Astfel, printr-un proiect de lege aflat in camera decizionala la Senat se doreste sa fie exclusi din mecanismul de numire si revocare atat Presedintele Romaniei, cat si ministrul justitiei. Imi aduc aminte ca proiecte si discutii aprinse cu acelasi scop au avut loc inca din 2006, la nici doi ani dupa reforma justitiei. Insa rotirea la guvernare a partidelor a determinat pe fiecare sa mentina acelasi sistem inca un deceniu, probabil cu intentia de a controla mersul dosarelor penale, asa cum se intampla inainte. Timpul scurs de atunci si pana acum ne-a aratat ca cei cu dosare penale au fost deopotriva din toate partidele, astfel incat probabil s-au convins si alesii ca nu are rost sa mai detina vreunul aceasta parghie de control asupra procurorilor, caci ea nu functioneaza, potrivit Contributors Olandezii isi aleg miercuri un nou Parlament. Conflictul cu Turcia confera campaniei electorale din nou o oarecare tensiune. In beneficiul politicianului de dreapta Wilders, cat si a premierului Rutte. Pentru premierul Mark Rutte, conflictul cu Turcia s-ar putea dovedi un cadou electoral in ultima clipa. Aceasta a fost ocazia sa se arate in toate buletinele de stiri de la finele saptamanii trecute ca un sef de guvern cu autentice calitati de lider. "Am trasat o linie rosie", a declarat el referitor la interdictia de a face campanie electorala in Olanda, data pentru doi ministri turci. Premierul a explicat de asemenea ca cei aproximativ 400.000 de etnici turci din Olanda sunt cetateni olandezi si nu turci, asa cum sustine guvernul de la Ankara, informeaza Deutsche Welle